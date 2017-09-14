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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8563856485658566
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 23:14

  fler написав:я ж типу "повія, яка дає за окуляри па 350 євро"(с)
Просто прийми це))
На правду - НЕ ображаються!©

Солодких снів! ;) :)
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 23:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Статус настроения: крайнее офигевшее удивление.
В 2019 знакомая преподша из университета Шевченко в ответ на моё отчаяние "что ж вы делаете?" авторитетно написала мне цитатой Кэррола:
Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.

Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣


Вот это, я понимаю, трансформация личности.
Хайзенберг Во все тяжкие курит в сторонке.

Я ей ответил. Вы должны досмотреть всё до самого конца, всю вашу кружевную красивую схему
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 23:53

  fler написав:Флайман, ну я ж типу "повія, яка дає за окуляри па 350 євро"(с), а в тебе ліміт пропозиції 140 дол/місяць.

Так зараз на Ray Ban знижка 50%. :lol:
https://www.ray-ban.com/france/lunettes ... /clearance
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 00:06

  Бетон написав:Статус настроения: крайнее офигевшее удивление.
В 2019 знакомая преподша из университета Шевченко в ответ на моё отчаяние "что ж вы делаете?" авторитетно написала мне цитатой Кэррола:
Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.

Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣


Вот это, я понимаю, трансформация личности.
Хайзенберг Во все тяжкие курит в сторонке.

Я ей ответил. Вы должны досмотреть всё до самого конца, всю вашу кружевную красивую схему

ви що не понімаєте, що іде парадигмальна борьба за свободу, демократію та цінності золотого мільярду, а ми у фронтьірі його авангарда (Асгарда, і веде нас Тор із своїм непереможним молотом та його команда Месників, із "е" не "я", а Мар"яна з геометричною фамілією - це Валькірія, може і не остання)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 чер, 2024 00:13, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 00:06

Не моє

Коли не донатиш через корупцію-гинуть не депутати.
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  #<1 ... 8563856485658566
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