ЛАД написав:whois2010 Добавлю. Более того, я никогда не упрекал уехавших до войны и не предлагал им вернуться. И ни разу не упрекнул Мосийчук за сына, который за 3 года до войны поступил учиться на Западе. И Гетманцева, который
відправив свого 17-річного сина вчитися в Англію в престижний коледж за 1,25 млн грн на рік за кілька місяців до його 18-річчя, — ЗМ
В 18 у нас не призывают. Зачем ему терять годы, сидя здесь вместо учёбы в "престижному коледжі"? Что изменилось бы, если бы он остался? Не очень понимаю, зачем "18-60", если призывают 25-60. Или их держат на всякий случай на будущее?
Именно так: мобресурс. Ну и простой ответ: Закон требует вернуться на Родину и стать на учёт.
The most violent opposition occurred in Quebec, where anti-war attitudes drawn from French-Canadian nationalism sparked a weekend of rioting between March 28 and April 1, 1918. The disturbances began on a Thursday when the Dominion Police detained a French-Canadian man who had failed to present his draft exemption papers. Despite the man's release, an angry mob of nearly 200 soon descended upon the St. Roch District Police Station where the man had been held. Rioters then ransacked the conscription registration office
Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.
Там у 1917 ще й комуняки гадили. “Пролєтарієв всєх страх абьєдінялі” і всяке таке. Просто Канаді пощастило, а от у нас вони змогли закріпитись... Розкажіть щось про протести проти мобілізації в ссср. Дуже “інтєрєсно”...
“контрактне військо” у Зах.Європі, США у другій світовій? Ріллі?
katso написав:Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.
а щось в США під час війни у В'єтнамі контрактників не вистачило, все одно проводили мобілізацію. й ухилянти були, й дезертири. ця проблема доволі стара й немає рішення. але на відміну від нас, це не була війна для захисту від окупанта.
в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою.
budivelnik написав:............ виконання громадянами України військового обов’язку – почесним обов’язком кожного.- хтось бачить слово примусово? я бачу почесно
Вы видите "почесний" и делаете вид, что не замечаете "обов’язок".
накидай сюди ссилочок з конституції де написано СЛУЖИТИ(воювати) будуть усі..
Вы упорно и совершенно нагло врёте. Уже писал, я ни разу не говорил, что "СЛУЖИТИ(воювати) будуть усі". Я говорил и повторю это для вас хоть 100 раз: "служити (воювати) ПОВИННІ (ОБЯЗАНЫ) всі". В том числе и вы, и ваши близкие. Независимо от вашего капитала и суммы уплаченных налогов. Можете опять заняться филологическими изысканиями, но если вы не понимаете разницу между этими высказываниями, то кто вам доктор. Когда, наконец, поймёте,
то може почервонієш трошки і почнеш піднімати свій юридичний і патріотичний рівень?
А вообще Ваше Высооокоблагородие пан прапорщик, нижайше прошу прощения, что посмел разговаривать с Вами. Забылся.
Но просто интересно, когда "товарищ прапорщик", несколько лет, как здесь пишут, "цмудівший бюджетну цицьку" в ГСВГ (очень неплохо по советским временам и продолжал бы цмудіти, если бы не закончился Союз и лафа с ГСВГ) и нацмудівший там стартовый капитал для последующего развития, сейчас относит себя к 5% "элите" и упорно доказывает, что ни он, ни его близкие "СЛУЖИТИ(воювати) не зобов'язані". Зобов'язані только его работники (уже, правда, бывшие - он уже предусмотрительно набрал новых, не військовозобов'язаних), которых он "благодетельствовал" огромной в прошлом году зарплатой около 10 тыс. грн и благодаря которым он заработал свой капитал. После сегодняшнего утреннего вашего поста я уже ничему не удивляюсь. Можете писать, что хотите в мой адрес. Последний раз попытался с вами нормально поговорить. Бесполезно. Больше и пытаться не буду.
Ви почитайте рішення суду - спочатку вказують реальний строк ,а потім умовний. Умовний визначає саме відсутність ізоляції від суспільства. Не треба вбачати чи з одного тексту витягувати окремі слова.
katso написав:Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.
а щось в США під час війни у В'єтнамі контрактників не вистачило, все одно проводили мобілізацію. й ухилянти були, й дезертири. ця проблема доволі стара й немає рішення. але на відміну від нас, це не була війна для захисту від окупанта.
в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою.
Яка мета? В чому сенс мобілізації? Кордони 91 року? Закінчаться ухилянти, що далі? Жінки? Потім що? В чому план Тобто, ми не дострибнемо до 18 поверху, значить ставимо задачу дострибнуть до 25.
Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше
katso написав:Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.
а щось в США під час війни у В'єтнамі контрактників не вистачило, все одно проводили мобілізацію. й ухилянти були, й дезертири. ця проблема доволі стара й немає рішення. але на відміну від нас, це не була війна для захисту від окупанта.
в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою.
Яка мета? В чому сенс мобілізації? Кордони 91 року? Закінчаться ухилянти, що далі? Жінки? Потім що? В чому план Тобто, ми не дострибнемо до 18 поверху, значить ставимо задачу дострибнуть до 25.
Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше
Чесно кажучи, вже набридло читати твої соплі ...
Ти вже розписався у власній неспроможності І те, що ти тягаещь штангу, нічого не каже про твоє психологічне здоров"є
katso написав:Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.
а щось в США під час війни у В'єтнамі контрактників не вистачило, все одно проводили мобілізацію. й ухилянти були, й дезертири. ця проблема доволі стара й немає рішення. але на відміну від нас, це не була війна для захисту від окупанта.
в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою.