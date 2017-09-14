ЛАД написав:упорно доказывает, что ни он, ни его близкие "СЛУЖИТИ(воювати) не зобов'язані".
Росіянин=брехло лад=росіянин
А де я ДОКАЗУВАВ що воювати не зобовязаний? Я всюди ДОКАЗУВАВ що треба враховувати ефективність тієї чи іншої дії... І якщо хтось ефективніший в тилу ніж в ЗСУ -його треба використовувати в тилу а того хто ефективніший в ЗСУ і неефективний в тилу-треба використовувати на фронті.
Також я казав що медиків треба використовувати в госпіталях танкістів в танках льотчиків в літаках І я проти танкістів в госпіталях чи штурмовиків в економістах...
А ти проти чи за?
Тому для оточуючих цей російський брехун перекручує все і вся з єдиною метою-внести раздрай.
Бетон написав:Статус настроения: крайнее офигевшее удивление. В 2019 знакомая преподша из университета Шевченко в ответ на моё отчаяние "что ж вы делаете?" авторитетно написала мне цитатой Кэррола: Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.
Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣 Вот это, я понимаю, трансформация личности.
Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там."
Ігор Терехов Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні. З них 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30, 25 — ракетами, 12 — БПЛА типу «Шахед» і 3 — БПЛА типу «Ланцет». Сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у місті 193 рази і сукупно тривали 474 години 55 хвилин
А що тут дивного? Сурков так описав дії росії Територія росії це не міжнародно признані...і навіть не там де говорять на російській...територія росії там де ЛЮБЛЯТЬ росію....
От ти тепер і сидиш в підвалі 19,8 діб з 30 ...бо педераційники отримали підставу визволити два в одному...носія російської мови і людину яка любить російську культуру.... Ще трошки і взагалі перестанеш з підвалу виходити, а все за велику любов до педерації...
Звідси висновок а - переходиш на українську ( для суркова це аргумент, який зменшить твоє сидіння в підвалі на 9,8 діб - будеш сидіти всього 10 діб в місяць а якщо виконаєш і б - почнеш проклинати педераційників у всіх своїх бідах , заявиш що пушкін з лермонтовим -це ще ті раздарваси , яким треба було кіл в ...засунути...а пуйлу побажаєш здохнути від радянського найкращого морозива(яке ти йому особисто загониш в глотку як тільки зможеш дотягнутись...) так відразу твої біди й закінчаться... Правда треба буде трошки постаратись і ці свої дії передати іншим навколишнім ждунам расейськага міра...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 09 чер, 2024 08:46, всього редагувалось 1 раз.
мне кажется ИПСО. не может быть к военнослужащему такого скотского отношения со стороны государства.
За які проступки позбавляли офіцерських звань у дисциплінарному порядку, в інтерв’ю ZN.UA розповів один із розжалуваних — колишній підполковник Нацгвардії Дмитро Марковчин.
— Сотнею розжалуваних можна укомплектувати два батальйони: від комбата до командира взводу. А я в званні старшого солдата кермую автівкою. Вважаю, що для України, яка стала жертвою широкомасштабного російського вторгнення, це є неприпустимою розкішшю.
— Тобто ви готові захищати Україну, максимально використовуючи свої досвід і знання?
— Так. Я захищаю Україну з першого дня війни.
— За що раніше могли позбавити офіцерського звання?
— Один з моїх друзів у нещасті таксував вечорами — зарплати були маленькі, а сім’ю треба забезпечувати. Але законодавство забороняє офіцерам мати сторонні джерела доходів. Командування розцінило це як «корупцію». Іншого викликали до частини в суботу — приїхав із легким перегаром (у п’ятницю ввечері відзначали якесь сімейне свято). Результат — позбавлення офіцерського звання.
— За що позбавили звання вас?
— Я служив у Києві на окремому факультеті з підготовки юристів і психологів для Національної гвардії при Національній академії внутрішніх справ, на посаді начальника курсу. Хоча факультет був окремою військовою частиною, ми перебували на повному утриманні академії. І ось навчальний рік завершується, потрібно робити ремонт в аудиторіях. Жодного фінансування нам на це не виділили. Доводилося викручуватися, шукати спонсорів. Деякі хлопці з особового складу казали, що можуть допомогти. Я надавав їм короткострокові відпустки, вони привозили фарбу, будматеріали…
— Загалом, як у радянській армії. Знайомо.
— Начальник факультету кваліфікував це як «побори». Розпочали службове розслідування, у висновках було написано, що я «вимагав» у особового складу будматеріали тощо. От і позбавили мене військового звання в дисциплінарному порядку.
— Коли ви одержали стягнення?
— 2016 року. Мене звільнили. А 2021-го у складі 95-ї десантно-штурмової бригади я вже виконував бойові завдання в межах АТО/ООС. Потім почалося широкомасштабне російське вторгнення. Я служу у званні старшого солдата водієм. Звісно, на офіцерську посаду претендувати не маю права. Ось уже вісім років борюся з бюрократичною машиною. Наразі безрезультатно… Глухий кут!
Війна забрала й далі забирає офіцерів. Люди з вищою військовою освітою та бойовим досвідом потрібні фронту. Я командував ротою охорони дипломатичних представництв, а також ротою спеціального призначення. У мене є диплом Харківської академії Національної гвардії. Я звертався до Міністерства оборони, Генерального штабу, щоби скасували мої дисциплінарні санкції, просив призначити на одну з посад загиблих офіцерів. Але відповіді зводилися до того, що позбавлення військового звання в дисциплінарному порядку, як і поновлення у званні й посаді, не передбачені законом і треба, щоб законодавці внесли відповідні зміни до дисциплінарного статуту ЗСУ.
…Так підполковник Марковчин став старшим солдатом. За його словами, пізніше з’ясувалося, що опитані під час розслідування свідки давали показання «під тиском», та це вже не допомогло.
— Ви пробували достукатися до законодавців, аби ті повернули механізм поновлення офіцерського статусу військовим, позбавленим його в дисциплінарному порядку?
— Я звертався до громадських організацій «Принцип» і «Юридична сотня». Вони допомогли. Вийшли на народного депутата Олексія Гончаренка. 22 травня 2023 року він разом із чотирма співавторами подав до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки законопроєкт №9316 «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану». 22 травня виповниться рік, відколи законопроєкт перебуває на розгляді комітету…
Отже, потенціал, знання та бойовий досвід розжалуваних (тимчасово, але, як виявилося, довічно) майорів і підполковників нині використовують не за призначенням. Вони — не злочинці, не зрадники. Часто — просто жертви обставин, які стали ще й жертвами законодавчої колізії. Спосіб розрулити колізію є. Це законопроєкт №9316 від 22 травня 2023 року. Досвідчені офіцери вкрай потрібні фронту. Але законопроєкт, який включили до порядку денного 11-ї сесії ВР (6 лютого цього року), зняли з розгляду й відправили на доопрацювання до профільного комітету. Чому?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 09 чер, 2024 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣 Вот это, я понимаю, трансформация личности.
Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там."
Тобто, для нього краще шоб дитина ходила в школу тут, під обстрілами, ніж навчалась там? Це він зря, бо особисто у мене багато прикладів, коли вже потім батьки рвуть волосся- нє убєрєглі.
Є блогерша в Харкові, яка набирає дуже багато переглядів, вона з немовлям принципово не ховається від обстрілів і знімає це на відео на вулиці, як її немовля кричить від страху. В коментарях пише, що на все своя доля і спасатись не варто
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 09 чер, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:........... При капіталізмі не об"язнані, при комуно-соціалізмі як в УРСР/СРСР мають священний обов"язок отдать долг. Лад за вільну Україну, чи за комуно-совіцьку УРСР?
И откуда вы взяли, что "При капіталізмі не об"язнані"? Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны.
Длинная статья, но не очень понял, что Вы хотели сказать. Там слишком много намешано, в т.ч. этнические проблемы. И Канада фактически не воевала - в войне участвовали всего пара дивизий, можно было ограничиться добровольцами.