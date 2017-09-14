Bobua написав: Ой, а хто напав на Канаду й окупував шмат території? Чи не було такого..? А на кого Канада нападала? Знов ні на кого??
То може то був якийсь інший “ефект”?
формально у співдружності де не заходить сонце, та у якій "Лондан бамбілі, і об'явілі ..." тільки черговість навпаки, тепер уявімо що Україна, як в серіалі про Слугу, подібна співдружнсть ... і де був би Бандерлог із румунським аусвайсом?
34-летний Артур Саркисян из Москвы с 28 мая находится в подвале под Зайцево на территории оккупированной Россией Луганской области Украины. Туда он попал за то, что покинул расположение своего 15-го мотострелкового полка, в котором новоназначенные офицеры вымогали деньги из солдат, чтобы не отправлять тех на штурм. Об этом ASTRA рассказала жена Саркисяна Ольга.
По словам Ольги, ее мужа мобилизовали в октябре 2022 года, он был прикомандирован к военной части 31134 и сразу отправлен на территорию Украины. 24 января 2023 года попал в зону боевых действий, сходил в первый штурм. Всего с начала службы по май 2024 года получил два ранения — первое в Бахмуте 5 мая 2023 года — осколочное ранение правой части бедра, второе ранение 13 января 2024 года - два осколка в ногу. Кроме того, Саркисян имеет язву. «Когда была ВВК [Военно-врачебная комиссия], ее прошли все. На фронт отправляют даже людей с аппаратои Илизарова (внешний аппарат для сращивания раздробленных костей — прим. Ред)», - говорит Ольга.
Она утверждает, что с 1 ноября 2023 года ее муж перестал получать денежное довольствие. Ольга обратилась в военную прокуратуру и в администрацию президента. Офицеры объяснили, что произошла «путаница с документами», которую не могли решить полгода, но в итоге часть денег выплатили, хоть и не все — Саркисян не получил боевые (вознаграждение за участие в боях) — должна быть доплата в районе 300 000 рублей, рассказывает Ольга.
В начале марта 2024 года Артур позвонил жене и сообщил, что в его роте сменились командиры и теперь со всех солдат новые офицеры требуют деньги, чтобы не отправлять бойцов на штурм.
Она привела скриншоты переписки одного из военнослужащих той же роты, где служит ее супруг.
После чего начались те самые побои и угрозы «обнулить». Из-за этого Саркисян решил сбежать, взяв с собой оружие и гранаты. 25 марта ему удалось дойти до военной комендатуры, где его задержали, после чего без вещей отправили в подвал для отказников под Зайцево. С тех пор он не выходит на связь.
ЛАД написав:упорно доказывает, что ни он, ни его близкие "СЛУЖИТИ(воювати) не зобов'язані".
Росіянин=брехло лад=росіянин
А де я ДОКАЗУВАВ що воювати не зобовязаний? Я всюди ДОКАЗУВАВ що треба враховувати ефективність тієї чи іншої дії... І якщо хтось ефективніший в тилу ніж в ЗСУ -його треба використовувати в тилу а того хто ефективніший в ЗСУ і неефективний в тилу-треба використовувати на фронті.
Також я казав що медиків треба використовувати в госпіталях танкістів в танках льотчиків в літаках І я проти танкістів в госпіталях чи штурмовиків в економістах...
А ти проти чи за?
Тому для оточуючих цей російський брехун перекручує все і вся з єдиною метою-внести раздрай.
Бетон написав:Статус настроения: крайнее офигевшее удивление. В 2019 знакомая преподша из университета Шевченко в ответ на моё отчаяние "что ж вы делаете?" авторитетно написала мне цитатой Кэррола: Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.
Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣 Вот это, я понимаю, трансформация личности.
Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там."
Ігор Терехов Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні. З них 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30, 25 — ракетами, 12 — БПЛА типу «Шахед» і 3 — БПЛА типу «Ланцет». Сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у місті 193 рази і сукупно тривали 474 години 55 хвилин
А що тут дивного? Сурков так описав дії росії Територія росії це не міжнародно признані...і навіть не там де говорять на російській...територія росії там де ЛЮБЛЯТЬ росію....
От ти тепер і сидиш в підвалі 19,8 діб з 30 ...бо педераційники отримали підставу визволити два в одному...носія російської мови і людину яка любить російську культуру.... Ще трошки і взагалі перестанеш з підвалу виходити, а все за велику любов до педерації...
Звідси висновок а - переходиш на українську ( для суркова це аргумент, який зменшить твоє сидіння в підвалі на 9,8 діб - будеш сидіти всього 10 діб в місяць а якщо виконаєш і б - почнеш проклинати педераційників у всіх своїх бідах , заявиш що пушкін з лермонтовим -це ще ті раздарваси , яким треба було кіл в ...засунути...а пуйлу побажаєш здохнути від радянського найкращого морозива(яке ти йому особисто загониш в глотку як тільки зможеш дотягнутись...) так відразу твої біди й закінчаться... Правда треба буде трошки постаратись і ці свої дії передати іншим навколишнім ждунам расейськага міра...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 09 чер, 2024 08:46, всього редагувалось 1 раз.
Ігор Терехов Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні. З них 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30, 25 — ракетами, 12 — БПЛА типу «Шахед» і 3 — БПЛА типу «Ланцет». Сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у місті 193 рази і сукупно тривали 474 години 55 хвилин
А що тут дивного? Сурков так описав дії росії Територія росії це не міжнародно признані...і навіть не там де говорять на російській...територія росії там де ЛЮБЛЯТЬ росію....
От ти тепер і сидиш в підвалі 19,8 діб з 30 ...бо педераційники отримали підставу визволити два в одному...носія російської мови і людину яка любить російську культуру.... Ще трошки і взагалі перестанеш з підвалу виходити, а все за велику любов до педерації...вона тебе в кінці-кінців визволить....от тільки ти того не побачиш
Не розумію, які претензії в ЛАДа як і його зьоми семінариста, які ще донедавна були на 146% з "братнім народом" ментально і меркантильно, а тепер "тов. гєнєралісімус, проізошла чудовіщная ошіпка"
щодо носталігії совка, тов. ЛАД би копав би рови лопатами по 16 год. в добу під жужащими дронами і пролітаючими боєзарядами, як би було би це при суспільному ладі його молодості, та отримував би півбатона хліба по продкартці бойца трудармії, а не передьоргував в інтернетах на те що б інші "віддавали борг"
та добре було би їм не перепутати Черчіля з Чаушеску, хоча обидва на Ч
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 чер, 2024 08:59, всього редагувалось 4 разів.