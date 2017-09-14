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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8564856585668567
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 01:18

Флай.
Ігор Терехов
Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні.

З них 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30, 25 — ракетами, 12 — БПЛА типу «Шахед» і 3 — БПЛА типу «Ланцет».

Сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у місті 193 рази і сукупно тривали 474 години 55 хвилин

https://t.me/s/ihor_terekhov
474 години 55 хвилин = 19,8 суток
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 01:25

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  buratinyo написав:До ТЦК зараз черги.

Ковид.
Маски. Прививка одна, прививка др. Облавы в общ. транспорте и ТЦ. На работу только со справкой о сделанных прививках. Штрафы СПД за то что нет полос, нет спец. урн.
И тоже очереди за прививками и справками... Полиция на улицах ловила людей без масок, выписывали штрафы.
Ничего не напоминает сег. ситуацию?
Валютные кредиты - Ипотека
Тогда были у банков коллекторы по выбиванию долгов. Частные исполнители. Если соединить схемы - Ковид, Ипотека, то получаем сегодня похожую, но более усовершенствованную схему с ТЦК, которые даже нигде не числятся по ОКПО. Какое то не понятное подразделение по вылавливанию людей на улицах.
Возникает вопрос, а зачем нужны им данные людей?. Готовится опять новая схема?
Почему нельзя им самостоятельно подтянуть ДИЯ и там есть все данные. Что бы потом не получилось, что суды будут выносить решения в которых будет указано, что гражданин добровольно им скинул свои данные.

той "Резус-мінус" ні в якому законі не прописаний, от і виходить, що ССЗБ що поширив дані хз.непоймикому якому проктологу: "палєц в 5му елементі відчуваєш? а ручки то ось вони"

С -Резус- есть ещё проблемка
Писан он малолетками за еду и питьё, и взломать его при атаке на сервера раз плюнуть(в телеге читал в мае)
Так что известно кто получит известно какую информацию на военнобусифицированных на порядки быстрее, чем собирать физически по всем взятых штурмом ТЦК карточки с циферками и чёрнобелыми фото начала 90х годов.
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