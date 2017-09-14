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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8562856385648565
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 20:39

  барабашов написав:Контейнера с шубами с 2009года нет
Погкгли "пожар на славянском рынке"
да пожар был знатный, писали что шаурма всех спалила. вы значит пострадавший? там район вообще несчастливый, по автовокзалу прилетело и по сталинке у жд вокзала (крышу снесло).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 20:45

  vitaliiangel написав:flyman куда то ты стал пропадать. мы волнуемся. Или может хомячка себе завёл и теперь с утра до вечера с ним?

та ж на форумі не працюю, як дехто із цицькоцмудильників, державний бюджет сам себе не наповнить
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 20:48

Від сліз може бути користь, коли поруч чоловік, від якого по

  fler написав:
  Faceless написав:
vitaliiangel написав:flyman куда то ты стал пропадать. мы волнуемся. Или может хомячка себе завёл и теперь с утра до вечера с ним?
Замість філіпінки

Фотки Безуглої відволікають його від форуму :wink:

флер, до чого ці дешеві сцени ревнощів, тим більше у вас, згідно легенди, є тіпа "чоловік", хіба що він трохи "не такий" і приймає участь в опасних "заходах з оборони" як майже 5й елемент
  detroytred написав:Ось готують на заміну:
"Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу.

У той же час, ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні.
https://varta1.com.ua/news/do-miscya-pi ... 81731.html
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 чер, 2024 21:58, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 21:03

— Коли ми ближче до кінця війни — зараз чи восени 2022 року, коли ЗСУ успішно звільняли від ворога Харківщину та Херсонщину?

— Зараз ми точно не ближче. Тоді після Харківщини була ейфорія. І в нас, зокрема. Тому що ми брали фактичну участь в цій операції. Потім після Херсону була масова ейфорія. Далі був контрнаступ, в якому було дуже не просто. Особливо на півдні. І на Донбасі. Зараз ми майже скрізь в обороні. Противник нарощує перевагу. В них велика жива сила, велика кількість людей. Ресурс, який закінчується. Ми говоримо завжди за озброєння. За техніку. А в певний момент не буде кому воювати та сідати в цю техніку. Це не песимізм, я це просто прийняв. Хлопці інколи кажуть: "Ось колись буде демобілізація, колись в нас буде перемога". Я, жартуючи, відповідаю: "Хлопаки, війна буде завжди, вона не закінчиться". В цьому напівжарт, напів правда.

— Міркували над тим, чим будете займатися після війни? Повернетесь у спортивну журналістику? Чи є думки залишитися в армії?

— Розмова про моє майбутнє виявляється заплутаною і багатоаспектною. Здається, що час віддаляє мене від звичайного життя. А зміни в мені викликають деякі сумніви та питання. Раніше я розмірковував про те, чим буду займатися. Чи повернуся до "старого" життя. Тепер ці плани втратили актуальність. Зараз відчуваю, що війна не закінчиться відразу. Вона буде присутня у різних формах і ситуаціях. Відходження від цивільного життя та адаптація до військового середовища вимагають свого часу. І ти вже, як людина змінена, трошки травмована військом, місцями десь втрачаєш це терпіння. Можеш на людину нагримати, спалахнути трохи. Діяти десь жорсткіше, бо ти звик так в армії.

Разом з тим, я побачив, що часто у спілкуванні з цивільними, близькими та друзями відчуваю себе чужим. Мені можуть бути не близькими їхні проблеми чи переживання. Це не добре і не погано. Це так, як є. Виникають нові виклики та реалії, з якими доводиться стикатися. Поки маю намір робити свою роботу якнайкраще. Докладати зусиль для власного розвитку. Після завершення війни буде важливо знову знайти себе в цивільному житті, але це вимагатиме певного періоду адаптації.

https://champion.com.ua/ukr/others/spor ... v-1002065/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 21:27

  buratinyo написав:
  fler написав:Кацапня почала наступ на Золочів (північ Харківс.обл). Відповідно, Україна посилила той напрямок, відправили підкріплення (і людей, і зброю).
Мої співчуття ЛАД, Shaman, buratinyo та ін.


Нічого такого не помітив, шановна fler. Я про масштабний наступ на Золочев.

Чудово, що їх зупинили заздалегідь.

  buratinyo написав:Якщо цікаво у контексті Вашого чоловіка, то поділюсь досвідом оновлення данних у ТЦК відповідно до вимог діючого законодавства про мобілізацію.

Мені, чесно кажучи, не цікаво. Натомість для інших форумчан це точно корисна інфо.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 21:38

Hotab

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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 22:13

  flyman написав:
  fler написав:
  Faceless написав:Замість філіпінки

Фотки Безуглої відволікають його від форуму :wink:

флер, до чого ці дешеві сцени ревнощів, тим більше у вас, згідно легенди, є тіпа "чоловік"..

Флайман, ну я ж типу "повія, яка дає за окуляри па 350 євро"(с), а в тебе ліміт пропозиції 140 дол/місяць. Які ж тут ревнощі?)))
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:До ТЦК зараз черги.

Ковид.
Маски. Прививка одна, прививка др. Облавы в общ. транспорте и ТЦ. На работу только со справкой о сделанных прививках. Штрафы СПД за то что нет полос, нет спец. урн.
И тоже очереди за прививками и справками... Полиция на улицах ловила людей без масок, выписывали штрафы.
Ничего не напоминает сег. ситуацию?
Валютные кредиты - Ипотека
Тогда были у банков коллекторы по выбиванию долгов. Частные исполнители. Если соединить схемы - Ковид, Ипотека, то получаем сегодня похожую, но более усовершенствованную схему с ТЦК, которые даже нигде не числятся по ОКПО. Какое то не понятное подразделение по вылавливанию людей на улицах.
Возникает вопрос, а зачем нужны им данные людей?. Готовится опять новая схема?
Почему нельзя им самостоятельно подтянуть ДИЯ и там есть все данные. Что бы потом не получилось, что суды будут выносить решения в которых будет указано, что гражданин добровольно им скинул свои данные.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 22:31

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:Фотки Безуглої відволікають його від форуму :wink:

флер, до чого ці дешеві сцени ревнощів, тим більше у вас, згідно легенди, є тіпа "чоловік"..

Флайман, ну я ж типу "повія, яка дає за окуляри па 350 євро"(с), а в тебе ліміт пропозиції 140 дол/місяць. Які ж тут ревнощі?)))

Акуратно з андрюшою, бо буде як в анекдоті
Він такий..

У Пугачевой на дороге сломалась машина. Едет такси копейка, делать нечего, она ловит.
Едут.
Там халамиднык таксист: «о, Алла Борисовна…. Я всю жизнь мечтал вас за грудь укусить. Жигуля продам, хату продам, 100 тыс дол плачу!»
А.Б. подумала «ну окна тонированы, никто не увидит.. Давай!»
Таксист облизывает, целует.
А.Б. не выдерживает:
- Ну кусай уже скорей!
- Не, не буду. Дорого!
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