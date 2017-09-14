Просто прийми це))
На правду - НЕ ображаються!©
Солодких снів!
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Додано: Суб 08 чер, 2024 23:14
Додано: Суб 08 чер, 2024 23:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Статус настроения: крайнее офигевшее удивление.
В 2019 знакомая преподша из университета Шевченко в ответ на моё отчаяние "что ж вы делаете?" авторитетно написала мне цитатой Кэррола:
Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.
Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣
Вот это, я понимаю, трансформация личности.
Хайзенберг Во все тяжкие курит в сторонке.
Я ей ответил. Вы должны досмотреть всё до самого конца, всю вашу кружевную красивую схему
Додано: Суб 08 чер, 2024 23:53
Так зараз на Ray Ban знижка 50%.
Додано: Нед 09 чер, 2024 00:06
ви що не понімаєте, що іде парадигмальна борьба за свободу, демократію та цінності золотого мільярду, а ми у фронтьірі його авангарда (Асгарда, і веде нас Тор із своїм непереможним молотом та його команда Месників, із "е" не "я", а Мар"яна з геометричною фамілією - це Валькірія, може і не остання)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 чер, 2024 00:13, всього редагувалось 7 разів.
Додано: Нед 09 чер, 2024 00:06
Не моє
Коли не донатиш через корупцію-гинуть не депутати.
Додано: Нед 09 чер, 2024 00:16
Позовете Андрея, когда будет скидка на миску риса. Перегретая филиппинка ждет кто ее накормит.
А жених все никак не готов взять Тису.
Додано: Нед 09 чер, 2024 00:34
А якщо уявити ситуацію не як маячню від якоїсь там фінансово дрібної “раісі”, а як прикладний експеримент давньої влади світу?
От читав, що у путлєра і його кооперативу є за кордоном (на Заходах) 2трлн$ накрадених.
І сума видається реальною, з огляду на нужденність життя півтори сотні мільйонів москвинів-рабів.
Хоч і грандіозною на тлі всього(?) 300трлн у світі сумарно (грошові активи, нерухомості, машини).
От невже путлєл з власної волі ризикнув би всіма цими накраденими активами. + родичами, що вже там живуть...
Виборні посади у світі -- то така собі влада.
Люди всяку гидоту про таку владу пишуть в інетах. Журналісти заколупують...
А як щодо всіляких ротшильдів-рокфелерів-блекроків і ще х.з. кого?
У них були гроші й реал.влада ще столліття тому.
З якого дива зараз стало би менше??
І, здогадно, вони, як ніхто інший, зацікавлені і в “сталому розвитку”, і в збереженні цивілізації, і в керуванні всіма 8млрд жителів Землі.
І, до речі, керування працює.
От хто б міг повірити, що в московії, з її ввп на особу майже на рівні польщ-португалій, а знайдеться так багато гармат.м`яса на убій. Що 140млн насєлєнія дозволять опустити себе на такий скотський рівень.
Що Україна таки не впаде ні за три дні, ні за три місяці, ні, мабуть, за три роки. Але що у ній не поможе мобілізації навіть зарплата на рівні 8-9 середніх. Додали ще 70тис -- а це ж навряд чи без погодження зі спонсорами.
Чому не вистачило сомалі, ліванів, афганів...?
Але ж може захотіли для повноти експерименту і європ.цивілізацію. Суттєво елоїзовану...
І є відчуття, що тут не матиме значення, що люди захочуть чи не захочуть.
А матиме -- що з ними можна зробити, і як впливати.
Сподіваюсь, що додадуть ще і пряників: у вигляді хороших, надійних укриттів на фронті.
А у війни є і цікаві “побічні” ефекти.
Не пам`ятаю аби ця система показувала раніше таке чисте повітря:
Та й світ розвивається дивовижно. От, новина, що дорослим людям зможуть вирощувати нові зуби! 😳
Додано: Нед 09 чер, 2024 00:36
Вы видите "почесний" и делаете вид, что не замечаете "обов’язок".
Вы упорно и совершенно нагло врёте.
Уже писал, я ни разу не говорил, что "СЛУЖИТИ(воювати) будуть усі".
Я говорил и повторю это для вас хоть 100 раз: "служити (воювати) ПОВИННІ (ОБЯЗАНЫ) всі". В том числе и вы, и ваши близкие. Независимо от вашего капитала и суммы уплаченных налогов.
Можете опять заняться филологическими изысканиями, но если вы не понимаете разницу между этими высказываниями, то кто вам доктор.
Когда, наконец, поймёте,
А вообще Ваше Высооокоблагородие пан прапорщик, нижайше прошу прощения, что посмел разговаривать с Вами. Забылся.
Но просто интересно, когда "товарищ прапорщик", несколько лет, как здесь пишут, "цмудівший бюджетну цицьку" в ГСВГ (очень неплохо по советским временам и продолжал бы цмудіти, если бы не закончился Союз и лафа с ГСВГ) и нацмудівший там стартовый капитал для последующего развития, сейчас относит себя к 5% "элите" и упорно доказывает, что ни он, ни его близкие "СЛУЖИТИ(воювати) не зобов'язані".
Зобов'язані только его работники (уже, правда, бывшие - он уже предусмотрительно набрал новых, не військовозобов'язаних), которых он "благодетельствовал" огромной в прошлом году зарплатой около 10 тыс. грн и благодаря которым он заработал свой капитал.
После сегодняшнего утреннего вашего поста я уже ничему не удивляюсь. Можете писать, что хотите в мой адрес. Последний раз попытался с вами нормально поговорить. Бесполезно.
Больше и пытаться не буду.
Додано: Нед 09 чер, 2024 01:00
Так на Філіпінах рис субсідується:
600 PHP це біля 10 баксів на місяць.
Додано: Нед 09 чер, 2024 01:05
Нет это потому что они хорошо выучили урок какой может быть эффект от насильно призванных людей -
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