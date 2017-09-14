Додано: Нед 09 чер, 2024 00:34

vitaliiangel написав: Bobua написав: Як це все “зав`язати”? Коли от нині проявилась кричуща нездатність 99% населення відбути свій строк в окопах-бліндажах... Як це все “зав`язати”? Коли от нині проявилась кричуща нездатність 99% населення відбути свій строк в окопах-бліндажах... в 21м веке люди не хотят воевать. росия это 20й век. причём 1я половина. когда 2 мировых войны случилось. У каждого общества как и у отдельного индивида есть закономерности развития. в 21м веке люди не хотят воевать. росия это 20й век. причём 1я половина. когда 2 мировых войны случилось. У каждого общества как и у отдельного индивида есть закономерности развития.

А якщо уявити ситуацію не як маячню від якоїсь там фінансово дрібної “раісі”, а як прикладний експеримент давньої влади світу?От читав, що у путлєра і його кооперативу є за кордоном (на Заходах) 2трлн$ накрадених.І сума видається реальною, з огляду на нужденність життя півтори сотні мільйонів москвинів-рабів.Хоч і грандіозною на тлі всього(?) 300трлн у світі сумарно (грошові активи, нерухомості, машини).От невже путлєл з власної волі ризикнув би всіма цими накраденими активами. + родичами, що вже там живуть...Виборні посади у світі -- то така собі влада.Люди всяку гидоту про таку владу пишуть в інетах. Журналісти заколупують...А як щодо всіляких ротшильдів-рокфелерів-блекроків і ще х.з. кого?У них були гроші й реал.влада ще столліття тому.З якого дива зараз стало би менше??І, здогадно, вони, як ніхто інший, зацікавлені і в “сталому розвитку”, і в збереженні цивілізації, і в керуванні всіма 8млрд жителів Землі.І, до речі, керування працює.От хто б міг повірити, що в московії, з її ввп на особу майже на рівні польщ-португалій, а знайдеться так багато гармат.м`яса на убій. Що 140млн насєлєнія дозволять опустити себе на такий скотський рівень.Що Україна таки не впаде ні за три дні, ні за три місяці, ні, мабуть, за три роки. Але що у ній не поможе мобілізації навіть зарплата на рівні 8-9 середніх. Додали ще 70тис -- а це ж навряд чи без погодження зі спонсорами.Чому не вистачило сомалі, ліванів, афганів...?Але ж може захотіли для повноти експерименту і європ.цивілізацію. Суттєво елоїзовану...А матиме -- що з ними можна зробити, і як впливати.Сподіваюсь, що додадуть ще і пряників: у вигляді хороших, надійних укриттів на фронті.А у війни є і цікаві “побічні” ефекти.Не пам`ятаю аби ця система показувала раніше таке чисте повітря:Та й світ розвивається дивовижно. От, новина, що дорослим людям зможуть вирощувати нові зуби! 😳