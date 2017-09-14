flyman написав:щодо носталігії совка, тов. ЛАД би копав би рови лопатами по 16 год. в добу під жужащими дронами і пролітаючими боєзарядами, як би було би це при суспільному ладі його молодості, та отримував би півбатона хліба по продкартці бойца трудармії, а не передьоргував в інтернетах на те що б інші "віддавали борг"
flyman написав:щодо носталігії совка, тов. ЛАД би копав би рови лопатами по 16 год. в добу під жужащими дронами і пролітаючими боєзарядами, як би було би це при суспільному ладі його молодості, та отримував би півбатона хліба по продкартці бойца трудармії, а не передьоргував в інтернетах на те що б інші "віддавали борг"
ему нравится наблюдать с вышки как другие копают.
такоє високоє довєріє члєнов партії ісчо надо било би заслужить, напр. як Павлік Морозов, тільки мало що смог встрєтіть своє совєршеннолєтіє
Бетон написав:На Закарпатті СБУшник шантажував начальника відділу ДПСУ-хабарника та отримав від нього майже $500 000, але не підозрював, що за ним самим увесь цей час стежив співробітник НАБУ, — журналіст Глагола
Цілий серіал можна зняти 😁
Может мы это всё заслужили?
впечатление что до этого вы жили в раю. Половина ментов/сбушников/налоговолков шантажируют и берут взятки. Хотаб точно описал что в этих структурах происходит ЧЧВ (человек человеку волк).
flyman написав: Не розумію, які претензії в ЛАДа як і його зьоми семінариста, які ще донедавна були на 146% з "братнім народом" ментально і меркантильно, а тепер "тов. гєнєралісімус, проізошла чудовіщная ошіпка"
щодо носталігії совка, тов. ЛАД би копав би рови лопатами по 16 год. в добу під жужащими дронами і пролітаючими боєзарядами, як би було би це при суспільному ладі його молодості, та отримував би півбатона хліба по продкартці бойца трудармії, а не передьоргував в інтернетах на те що б інші "віддавали борг"
та добре було би їм не перепутати Черчіля з Чаушеску, хоча обидва на Ч
....... семінаріст, як тільки почув про загрозу державі , відразу побіжав її захищати . Без гасел , без умов , просто так . Хоча і працював з росіянами . І 18 місяців і один день , на відміну від вас захищав країну .
А ось наскрізь проукраїнський , шаленно необхідний , сміливий ( за компом ) , дуже начитаний ФЛАЙ - навіть носа з дому не висовує , преживаючи за своє безцінне життя . Збігай в ТЦК . Шалений ХИРОЙ