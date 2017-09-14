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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8564856585668567>
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 11:24

  Бетон написав:Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣
Вот это, я понимаю, трансформация личности.

Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там."[/quote]
Тобто, для нього краще шоб дитина ходила в школу тут, під обстрілами, ніж навчалась там? :shock:
Це він зря, бо особисто у мене багато прикладів, коли вже потім батьки рвуть волосся- нє убєрєглі. :([/quote]
Є блогерша в Харкові, яка набирає дуже багато переглядів, вона з немовлям принципово не ховається від обстрілів і знімає це на відео на вулиці, як її немовля кричить від страху.
В коментарях пише, що на все своя доля і спасатись не варто[/quote]

А вам не приходило до голови , що вона ідіотка ?
Замість того щоб забеспечіти безпеку дітям , вона це робить навмисно , щоб щось зняти на відео .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 11:32

  Бетон написав:Є блогерша в Харкові, яка набирає дуже багато переглядів, вона з немовлям принципово не ховається від обстрілів і знімає це на відео на вулиці, як її немовля кричить від страху.

Да она просто долбанутая ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 11:42

188 регион - Харьковская область...
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Чоловік 35+ казав


Я не підслуховую видумані історії, а просто беру класс сестри і ... хоча ви самі все знаєте. Ну це надо бути жесть яким терпілою щоб зустрічати 18ти річчя сина в Україні.

ПС, якщо чуєте голоси можливо вам потрібна допомога))
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  pesikot написав:ГУР: У Росії вперше вражено новітній Су-57 – фото
Аеродром Ахтубінськ, де відбулося ураження, розташований за 589 кілометрів від лінії фронту

Он не новейший
Разработан в 86-88годах естественно не под руководством Паши-Мерседеса но при нём совершил первый полёт и был принят 30 лет назад на вооружение
ФАБы и КАБы по полторы тонны он скидывать может
Х22 с него врядли можно запустить, как и Кинжал, что то поменьше наверное да.
В отличии от "Раптора" сделан из титана и нержи и отлично виден на радарах любого западного самолёта задолго до момента пуска им самим противосамолётных ракет.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 12:23

ЗСУ знищили 26 танків, 60 артсистем та майже 1300 російських солдат за добу, - Генштаб
https://www.unian.ua/war/vtrati-rosiji- ... 60483.html

26! танків і 60 артсистем за добу - вже проходить, як звичайна подія...
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 12:38

  холява написав:
  Бетон написав:Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣
Вот это, я понимаю, трансформация личности.

Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там."

Тобто, для нього краще шоб дитина ходила в школу тут, під обстрілами, ніж навчалась там? :shock:
Це він зря, бо особисто у мене багато прикладів, коли вже потім батьки рвуть волосся- нє убєрєглі. :([/quote]
Є блогерша в Харкові, яка набирає дуже багато переглядів, вона з немовлям принципово не ховається від обстрілів і знімає це на відео на вулиці, як її немовля кричить від страху.
В коментарях пише, що на все своя доля і спасатись не варто[/quote]

А вам не приходило до голови , що вона ідіотка ?
Замість того щоб забеспечіти безпеку дітям , вона це робить навмисно , щоб щось зняти на відео .[/quote]
================================
Я не знаю, что за блогерка и не видел её видео. Пусть бы Бетон выложил или хотя бы дал ссылку, можно было бы о чём-то говорить.
Из того, что знаю/вижу реально - когда ребёнок пугается любой родитель, конечно, не снимает это на видео, а старается успокоить ребёнка.
А вот как обеспечить безопасность ребёнку неизвестно.
Некоторые на время прячутся в подъезд - не по тревоге, а после громкого прилёта. Но это защита только от повторного удара, и то только от осколков.
Единственный надёжный метод - уехать в какую-нибудь Польшу-Германию.
И да, никто "в школу тут, під обстрілами" не ходит. У нас все занятия только онлайн. Кроме относительно небольшого количества занимающихся в метро.
Потому желание "чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там" означает только желание быстрейшей победы и мира, а не подвергать ребёнка опасности.

Faceless, это, кстати, к разговору об отличии Харькова и Черкасс. Полное и абсолютное непонимание нашей жизни.
После всего, мерзко слышать обвинения с запада в том, что восток и юг "сами виноваты" и "так им и надо".
В отличие от будивельника я не пожелаю львовянам наблюдать, как на их город летят ракеты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 12:46

Внутрення окупация
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 13:32

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Интересно наблюдать как страх перед фронтом превращает людей в подонков.
Новый закон этот страх, видимо, резко усилил.
Процесс превращения сильно ускорился.

Не менш цікаво спостерігати, як "вялиє" та "подізношениє", які знають, що їм мобілізація не загрожує, стидають решту)

два престарілих совєцкіх парторга рєшили тряхнуть старіной учіть "родіну любіть" та обзвивати формчан "падонкамі"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 чер, 2024 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 13:34

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Интересно наблюдать как страх перед фронтом превращает людей в подонков.
Новый закон этот страх, видимо, резко усилил.
Процесс превращения сильно ускорился.

Не менш цікаво спостерігати, як "вялиє" та "подізношениє", які знають, що їм мобілізація не загрожує, стидають решту)



Ви були в ТЦК ?
Я багато чого чув тут .
Я і вигаданий герой , і Мюнхаузен , і раз не вокопі , і раз розповідаю ........ всіх вас запрошую в ТЦК .
холява
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  #<1 ... 8564856585668567>
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