Бетон написав:Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣 Вот это, я понимаю, трансформация личности.
Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там."[/quote] Тобто, для нього краще шоб дитина ходила в школу тут, під обстрілами, ніж навчалась там? Це він зря, бо особисто у мене багато прикладів, коли вже потім батьки рвуть волосся- нє убєрєглі. [/quote] Є блогерша в Харкові, яка набирає дуже багато переглядів, вона з немовлям принципово не ховається від обстрілів і знімає це на відео на вулиці, як її немовля кричить від страху. В коментарях пише, що на все своя доля і спасатись не варто[/quote]
А вам не приходило до голови , що вона ідіотка ? Замість того щоб забеспечіти безпеку дітям , вона це робить навмисно , щоб щось зняти на відео .
Аеродром Ахтубінськ, де відбулося ураження, розташований за 589 кілометрів від лінії фронту
Он не новейший Разработан в 86-88годах естественно не под руководством Паши-Мерседеса но при нём совершил первый полёт и был принят 30 лет назад на вооружение ФАБы и КАБы по полторы тонны он скидывать может Х22 с него врядли можно запустить, как и Кинжал, что то поменьше наверное да. В отличии от "Раптора" сделан из титана и нержи и отлично виден на радарах любого западного самолёта задолго до момента пуска им самим противосамолётных ракет.
Бетон написав:Сегодня она выдала: как лишиться гражданства 🤣🤣🤣 Вот это, я понимаю, трансформация личности.
Вчора підслухала випадково розмову. Чоловік 35+ казав: "Я не хочу уезжать за границу. Я хочу, чтобы здесь, в этой стране было все хорошо. Интересно, будет ли? Хочу, чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там."
Тобто, для нього краще шоб дитина ходила в школу тут, під обстрілами, ніж навчалась там? Це він зря, бо особисто у мене багато прикладів, коли вже потім батьки рвуть волосся- нє убєрєглі. [/quote] Є блогерша в Харкові, яка набирає дуже багато переглядів, вона з немовлям принципово не ховається від обстрілів і знімає це на відео на вулиці, як її немовля кричить від страху. В коментарях пише, що на все своя доля і спасатись не варто[/quote]
А вам не приходило до голови , що вона ідіотка ? Замість того щоб забеспечіти безпеку дітям , вона це робить навмисно , щоб щось зняти на відео .[/quote] ================================ Я не знаю, что за блогерка и не видел её видео. Пусть бы Бетон выложил или хотя бы дал ссылку, можно было бы о чём-то говорить. Из того, что знаю/вижу реально - когда ребёнок пугается любой родитель, конечно, не снимает это на видео, а старается успокоить ребёнка. А вот как обеспечить безопасность ребёнку неизвестно. Некоторые на время прячутся в подъезд - не по тревоге, а после громкого прилёта. Но это защита только от повторного удара, и то только от осколков. Единственный надёжный метод - уехать в какую-нибудь Польшу-Германию. И да, никто "в школу тут, під обстрілами" не ходит. У нас все занятия только онлайн. Кроме относительно небольшого количества занимающихся в метро. Потому желание "чтоб мой ребенок пошел в школу здесь, а не там" означает только желание быстрейшей победы и мира, а не подвергать ребёнка опасности.
ЛАД написав:И откуда вы взяли, что "При капіталізмі не об"язнані"? Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны.
Длинная статья, но не очень понял, что Вы хотели сказать. Там слишком много намешано, в т.ч. этнические проблемы. И Канада фактически не воевала - в войне участвовали всего пара дивизий, можно было ограничиться добровольцами.
Да, много букв, но что ж поделаешь, мы ж хотим разобраться в вопросе? В кратце - во времена ВВ2 Канада, также как мы сейчас, поставила на насильный призыв "вот просто так" (в отличии от Великобритании и США где призыв был "по уму"), в результате получила разгром на фронте (люди были как у нас "месяц учебки"), движение ухилянтов (абзац "Зомби" по ссылке выше - где в бумагах были миллионы военнообязанных а по факту нашкребли еле еле сотни - откуда и прозвище Зомби - по бумагам живые но нестреляющие солдаты) - и в итоге насчитывавшая в лучшие времена 1 млн бойцов армия Канады закончила псевдоохраной Британии от типа возможного немецкого вторжения (в 1944м году ) а провластная партия допустившая набор армии путем отлова - политический кризис c потерей 60 мест (треть) в парламенте, когда политики просто уходили из партии не желая ассоциироваться с отловами (ничего не напоминает? - https://www.rbc.ua/rus/news/sluzi-narod ... 09011.html)