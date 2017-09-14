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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85658566856785688569>
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 13:59

whois2010
Не менш цікаво спостерігати, як ..., які знають, що
їм мобілізація не загрожує, стидають решту

Да, мобилизация мне не угрожает.
Но моим зятьям угрожает. Никакой "отмазки" у них нет.
У меня отец умер, когда мне было 10 лет (за 2 дня до моего др). Вырос без
отца. Как вы думаете, я очень хочу, чтобы мои внуки тоже росли без отца?
И я здесь никого не стыжу и не призываю идти добровольцами. Прекрасно
понимаю, что люди разные и фронт это реально страшно.
Только не надо кричать: "Я не хочу/не могу/не обязан служить".
Почти никто из призванных форумчан не пошёл добровольцем. Но не прятались и
пошли, когда их призвали. Кто-то раньше, кто-то позже. И не кричали: "Я не
хочу/не обязан".
Сибарита призывали долго и упорно, но он каждый раз приходил по повестке и
не скрывался. Когда, наконец, взяли, пошёл. Хотя по своим физическим
параметрам явно уступает если не всем, то большинству здесь. И служит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 14:02

katso
Я понял всё это несколько иначе, но ладно, вечером перечитаю ещё раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 14:07

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Чоловік 35+ казав


Я не підслуховую видумані історії, а просто беру класс сестри і ... хоча ви самі все знаєте. Ну це надо бути жесть яким терпілою щоб зустрічати 18ти річчя сина в Україні.

ПС, якщо чуєте голоси можливо вам потрібна допомога))

Та да...
Нардеп Гетманцев відправив свого 17-річного сина вчитися в Англію в престижний коледж за 1,25 млн грн на рік за кілька місяців до його 18-річчя, — ЗМІ
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а оце ризики для подальшого розвитку країни. як їх коректно нівелювати? наче пана Єрмака ніхто не обирав?
«Накопичення влади». Українські високопосадовці стурбовані залежністю Зеленського від Єрмака — The Times
Українські високопосадовці занепокоєні тим, що президент Володимир Зеленський стає все більш залежним від глави Офісу президента Андрія Єрмака, йдеться у матеріалі The Times, опублікованому 7 червня.

Зазначається, що коли перший президентський термін Зеленського добігав кінця, анонімні високопоставлені урядовці, військові, правоохоронці та дипломатичні джерела висловили стурбованість щодо його зростаючої залежності від Єрмака.

The Times пише, що голову Офісу президента звинувачують у «накопиченні особистої влади та узурпації демократичних процесів».

У статті йдеться, що з моменту запровадження воєнного стану, який дозволяє Зеленському залишатися на посаді до завершення війни, влада Єрмака перевищила владу усіх посадових осіб України, окрім глави держави.

«Зростає занепокоєння, що Зеленський все більше покладається на жменьку підлабузницьких домашніх голосів, страх стає ще гострішим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, зменшується, а команда Єрмака зростає»

й такі думки озвучують все частіше...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 14:29

Хз, не розумію я деякі дії посадовців.
Ось відео, де абсолютно правильно по-європейські згідно закону повинні були діяти обидві сторони:
https://m.youtube.com/watch?v=O2S_qVeMDRc
Але: хлопчина занадто бикує до подпола, не бажаючи розібратися в повноваженнях цієї групи оповіщення.

Подпол фігню городить - не звертаючись до майора поліцейського за порушення хлопчиною обов'зку пред'явлення документів по 560 постанові. І показує наказ ТЦК, потім незрозуміле червоне посвідчення без вказання про що воно.

Майор і овсі клоун. І весь затик з-за ньго --- чомусь боїться виконати вимогу пред'явлення свого посвідчення до повного ознайомлення.
Пред'явив би і тоді зафіксували б факт відмови хлопчиною доків, алмінзатримання.
І майор не наголосив, що згідно Постанови поліція має право перевірки доків і без підстав (тобто отієї 32 статті про Нацпол).

Дічь...
Бо на диво грамотні обидві сторони, але недостатньо...
Що ж тоді коли безграмотні отак зіштовхуються)))
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 14:49

  ЛАД написав:katso
Я понял всё это несколько иначе, но ладно, вечером перечитаю ещё раз.


И вот это - https://en.wikipedia.org/wiki/Conscript ... is_of_1917

The most violent opposition occurred in Quebec, where anti-war attitudes drawn from French-Canadian nationalism sparked a weekend of rioting between March 28 and April 1, 1918. The disturbances began on a Thursday when the Dominion Police detained a French-Canadian man who had failed to present his draft exemption papers. Despite the man's release, an angry mob of nearly 200 soon descended upon the St. Roch District Police Station where the man had been held. Rioters then ransacked the conscription registration office


Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 14:55

  katso написав:
  ЛАД написав:katso
Я понял всё это несколько иначе, но ладно, вечером перечитаю ещё раз.


И вот это - https://en.wikipedia.org/wiki/Conscript ... is_of_1917

The most violent opposition occurred in Quebec, where anti-war attitudes drawn from French-Canadian nationalism sparked a weekend of rioting between March 28 and April 1, 1918. The disturbances began on a Thursday when the Dominion Police detained a French-Canadian man who had failed to present his draft exemption papers. Despite the man's release, an angry mob of nearly 200 soon descended upon the St. Roch District Police Station where the man had been held. Rioters then ransacked the conscription registration office


Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.

Ну, в 1917 в Европе вообще и в Росс. империи, в частности, громили не только военкоматы. :)
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 14:58

  katso написав:Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.

Вам варто відмовитися від порівнянь. Коли гегемон США нападе на Канаду, захищати англомовних, будете писати про добровільну армію в Канаді
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 15:10

whois2010
Добавлю.
Более того, я никогда не упрекал уехавших до войны и не предлагал им вернуться.
И ни разу не упрекнул Мосийчук за сына, который за 3 года до войны поступил учиться на Западе.
И Гетманцева, который
відправив свого 17-річного сина вчитися в Англію в престижний коледж за 1,25 млн грн на рік за кілька місяців до його 18-річчя, — ЗМ

В 18 у нас не призывают. Зачем ему терять годы, сидя здесь вместо учёбы в "престижному коледжі"? Что изменилось бы, если бы он остался? Не очень понимаю, зачем "18-60", если призывают 25-60. Или их держат на всякий случай на будущее?
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 15:16

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