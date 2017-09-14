Додано: Суб 08 чер, 2024 19:44

detroytred написав: budivelnik написав: Тому до вас не дійшло і боюсь ніколи не дійде

В цивільному житті 90% всіх досягнень -це не вказівки керівництва-а ВЛАСНА ІНІЦІАТИВА.

Людина може подивитись на кращого, може подивитись на гіршого і порівнявши їх -піти взагалі в сторону.

А спробуйте Тому до вас не дійшло і боюсь ніколи не дійдеВ цивільному житті 90% всіх досягнень -це не вказівки керівництва-а ВЛАСНА ІНІЦІАТИВА.Людина може подивитись на кращого, може подивитись на гіршого і порівнявши їх -піти взагалі в сторону.А спробуйте А спробуйте опонувати без знов оцих очевидних перекручень.

Які в біса вказівки?!

Можновладці, регулятори повинні створювати сприятливі умови для розвитку держави і суспільства.

Сприятливі...

А що і як робити, то вже кожен буде вирішувати сам.

По сотому колу))) А спробуйте опонувати без знов оцих очевидних перекручень.Які в біса вказівки?!Можновладці, регулятори повинні створювати сприятливі умови для розвитку держави і суспільства.Сприятливі...А що і як робити, то вже кожен буде вирішувати сам.По сотому колу)))

Пояснюю по сто першому колу...Те що добре для Польщі Бальцеровича - не буде працювати в Україні поки українці не стануть полякамиТе що добре для Швеції 2024 року-не буде працювати в Україні поки українці не стануть шведами.Для того , щоб в Україні зявився Бальцерович-треба щоб українське суспільство почало нагадувати польську рівня 1990 року....Навпаки не вийде.Рух вперед-це завжди важко.ТомуВикористовувати зомбоящик з закликами йти вперед...тобто ті хто повірив тим першим стало важко...-не ефективноВикористовувати зомбоящид для примітивного зомбування-набагато легше і дешевше , а значит ефективніше.Звідси висновокЯкщо суспільство хоче в совок..воно віддає Ядерну зброю і щоб на нього не напало НАТО бере собі за захисника від нато ПЕДЕРАЦІЮ.Якби суспільство в 2004 році хотіло б в НАТО - то до виборів бандю.ковича-воно б туди потрапилоАле соціальне опитування в 2004 році показувало що в НАТО хоче МЕНШІСТЬ..тому НАТО й не розглядало заявки ЮЩЕНКА...нафіга НАТО -проблемний член?ПСХочеш поговорити-переходи в приватну скриньку-тут тобі приходиться скривати свою тупість з допомогою стандартних заготовок.А САМЕ бажання зайти і поспілкуватись-це для мене індикатор що ти щось хочеш зрозуміти...хоча й попереджаютвоя 25 річна закалка я начальник ти дурак-не дасть тобі можливості зрозуміти правила гнучкості по яким живе суспільство за межами казарм...твої казармені правила працюють виключно в межах закладів оточених огорожею.