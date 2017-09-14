холява написав: Бетон написав:
Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣
Вот это, я понимаю, трансформация личности
.
Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там."
Тобто, для нього краще шоб дитина ходила в школу тут, під обстрілами, ніж навчалась там?
Це він зря, бо особисто у мене багато прикладів, коли вже потім батьки рвуть волосся- нє убєрєглі.
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Є блогерша в Харкові, яка набирає дуже багато переглядів, вона з немовлям принципово не ховається від обстрілів і знімає це на відео на вулиці, як її немовля кричить від страху.
В коментарях пише, що на все своя доля і спасатись не варто[/quote]
А вам не приходило до голови , що вона ідіотка ?
Замість того щоб забеспечіти безпеку дітям , вона це робить навмисно , щоб щось зняти на відео .[/quote]
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Я не знаю, что за блогерка и не видел её видео. Пусть бы Бетон
выложил или хотя бы дал ссылку, можно было бы о чём-то говорить.
Из того, что знаю/вижу реально - когда ребёнок пугается любой родитель, конечно, не снимает это на видео, а старается успокоить ребёнка.
А вот как обеспечить безопасность ребёнку неизвестно.
Некоторые на время прячутся в подъезд - не по тревоге, а после громкого прилёта. Но это защита только от повторного удара, и то только от осколков.
Единственный надёжный метод - уехать в какую-нибудь Польшу-Германию.
И да, никто "в школу тут, під обстрілами" не ходит. У нас все занятия только онлайн. Кроме относительно небольшого количества занимающихся в метро.
Потому желание "чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там" означает только желание быстрейшей победы и мира, а не подвергать ребёнка опасности.Faceless
, это, кстати, к разговору об отличии Харькова и Черкасс. Полное и абсолютное непонимание нашей жизни.
После всего, мерзко слышать обвинения с запада в том, что восток и юг "сами виноваты" и "так им и надо".
В отличие от будивельника я не пожелаю львовянам наблюдать, как на их город летят ракеты.