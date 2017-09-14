Бетон написав:Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣 Вот это, я понимаю, трансформация личности.
Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там."[/quote] Тобто, для нього краще шоб дитина ходила в школу тут, під обстрілами, ніж навчалась там? Це він зря, бо особисто у мене багато прикладів, коли вже потім батьки рвуть волосся- нє убєрєглі. [/quote] Є блогерша в Харкові, яка набирає дуже багато переглядів, вона з немовлям принципово не ховається від обстрілів і знімає це на відео на вулиці, як її немовля кричить від страху. В коментарях пише, що на все своя доля і спасатись не варто[/quote]
А вам не приходило до голови , що вона ідіотка ? Замість того щоб забеспечіти безпеку дітям , вона це робить навмисно , щоб щось зняти на відео .
Аеродром Ахтубінськ, де відбулося ураження, розташований за 589 кілометрів від лінії фронту
Он не новейший Разработан в 86-88годах естественно не под руководством Паши-Мерседеса но при нём совершил первый полёт и был принят 30 лет назад на вооружение ФАБы и КАБы по полторы тонны он скидывать может Х22 с него врядли можно запустить, как и Кинжал, что то поменьше наверное да. В отличии от "Раптора" сделан из титана и нержи и отлично виден на радарах любого западного самолёта задолго до момента пуска им самим противосамолётных ракет.
Бетон написав:Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣 Вот это, я понимаю, трансформация личности.
Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там."
Тобто, для нього краще шоб дитина ходила в школу тут, під обстрілами, ніж навчалась там? Це він зря, бо особисто у мене багато прикладів, коли вже потім батьки рвуть волосся- нє убєрєглі. [/quote] Є блогерша в Харкові, яка набирає дуже багато переглядів, вона з немовлям принципово не ховається від обстрілів і знімає це на відео на вулиці, як її немовля кричить від страху. В коментарях пише, що на все своя доля і спасатись не варто[/quote]
А вам не приходило до голови , що вона ідіотка ? Замість того щоб забеспечіти безпеку дітям , вона це робить навмисно , щоб щось зняти на відео .[/quote] ================================ Я не знаю, что за блогерка и не видел её видео. Пусть бы Бетон выложил или хотя бы дал ссылку, можно было бы о чём-то говорить. Из того, что знаю/вижу реально - когда ребёнок пугается любой родитель, конечно, не снимает это на видео, а старается успокоить ребёнка. А вот как обеспечить безопасность ребёнку неизвестно. Некоторые на время прячутся в подъезд - не по тревоге, а после громкого прилёта. Но это защита только от повторного удара, и то только от осколков. Единственный надёжный метод - уехать в какую-нибудь Польшу-Германию. И да, никто "в школу тут, під обстрілами" не ходит. У нас все занятия только онлайн. Кроме относительно небольшого количества занимающихся в метро. Потому желание "чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там" означает только желание быстрейшей победы и мира, а не подвергать ребёнка опасности.
Faceless, это, кстати, к разговору об отличии Харькова и Черкасс. Полное и абсолютное непонимание нашей жизни. После всего, мерзко слышать обвинения с запада в том, что восток и юг "сами виноваты" и "так им и надо". В отличие от будивельника я не пожелаю львовянам наблюдать, как на их город летят ракеты.
flyman написав:........... З язиком там у Вас носилися, що "щімять". Не потрібно перекладати із хворої голови на здорову.
Т.е. вы поддерживаете будивельника - "правильно Харьков бомбят за то, что говорил на русском"? Правильно я вас понял?
ЛАД, для чого "переводити стрілки" і приписувати видуману вашою хворою совіцкою душонкою іншим всі ваші страхіття та нещирі вчинки, може це Ви там радієте в Харкові, коли прильоти в ЗУ, і разом із семінаристом мріяти понюхати мізки бандерівця, як казав детройд, такі голі із надуманими звинуваченнями можуть у ваші ворота летіти
flyman написав:........... З язиком там у Вас носилися, що "щімять". Не потрібно перекладати із хворої голови на здорову.
Т.е. вы поддерживаете будивельника - "правильно Харьков бомбят за то, что говорил на русском"? Правильно я вас понял?
ЛАД, для чого "переводити стрілки" і приписувати видуману вашою хворою совіцкою душонкою іншим всі ваші страхіття та нещирі вчинки, може це Ви там радієте в Харкові, коли прильоти в ЗУ, і разом із семінаристом мріяти понюхати мізки бандерівця, як казав детройд, такі голі із надуманими звинуваченнями можуть у ваші ворота летіти
"Душонка" у тебя. Спряталась в пятки. Підучи українську мову і навчись більш чітко висловлювати думки. "такі голі".