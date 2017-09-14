Бетон написав:Статус настроения: крайнее офигевшее удивление. В 2019 знакомая преподша из университета Шевченко в ответ на моё отчаяние "что ж вы делаете?" авторитетно написала мне цитатой Кэррола: Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.
Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣
Вот это, я понимаю, трансформация личности. Хайзенберг Во все тяжкие курит в сторонке.
Я ей ответил. Вы должны досмотреть всё до самого конца, всю вашу кружевную красивую схему
ви що не понімаєте, що іде парадигмальна борьба за свободу, демократію та цінності золотого мільярду, а ми у фронтьірі його авангарда (Асгарда, і веде нас Тор із своїм непереможним молотом та його команда Месників, із "е" не "я", а Мар"яна з геометричною фамілією - це Валькірія, може і не остання)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 чер, 2024 00:13, всього редагувалось 7 разів.
Bobua написав:Як це все “зав`язати”? Коли от нині проявилась кричуща нездатність 99% населення відбути свій строк в окопах-бліндажах...
в 21м веке люди не хотят воевать. росия это 20й век. причём 1я половина. когда 2 мировых войны случилось. У каждого общества как и у отдельного индивида есть закономерности развития.
А якщо уявити ситуацію не як маячню від якоїсь там фінансово дрібної “раісі”, а як прикладний експеримент давньої влади світу?
От читав, що у путлєра і його кооперативу є за кордоном (на Заходах) 2трлн$ накрадених. І сума видається реальною, з огляду на нужденність життя півтори сотні мільйонів москвинів-рабів. Хоч і грандіозною на тлі всього(?) 300трлн у світі сумарно (грошові активи, нерухомості, машини).
От невже путлєл з власної волі ризикнув би всіма цими накраденими активами. + родичами, що вже там живуть...
Виборні посади у світі -- то така собі влада. Люди всяку гидоту про таку владу пишуть в інетах. Журналісти заколупують...
А як щодо всіляких ротшильдів-рокфелерів-блекроків і ще х.з. кого? У них були гроші й реал.влада ще столліття тому. З якого дива зараз стало би менше??
І, здогадно, вони, як ніхто інший, зацікавлені і в “сталому розвитку”, і в збереженні цивілізації, і в керуванні всіма 8млрд жителів Землі.
І, до речі, керування працює. От хто б міг повірити, що в московії, з її ввп на особу майже на рівні польщ-португалій, а знайдеться так багато гармат.м`яса на убій. Що 140млн насєлєнія дозволять опустити себе на такий скотський рівень. Що Україна таки не впаде ні за три дні, ні за три місяці, ні, мабуть, за три роки. Але що у ній не поможе мобілізації навіть зарплата на рівні 8-9 середніх. Додали ще 70тис -- а це ж навряд чи без погодження зі спонсорами.
Чому не вистачило сомалі, ліванів, афганів...? Але ж може захотіли для повноти експерименту і європ.цивілізацію. Суттєво елоїзовану...
І є відчуття, що тут не матиме значення, що люди захочуть чи не захочуть. А матиме -- що з ними можна зробити, і як впливати. Сподіваюсь, що додадуть ще і пряників: у вигляді хороших, надійних укриттів на фронті.
budivelnik написав:............ виконання громадянами України військового обов’язку – почесним обов’язком кожного.- хтось бачить слово примусово? я бачу почесно
Вы видите "почесний" и делаете вид, что не замечаете "обов’язок".
накидай сюди ссилочок з конституції де написано СЛУЖИТИ(воювати) будуть усі..
Вы упорно и совершенно нагло врёте. Уже писал, я ни разу не говорил, что "СЛУЖИТИ(воювати) будуть усі". Я говорил и повторю это для вас хоть 100 раз: "служити (воювати) ПОВИННІ (ОБЯЗАНЫ) всі". В том числе и вы, и ваши близкие. Независимо от вашего капитала и суммы уплаченных налогов. Можете опять заняться филологическими изысканиями, но если вы не понимаете разницу между этими высказываниями, то кто вам доктор. Когда, наконец, поймёте,
то може почервонієш трошки і почнеш піднімати свій юридичний і патріотичний рівень?
А вообще Ваше Высооокоблагородие пан прапорщик, нижайше прошу прощения, что посмел разговаривать с Вами. Забылся.
Но просто интересно, когда "товарищ прапорщик", несколько лет, как здесь пишут, "цмудівший бюджетну цицьку" в ГСВГ (очень неплохо по советским временам и продолжал бы цмудіти, если бы не закончился Союз и лафа с ГСВГ) и нацмудівший там стартовый капитал для последующего развития, сейчас относит себя к 5% "элите" и упорно доказывает, что ни он, ни его близкие "СЛУЖИТИ(воювати) не зобов'язані". Зобов'язані только его работники (уже, правда, бывшие - он уже предусмотрительно набрал новых, не військовозобов'язаних), которых он "благодетельствовал" огромной в прошлом году зарплатой около 10 тыс. грн и благодаря которым он заработал свой капитал. После сегодняшнего утреннего вашего поста я уже ничему не удивляюсь. Можете писать, что хотите в мой адрес. Последний раз попытался с вами нормально поговорить. Бесполезно. Больше и пытаться не буду.
ЛАД написав:......... Выдвигаются "глубоко научные" механизмы для решения проблем мобилизации, не имеющие аналогов нигде в мире, даже в самых развитых капстранах, в которых "механизмы рынка" отработаны уже очень давно. И почему-то ни в одной стране во время ни одной войны ни один дурак до такого прогрессивного экономического метода не додумался. ..........
При капіталізмі не об"язнані, при комуно-соціалізмі як в УРСР/СРСР мають священний обов"язок отдать долг. Лад за вільну Україну, чи за комуно-совіцьку УРСР?
И откуда вы взяли, что "При капіталізмі не об"язнані"? Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны.
Ковид. Маски. Прививка одна, прививка др. Облавы в общ. транспорте и ТЦ. На работу только со справкой о сделанных прививках. Штрафы СПД за то что нет полос, нет спец. урн. И тоже очереди за прививками и справками... Полиция на улицах ловила людей без масок, выписывали штрафы. Ничего не напоминает сег. ситуацию? Валютные кредиты - Ипотека Тогда были у банков коллекторы по выбиванию долгов. Частные исполнители. Если соединить схемы - Ковид, Ипотека, то получаем сегодня похожую, но более усовершенствованную схему с ТЦК, которые даже нигде не числятся по ОКПО. Какое то не понятное подразделение по вылавливанию людей на улицах. Возникает вопрос, а зачем нужны им данные людей?. Готовится опять новая схема? Почему нельзя им самостоятельно подтянуть ДИЯ и там есть все данные. Что бы потом не получилось, что суды будут выносить решения в которых будет указано, что гражданин добровольно им скинул свои данные.
той "Резус-мінус" ні в якому законі не прописаний, от і виходить, що ССЗБ що поширив дані хз.непоймикому якому проктологу: "палєц в 5му елементі відчуваєш? а ручки то ось вони"
С -Резус- есть ещё проблемка Писан он малолетками за еду и питьё, и взломать его при атаке на сервера раз плюнуть(в телеге читал в мае) Так что известно кто получит известно какую информацию на военнобусифицированных на порядки быстрее, чем собирать физически по всем взятых штурмом ТЦК карточки с циферками и чёрнобелыми фото начала 90х годов.
flyman написав: uote="5735028:ЛАД"] ......... Выдвигаются "глубоко научные" механизмы для решения проблем мобилизации, не имеющие аналогов нигде в мире, даже в самых развитых капстранах, в которых "механизмы рынка" отработаны уже очень давно. И почему-то ни в одной стране во время ни одной войны ни один дурак до такого прогрессивного экономического метода не додумался. ..........[/quot
При капіталізмі не об"язнані, при комуно-соціалізмі як в УРСР/СРСР мають священний обов"язок отдать долг. Лад за вільну Україну, чи за комуно-совіцьку УРСР?
И откуда вы взяли, что "При капіталізмі не об"язнані"? Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны.