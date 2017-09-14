— Коли ми ближче до кінця війни — зараз чи восени 2022 року, коли ЗСУ успішно звільняли від ворога Харківщину та Херсонщину?— Зараз ми точно не ближче. Тоді після Харківщини була ейфорія. І в нас, зокрема. Тому що ми брали фактичну участь в цій операції. Потім після Херсону була масова ейфорія. Далі був контрнаступ, в якому було дуже не просто. Особливо на півдні. І на Донбасі. Зараз ми майже скрізь в обороні. Противник нарощує перевагу. В них велика жива сила, велика кількість людей. Ресурс, який закінчується. Ми говоримо завжди за озброєння. За техніку. А в певний момент не буде кому воювати та сідати в цю техніку. Це не песимізм, я це просто прийняв. Хлопці інколи кажуть: "Ось колись буде демобілізація, колись в нас буде перемога". Я, жартуючи, відповідаю: "Хлопаки, війна буде завжди, вона не закінчиться". В цьому напівжарт, напів правда.— Міркували над тим, чим будете займатися після війни? Повернетесь у спортивну журналістику? Чи є думки залишитися в армії?— Розмова про моє майбутнє виявляється заплутаною і багатоаспектною. Здається, що час віддаляє мене від звичайного життя. А зміни в мені викликають деякі сумніви та питання. Раніше я розмірковував про те, чим буду займатися. Чи повернуся до "старого" життя. Тепер ці плани втратили актуальність. Зараз відчуваю, що війна не закінчиться відразу. Вона буде присутня у різних формах і ситуаціях. Відходження від цивільного життя та адаптація до військового середовища вимагають свого часу. І ти вже, як людина змінена, трошки травмована військом, місцями десь втрачаєш це терпіння. Можеш на людину нагримати, спалахнути трохи. Діяти десь жорсткіше, бо ти звик так в армії.Разом з тим, я побачив, що часто у спілкуванні з цивільними, близькими та друзями відчуваю себе чужим. Мені можуть бути не близькими їхні проблеми чи переживання. Це не добре і не погано. Це так, як є. Виникають нові виклики та реалії, з якими доводиться стикатися. Поки маю намір робити свою роботу якнайкраще. Докладати зусиль для власного розвитку. Після завершення війни буде важливо знову знайти себе в цивільному житті, але це вимагатиме певного періоду адаптації.