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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8566856785688569
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 16:09

  Бетон написав:Яка мета? В чому сенс мобілізації?
Кордони 91 року?
Закінчаться ухилянти, що далі?

Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше

Це якійсь інший Бетон тут постив нещодавно скільки ми втратили територій?
Мобілізіція для оборони, невже так складно зрозуміти?
Який 91-й рік, Бетон переплутав хто зараз наступає останні місяців 8?

А що зброї все меншає? Ого, прямо нагадує виступи одного сонцеподібного, в одному реченні протилежні тезиси, без прив'язки до здорового глузду, як кажуть на роісі: для внутрішньої аудиторії((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 16:16

  _hunter написав:
  ЛАД написав:_hunter
Мобресурс надо использовать, а не консервировать. Причём такие "консервы" довольно быстро протухают, если их никак не использовать.

Так может "они" и собираются использовать - в 25 лет тоже никто сначала не верил...

Может.
Но до 25 добрались через 2 года.
Через сколько доберутся до 18?
А за это время 18-25 "протухнут". Потерять 7 лет юности ...
На что?
Ни служить, ни учиться, ни работать кроме как продавцом (в основной массе).
ещё через пару лет они будут разве что "генофондом". Нет, если сохранять их чисто как "генофонд", то, конечно.

Бетон
Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше

Сейчас, вроде, опять начали давать. Посмотрим.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 16:19

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:_hunter
Мобресурс надо использовать, а не консервировать. Причём такие "консервы" довольно быстро протухают, если их никак не использовать.

Так может "они" и собираются использовать - в 25 лет тоже никто сначала не верил...

Может.
Но до 25 добрались через 2 года.
Через сколько доберутся до 18?
А за это время 18-25 "протухнут". Потерять 7 лет юности ...
На что?
Ни служить, ни учиться, ни работать кроме как продавцом (в основной массе).
ещё через пару лет они будут разве что "генофондом". Нет, если сохранять их чисто как "генофонд", то, конечно.

Бетон
Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше

Сейчас, вроде, опять начали давать. Посмотрим.

Гєтьманцива-Мосєйчук обнять і прастіть: "уніхжєдєті"
flyman
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  #<1 ... 8566856785688569
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