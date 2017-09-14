Статус настроения: крайнее офигевшее удивление. В 2019 знакомая преподша из университета Шевченко в ответ на моё отчаяние "что ж вы делаете?" авторитетно написала мне цитатой Кэррола: Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.
Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣
Вот это, я понимаю, трансформация личности. Хайзенберг Во все тяжкие курит в сторонке.
Я ей ответил. Вы должны досмотреть всё до самого конца, всю вашу кружевную красивую схему
Бетон написав:Статус настроения: крайнее офигевшее удивление. В 2019 знакомая преподша из университета Шевченко в ответ на моё отчаяние "что ж вы делаете?" авторитетно написала мне цитатой Кэррола: Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.
Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣
Вот это, я понимаю, трансформация личности. Хайзенберг Во все тяжкие курит в сторонке.
Я ей ответил. Вы должны досмотреть всё до самого конца, всю вашу кружевную красивую схему
ви що не понімаєте, що іде парадигмальна борьба за свободу, демократію та цінності золотого мільярду, а ми у фронтьірі його авангарда (Асгарда, і веде нас Тор із своїм непереможним молотом та його команда Месників, із "е" не "я", а Мар"яна з геометричною фамілією - це Валькірія, може і не остання)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 чер, 2024 00:13, всього редагувалось 7 разів.