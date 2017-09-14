Игорь Алексеевич написав:

buratinyo написав: До ТЦК зараз черги. До ТЦК зараз черги.

Ковид.Маски. Прививка одна, прививка др. Облавы в общ. транспорте и ТЦ. На работу только со справкой о сделанных прививках. Штрафы СПД за то что нет полос, нет спец. урн.И тоже очереди за прививками и справками... Полиция на улицах ловила людей без масок, выписывали штрафы.Ничего не напоминает сег. ситуацию?Валютные кредиты - ИпотекаТогда были у банков коллекторы по выбиванию долгов. Частные исполнители. Если соединить схемы - Ковид, Ипотека, то получаем сегодня похожую, но более усовершенствованную схему с ТЦК, которые даже нигде не числятся по ОКПО. Какое то не понятное подразделение по вылавливанию людей на улицах.Возникает вопрос, а зачем нужны им данные людей?. Готовится опять новая схема?Почему нельзя им самостоятельно подтянуть ДИЯ и там есть все данные. Что бы потом не получилось, что суды будут выносить решения в которых будет указано, что гражданин добровольно им скинул свои данные.