RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8562856385648565>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:39

Ехххххх.... якби не війна...

  pesikot написав:Коли солдат зайоб... при справі, йому ніколи відволикатись )))
А підмінити втомленого солдата - бажання не виникає, так?))
  flysoulfly написав:СлавКурорт ?
Ні, ближче до тимчасово окупованих територій ;)
Відкриваєте гуглмапс і дивитесь, скільки мальовничих озер є недалеко Лиману :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6434
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:43

Це ж на ТРИ кавалірки за РІК можна заробити!!!

  vitaliiangel написав:flyman муха куда то ты стал пропадать. мы волнуемся. Или может хомячка себе завёл и теперь с утра до вечера с ним?

Може він тренується з лопатою і скоро прийде мене підмінити? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6434
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:44

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Тому до вас не дійшло і боюсь ніколи не дійде
В цивільному житті 90% всіх досягнень -це не вказівки керівництва-а ВЛАСНА ІНІЦІАТИВА.
Людина може подивитись на кращого, може подивитись на гіршого і порівнявши їх -піти взагалі в сторону.
А спробуйте
А спробуйте опонувати без знов оцих очевидних перекручень.
Які в біса вказівки?!
Можновладці, регулятори повинні створювати сприятливі умови для розвитку держави і суспільства.
Сприятливі...
А що і як робити, то вже кожен буде вирішувати сам.
По сотому колу)))
Пояснюю по сто першому колу...
Те що добре для Польщі Бальцеровича - не буде працювати в Україні поки українці не стануть поляками
Те що добре для Швеції 2024 року-не буде працювати в Україні поки українці не стануть шведами.

Для того , щоб в Україні зявився Бальцерович-треба щоб українське суспільство почало нагадувати польську рівня 1990 року....

Навпаки не вийде.
Рух вперед-це завжди важко.
Тому
Використовувати зомбоящик з закликами йти вперед...тобто ті хто повірив тим першим стало важко...-не ефективно
Використовувати зомбоящид для примітивного зомбування-набагато легше і дешевше , а значит ефективніше.

Звідси висновок
Якщо суспільство хоче в совок..воно віддає Ядерну зброю і щоб на нього не напало НАТО бере собі за захисника від нато ПЕДЕРАЦІЮ.
Якби суспільство в 2004 році хотіло б в НАТО - то до виборів бандю.ковича-воно б туди потрапило
Але соціальне опитування в 2004 році показувало що в НАТО хоче МЕНШІСТЬ..тому НАТО й не розглядало заявки ЮЩЕНКА...нафіга НАТО -проблемний член?

ПС
Хочеш поговорити-переходи в приватну скриньку-тут тобі приходиться скривати свою тупість з допомогою стандартних заготовок.
А САМЕ бажання зайти і поспілкуватись-це для мене індикатор що ти щось хочеш зрозуміти...хоча й попереджаю
твоя 25 річна закалка я начальник ти дурак-не дасть тобі можливості зрозуміти правила гнучкості по яким живе суспільство за межами казарм...
твої казармені правила працюють виключно в межах закладів оточених огорожею.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27726
З нами з: 15.01.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:46

  Успіх написав:
  pesikot написав:Коли солдат зайоб... при справі, йому ніколи відволикатись )))
А підмінити втомленого солдата - бажання не виникає, так?))

Це до flyman, vitalliangel, ЛАД, Игорь Алексеевич )))

Хто тебе за вушком чухав, той тебе і повинен підмінити

Що я для тебе можу зробити, я вже писав ))
Тобі вже і так це не подобається

І це ще я не приїхав ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9816
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:47

Будівельник
Йди лісом...
Туди тобі і дорога.
Нормально дискутувати, обмінюватися думками ти не можеш.
Тому й тебе постійно несе спотворювати думки опонентів та переходити на особистості. Бо аргументів не вистачає.
detroytred
 
Повідомлень: 28845
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 20:12

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:flyman муха куда то ты стал пропадать. мы волнуемся. Или может хомячка себе завёл и теперь с утра до вечера с ним?
Замість філіпінки

Фотки Безуглої відволікають його від форуму :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5048
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 20:14

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И откуда вы взяли, что "При капіталізмі не об"язнані"?
.
Беремо читаємо
ст 65 Конституції
Захист Вітчизни є конституційним обов’язком кожного її громадянина,-всі побачили слово ЗАХИСТ ?
Захист Вітчизни – це не лише її оборона. Це і стан захищеності державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного,- всі побачили що захист це не тільки оборона?(служба в ЗСУ)
виконання громадянами України військового обов’язку – почесним обов’язком кожного.- хтось бачить слово примусово? я бачу почесно
Порядок проходження громадянами України військової служби визначається Законом України від 25 березня 1992 р- зверніть увагу, проходження служби регулюється Законом..а не Конституцією.

А тепер розшифровка
Згідно статті 65 Захист це ОБОВЯЗОК усіх 40 млн....
Але ніде в Конституції не написано
СЛУЖИТИ в ЗСУ ПОВИННІ усі.

Бо перелік тих хто ПОВИНЕН служити регулюється Законом...
А під указ Зеленського про мобілізації- потрапляє тільки 25% від населення України ( мужчини віком 25-60 років)
Згідно інших нормативних актів приймається рішення різними інстанціями від ВЛК до міністерств(чи навпаки)
КУДИ потрапить 2,5% від населення, або 10% від описаних указом Президента....


"Захист Вітчизни – це не лише її оборона." - це швидше до ст.17 Конституції.
"Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_uk ... tja-17.htm"
zxzx777
 
Повідомлень: 153
З нами з: 18.12.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 20:27

Faceless

+++++
холява
2
 
Повідомлень: 4604
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 20:30

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:flyman муха куда то ты стал пропадать. мы волнуемся. Или может хомячка себе завёл и теперь с утра до вечера с ним?

Можемо він тренується з лопатою і скоро прийде мене підмінити? :D

Ось готують на заміну:
"Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу.

У той же час, ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні.
https://varta1.com.ua/news/do-miscya-pi ... 81731.html
detroytred
 
Повідомлень: 28845
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  Faceless написав:
vitaliiangel написав:flyman муха куда то ты стал пропадать. мы волнуемся. Или может хомячка себе завёл и теперь с утра до вечера с ним?
Замість філіпінки

Фотки Безуглої відволікають його від форуму :wink:
Збочення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34903
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 7984 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 8562856385648565>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 43566
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 203970
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 661128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.