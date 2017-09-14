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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 856485658566856785688569>
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 11:24

  Бетон написав:Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣
Вот это, я понимаю, трансформация личности.

Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там."[/quote]
Тобто, для нього краще шоб дитина ходила в школу тут, під обстрілами, ніж навчалась там? :shock:
Це він зря, бо особисто у мене багато прикладів, коли вже потім батьки рвуть волосся- нє убєрєглі. :([/quote]
Є блогерша в Харкові, яка набирає дуже багато переглядів, вона з немовлям принципово не ховається від обстрілів і знімає це на відео на вулиці, як її немовля кричить від страху.
В коментарях пише, що на все своя доля і спасатись не варто[/quote]

А вам не приходило до голови , що вона ідіотка ?
Замість того щоб забеспечіти безпеку дітям , вона це робить навмисно , щоб щось зняти на відео .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 11:32

  Бетон написав:Є блогерша в Харкові, яка набирає дуже багато переглядів, вона з немовлям принципово не ховається від обстрілів і знімає це на відео на вулиці, як її немовля кричить від страху.

Да она просто долбанутая ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 11:42

188 регион это Харьковская область...русские регистрируют авто в харьковской области.
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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 09 чер, 2024 14:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Чоловік 35+ казав


Я не підслуховую видумані історії, а просто беру класс сестри і ... хоча ви самі все знаєте. Ну це надо бути жесть яким терпілою щоб зустрічати 18ти річчя сина в Україні.

ПС, якщо чуєте голоси можливо вам потрібна допомога))
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 12:06

  pesikot написав:ГУР: У Росії вперше вражено новітній Су-57 – фото
Аеродром Ахтубінськ, де відбулося ураження, розташований за 589 кілометрів від лінії фронту

Он не новейший
Разработан в 86-88годах естественно не под руководством Паши-Мерседеса но при нём совершил первый полёт и был принят 30 лет назад на вооружение
ФАБы и КАБы по полторы тонны он скидывать может
Х22 с него врядли можно запустить, как и Кинжал, что то поменьше наверное да.
В отличии от "Раптора" сделан из титана и нержи и отлично виден на радарах любого западного самолёта задолго до момента пуска им самим противосамолётных ракет.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 12:23

ЗСУ знищили 26 танків, 60 артсистем та майже 1300 російських солдат за добу, - Генштаб
https://www.unian.ua/war/vtrati-rosiji- ... 60483.html

26! танків і 60 артсистем за добу - вже проходить, як звичайна подія...
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 12:38

  холява написав:
  Бетон написав:Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣
Вот это, я понимаю, трансформация личности.

Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там."

Тобто, для нього краще шоб дитина ходила в школу тут, під обстрілами, ніж навчалась там? :shock:
Це він зря, бо особисто у мене багато прикладів, коли вже потім батьки рвуть волосся- нє убєрєглі. :([/quote]
Є блогерша в Харкові, яка набирає дуже багато переглядів, вона з немовлям принципово не ховається від обстрілів і знімає це на відео на вулиці, як її немовля кричить від страху.
В коментарях пише, що на все своя доля і спасатись не варто[/quote]

А вам не приходило до голови , що вона ідіотка ?
Замість того щоб забеспечіти безпеку дітям , вона це робить навмисно , щоб щось зняти на відео .[/quote]
================================
Я не знаю, что за блогерка и не видел её видео. Пусть бы Бетон выложил или хотя бы дал ссылку, можно было бы о чём-то говорить.
Из того, что знаю/вижу реально - когда ребёнок пугается любой родитель, конечно, не снимает это на видео, а старается успокоить ребёнка.
А вот как обеспечить безопасность ребёнку неизвестно.
Некоторые на время прячутся в подъезд - не по тревоге, а после громкого прилёта. Но это защита только от повторного удара, и то только от осколков.
Единственный надёжный метод - уехать в какую-нибудь Польшу-Германию.
И да, никто "в школу тут, під обстрілами" не ходит. У нас все занятия только онлайн. Кроме относительно небольшого количества занимающихся в метро.
Потому желание "чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там" означает только желание быстрейшей победы и мира, а не подвергать ребёнка опасности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 12:46

Внутрення окупация
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https://www.youtube.com/watch?v=yS6SaCrHY7k
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  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:И откуда вы взяли, что "При капіталізмі не об"язнані"?
Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны.


Нет это потому что они хорошо выучили урок какой может быть эффект от насильно призванных людей - https://en.wikipedia.org/wiki/Conscript ... 20damaging.

Длинная статья, но не очень понял, что Вы хотели сказать.
Там слишком много намешано, в т.ч. этнические проблемы.
И Канада фактически не воевала - в войне участвовали всего пара дивизий, можно было ограничиться добровольцами.


Да, много букв, но что ж поделаешь, мы ж хотим разобраться в вопросе? В кратце
- во времена ВВ2 Канада, также как мы сейчас, поставила на насильный призыв "вот просто так" (в отличии от Великобритании и США где призыв был "по уму"), в результате получила разгром на фронте (люди были как у нас "месяц учебки"), движение ухилянтов (абзац "Зомби" по ссылке выше - где в бумагах были миллионы военнообязанных а по факту нашкребли еле еле сотни - откуда и прозвище Зомби - по бумагам живые но нестреляющие солдаты) - и в итоге насчитывавшая в лучшие времена 1 млн бойцов армия Канады закончила псевдоохраной Британии от типа возможного немецкого вторжения (в 1944м году :roll: ) а провластная партия допустившая набор армии путем отлова - политический кризис c потерей 60 мест (треть) в парламенте, когда политики просто уходили из партии не желая ассоциироваться с отловами (ничего не напоминает? - https://www.rbc.ua/rus/news/sluzi-narod ... 09011.html)
katso
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