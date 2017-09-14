Ковид. Маски. Прививка одна, прививка др. Облавы в общ. транспорте и ТЦ. На работу только со справкой о сделанных прививках. Штрафы СПД за то что нет полос, нет спец. урн. И тоже очереди за прививками и справками... Полиция на улицах ловила людей без масок, выписывали штрафы. Ничего не напоминает сег. ситуацию? Валютные кредиты - Ипотека Тогда были у банков коллекторы по выбиванию долгов. Частные исполнители. Если соединить схемы - Ковид, Ипотека, то получаем сегодня похожую, но более усовершенствованную схему с ТЦК, которые даже нигде не числятся по ОКПО. Какое то не понятное подразделение по вылавливанию людей на улицах. Возникает вопрос, а зачем нужны им данные людей?. Готовится опять новая схема? Почему нельзя им самостоятельно подтянуть ДИЯ и там есть все данные. Что бы потом не получилось, что суды будут выносить решения в которых будет указано, что гражданин добровольно им скинул свои данные.
той "Резус-мінус" ні в якому законі не прописаний, от і виходить, що ССЗБ що поширив дані хз.непоймикому якому проктологу: "палєц в 5му елементі відчуваєш? а ручки то ось вони"
С -Резус- есть ещё проблемка Писан он малолетками за еду и питьё, и взломать его при атаке на сервера раз плюнуть(в телеге читал в мае) Так что известно кто получит известно какую информацию на военнобусифицированных на порядки быстрее, чем собирать физически по всем взятых штурмом ТЦК карточки с циферками и чёрнобелыми фото начала 90х годов.