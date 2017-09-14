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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8565856685678568
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 08:54

  flyman написав:щодо носталігії совка, тов. ЛАД би копав би рови лопатами по 16 год. в добу під жужащими дронами і пролітаючими боєзарядами, як би було би це при суспільному ладі його молодості, та отримував би півбатона хліба по продкартці бойца трудармії, а не передьоргував в інтернетах на те що б інші "віддавали борг"
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 09:02

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:щодо носталігії совка, тов. ЛАД би копав би рови лопатами по 16 год. в добу під жужащими дронами і пролітаючими боєзарядами, як би було би це при суспільному ладі його молодості, та отримував би півбатона хліба по продкартці бойца трудармії, а не передьоргував в інтернетах на те що б інші "віддавали борг"
ему нравится наблюдать с вышки как другие копают.

такоє високоє довєріє члєнов партії ісчо надо било би заслужить, напр. як Павлік Морозов, тільки мало що смог встрєтіть своє совєршеннолєтіє
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🙄 Приїхав із Польщі доглядати за дідусем-інвалідом з інсультом, а на нього завели кримінальну справу за ухилення від мобілізації на Волині

"За вами почалось кримінальне переслідування"

26-річному хлопцю дали рік тюрми замість трьох — рішення суду.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 09:59

  Бетон написав:26-річному хлопцю дали рік тюрми замість трьох — рішення суду.
повезло
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На Закарпатті СБУшник шантажував начальника відділу ДПСУ-хабарника та отримав від нього майже $500 000, але не підозрював, що за ним самим увесь цей час стежив співробітник НАБУ, — журналіст Глагола

Цілий серіал можна зняти 😁

Может мы это всё заслужили?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 10:11

  Бетон написав:На Закарпатті СБУшник шантажував начальника відділу ДПСУ-хабарника та отримав від нього майже $500 000, але не підозрював, що за ним самим увесь цей час стежив співробітник НАБУ, — журналіст Глагола

Цілий серіал можна зняти 😁

Может мы это всё заслужили?

впечатление что до этого вы жили в раю. Половина ментов/сбушников/налоговолков шантажируют и берут взятки. Хотаб точно описал что в этих структурах происходит ЧЧВ (человек человеку волк).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 10:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Аеродром Ахтубінськ, де відбулося ураження, розташований за 589 кілометрів від лінії фронту
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 10:48

  flyman написав:
Не розумію, які претензії в ЛАДа як і його зьоми семінариста, які ще донедавна були на 146% з "братнім народом" ментально і меркантильно, а тепер "тов. гєнєралісімус, проізошла чудовіщная ошіпка"

щодо носталігії совка, тов. ЛАД би копав би рови лопатами по 16 год. в добу під жужащими дронами і пролітаючими боєзарядами, як би було би це при суспільному ладі його молодості, та отримував би півбатона хліба по продкартці бойца трудармії, а не передьоргував в інтернетах на те що б інші "віддавали борг"

та добре було би їм не перепутати Черчіля з Чаушеску, хоча обидва на Ч


....... семінаріст, як тільки почув про загрозу державі , відразу побіжав її захищати .
Без гасел , без умов , просто так . Хоча і працював з росіянами .
І 18 місяців і один день , на відміну від вас захищав країну .

А ось наскрізь проукраїнський , шаленно необхідний , сміливий ( за компом ) , дуже начитаний ФЛАЙ -
навіть носа з дому не висовує , преживаючи за своє безцінне життя .
Збігай в ТЦК . Шалений ХИРОЙ
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  #<1 ... 8565856685678568
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