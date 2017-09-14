Додано: Нед 09 чер, 2024 12:38

холява написав: Бетон написав: Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣

Вот это, я понимаю, трансформация личности.

Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣Вот это, я понимаю,

Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там." Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там."

Тобто, для нього краще шоб дитина ходила в школу тут, під обстрілами, ніж навчалась там?Це він зря, бо особисто у мене багато прикладів, коли вже потім батьки рвуть волосся- нє убєрєглі.[/quote]Є блогерша в Харкові, яка набирає дуже багато переглядів, вона з немовлям принципово не ховається від обстрілів і знімає це на відео на вулиці, як її немовля кричить від страху.В коментарях пише, що на все своя доля і спасатись не варто[/quote]А вам не приходило до голови , що вона ідіотка ?Замість того щоб забеспечіти безпеку дітям , вона це робить навмисно , щоб щось зняти на відео .[/quote]================================Я не знаю, что за блогерка и не видел её видео. Пусть бывыложил или хотя бы дал ссылку, можно было бы о чём-то говорить.Из того, что знаю/вижу реально - когда ребёнок пугается любой родитель, конечно, не снимает это на видео, а старается успокоить ребёнка.А вот как обеспечить безопасность ребёнку неизвестно.Некоторые на время прячутся в подъезд - не по тревоге, а после громкого прилёта. Но это защита только от повторного удара, и то только от осколков.Единственный надёжный метод - уехать в какую-нибудь Польшу-Германию.И да, никто "в школу тут, під обстрілами" не ходит. У нас все занятия только онлайн. Кроме относительно небольшого количества занимающихся в метро.Потому желание "чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там" означает только желание быстрейшей победы и мира, а не подвергать ребёнка опасности.