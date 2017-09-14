Ты б свиную ногу так же редко грыз, как обновляешь. То уже просроченное. Марш за калашом с лопатой, пора оборонять контейнер с шубами на озерке .
Контейнера с шубами с 2009года нет Погугли "пожар на славянском рынке" А ты раз так резво всех в окоп посылаешь то наверно имеешь нашивку "пассивный боевой пидарас" и соответсвенные знаки отличия на лбу как у цыплят неизвестного почти женского пола на зоне?
vitaliiangel написав:flyman куда то ты стал пропадать. мы волнуемся. Или может хомячка себе завёл и теперь с утра до вечера с ним?
Замість філіпінки
Фотки Безуглої відволікають його від форуму
флер, до чого ці дешеві сцени ревнощів, тим більше у вас, згідно легенди, є тіпа "чоловік", хіба що він трохи "не такий" і приймає участь в опасних "заходах з оборони" як майже 5й елемент
detroytred написав:Ось готують на заміну: "Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу.
У той же час, ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні. https://varta1.com.ua/news/do-miscya-pi ... 81731.html
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 чер, 2024 20:55, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Кацапня почала наступ на Золочів (північ Харківс.обл). Відповідно, Україна посилила той напрямок, відправили підкріплення (і людей, і зброю). Мої співчуття ЛАД, Shaman, buratinyo та ін.
Нічого такого не помітив, шановна fler. Я про масштабний наступ на Золочев.
Не побачив зразу Ваше повідомлення. Мене відволікли порохоботи, які нагло видалили декілька гарних повідомлень, що давали підстави розрахувати період початку виникнення суттєвих проблем з фінансуванням військових найманців у росіі для терористичної/окупаційної війни в Україні та інших деяких державах.
Як Ви написали Харкову діставалось ще пару днів. Потім наші масштабно стартували протягом доби десь у напрямок Білгородщини. Яких тільки звуків ми почули - все приємно для вух і потужно. Після чого як бабка пошепотіла і прильотів протягом тижня майже не було.
Якщо цікаво у контексті Вашого чоловіка, то поділюсь досвідом оновлення данних у ТЦК відповідно до вимог діючого законодавства про мобілізацію.
До ТЦК зараз черги. Солдати й сержанти в одну чергу, офіцери у іншу, яка менша звичайно. Оскільки кваліфікація робітників ТЦК явно невисока, то свою роботу вони роблять не швидко. Тому чоловіки до 60 років добровільно приходять, здають копії документів необхідних для актуалізації їх данних, здають військовий квиток при наявності і йдуть гуляти десь на два тижні. У назначений їм день вони приходять знову за своїм військовим квитком з оновленими даними. В ньому зявляться декілька печаток ТЦК і буде додатково вклеєна полоска папірця з персональним ВІН кодом. Додатково до війського квитка буде надано ще один папірець, що зазначає дату оновлення данних у війському квитку.
Підозрюю, що папірець потрібний для того, щоб самий тупий поліцейський довго не вивчав військовий квиток при перевірці, яку він буде здійснювати відповідно до законодавства, а міг зразу побачити дату оновлення данних і не сумніватись, що перед ним чесна і допропорядна людина стоїть, а не ухилянт.
Які плюси в оновленні данних для чоловіка? По перше, не буде оштрафований за не оновлення данних на 17000 грн, а перевірки будуть жорсткими і масштабними на вулицях. По друге, при випадковому попаданні до бусика після 16 липня в нього буде імунітет і його не направлять на фіктивну швидку ВЛК, висновок якої буде без сумнівів "годний у десант". По третє, у нього буде час зібрати медицинські паперці, які будуть корисними для нормальної ВЛК пізніше, якщо він отримує звичайну повістку після оновлення данних. В четвертих, зможе отримати бронь від підприємства.
Які мінуси? Можуть мобілізувати не в числі останніх.
— Коли ми ближче до кінця війни — зараз чи восени 2022 року, коли ЗСУ успішно звільняли від ворога Харківщину та Херсонщину?
— Зараз ми точно не ближче. Тоді після Харківщини була ейфорія. І в нас, зокрема. Тому що ми брали фактичну участь в цій операції. Потім після Херсону була масова ейфорія. Далі був контрнаступ, в якому було дуже не просто. Особливо на півдні. І на Донбасі. Зараз ми майже скрізь в обороні. Противник нарощує перевагу. В них велика жива сила, велика кількість людей. Ресурс, який закінчується. Ми говоримо завжди за озброєння. За техніку. А в певний момент не буде кому воювати та сідати в цю техніку. Це не песимізм, я це просто прийняв. Хлопці інколи кажуть: "Ось колись буде демобілізація, колись в нас буде перемога". Я, жартуючи, відповідаю: "Хлопаки, війна буде завжди, вона не закінчиться". В цьому напівжарт, напів правда.
— Міркували над тим, чим будете займатися після війни? Повернетесь у спортивну журналістику? Чи є думки залишитися в армії?
— Розмова про моє майбутнє виявляється заплутаною і багатоаспектною. Здається, що час віддаляє мене від звичайного життя. А зміни в мені викликають деякі сумніви та питання. Раніше я розмірковував про те, чим буду займатися. Чи повернуся до "старого" життя. Тепер ці плани втратили актуальність. Зараз відчуваю, що війна не закінчиться відразу. Вона буде присутня у різних формах і ситуаціях. Відходження від цивільного життя та адаптація до військового середовища вимагають свого часу. І ти вже, як людина змінена, трошки травмована військом, місцями десь втрачаєш це терпіння. Можеш на людину нагримати, спалахнути трохи. Діяти десь жорсткіше, бо ти звик так в армії.
Разом з тим, я побачив, що часто у спілкуванні з цивільними, близькими та друзями відчуваю себе чужим. Мені можуть бути не близькими їхні проблеми чи переживання. Це не добре і не погано. Це так, як є. Виникають нові виклики та реалії, з якими доводиться стикатися. Поки маю намір робити свою роботу якнайкраще. Докладати зусиль для власного розвитку. Після завершення війни буде важливо знову знайти себе в цивільному житті, але це вимагатиме певного періоду адаптації.