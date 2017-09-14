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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:09
Бетон написав:
Яка мета? В чому сенс мобілізації?
Кордони 91 року?
Закінчаться ухилянти, що далі?
Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше
Це якійсь інший Бетон тут постив нещодавно скільки ми втратили територій?
Мобілізіція для оборони, невже так складно зрозуміти?
Який 91-й рік, Бетон переплутав хто зараз наступає останні місяців 8?
А що зброї все меншає? Ого, прямо нагадує виступи одного сонцеподібного, в одному реченні протилежні тезиси, без прив'язки до здорового глузду, як кажуть на роісі: для внутрішньої аудиторії((((
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:16
_hunter написав: ЛАД написав:_hunter
Мобресурс надо использовать, а не консервировать. Причём такие "консервы" довольно быстро протухают, если их никак не использовать.
Так может "они" и собираются использовать - в 25 лет тоже никто сначала не верил...
Может.
Но до 25 добрались через 2 года.
Через сколько доберутся до 18?
А за это время 18-25 "протухнут". Потерять 7 лет юности ...
На что?
Ни служить, ни учиться, ни работать кроме как продавцом (в основной массе).
ещё через пару лет они будут разве что "генофондом". Нет, если сохранять их чисто как "генофонд", то, конечно.Бетон
Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше
Сейчас, вроде, опять начали давать. Посмотрим.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:19
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:_hunter
Мобресурс надо использовать, а не консервировать. Причём такие "консервы" довольно быстро протухают, если их никак не использовать.
Так может "они" и собираются использовать - в 25 лет тоже никто сначала не верил...
Может.
Но до 25 добрались через 2 года.
Через сколько доберутся до 18?
А за это время 18-25 "протухнут". Потерять 7 лет юности ...
На что?
Ни служить, ни учиться, ни работать кроме как продавцом (в основной массе).
ещё через пару лет они будут разве что "генофондом". Нет, если сохранять их чисто как "генофонд", то, конечно.Бетон
Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше
Сейчас, вроде, опять начали давать. Посмотрим.
Гєтьманцива-Мосєйчук обнять і прастіть: "уніхжєдєті"
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:28
somilitark написав: Бетон написав:
Яка мета? В чому сенс мобілізації?
Кордони 91 року?
Закінчаться ухилянти, що далі?
Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше
Це якійсь інший Бетон тут постив нещодавно скільки ми втратили територій?
Мобілізіція для оборони, невже так складно зрозуміти?
Який 91-й рік, Бетон переплутав хто зараз наступає останні місяців 8?
А що зброї все меншає? Ого, прямо нагадує виступи одного сонцеподібного, в одному реченні протилежні тезиси, без прив'язки до здорового глузду, як кажуть на роісі: для внутрішньої аудиторії((((
Если ты едешь 120, а параллельно едут 160. Ты теряешь скорость на -40 км/ч. Для этого нужно в школу ходить, чтобы развивать лобные доли развивая логику
Относительно рфии оружия становится меньше. Люди погибают.
Так в чём план?
Я уже спущусь до примитивного одноклеточного уровня и приведу цитату:
Пока толстый похудеет, худой давно умрёт.
Мне искренне интересно, в чём задумка? Просто тянуть время, постепенно теряя територии (судя по дип стейт) и расширяя кладбища?
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:35
flyman написав: Shaman написав:
............
в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою.
Шаман жахає, чи смакує? Чи 2в1?
Такое с несогласными делает любая власть.
Степень жёсткости, правда, бывает разной.
От "резать" до "сажать в тюрьмы" или даже просто "перевоспитывать".
Кстати, как с коллаборантами или "сочувствующими"?
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:35
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:35
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:_hunter
Мобресурс надо использовать, а не консервировать. Причём такие "консервы" довольно быстро протухают, если их никак не использовать.
Так может "они" и собираются использовать - в 25 лет тоже никто сначала не верил...
Может.
Но до 25 добрались через 2 года.
Через сколько доберутся до 18?
А за это время 18-25 "протухнут". Потерять 7 лет юности ...
На что?
Ни служить, ни учиться, ни работать кроме как продавцом (в основной массе).
ещё через пару лет они будут разве что "генофондом". Нет, если сохранять их чисто как "генофонд", то, конечно.Бетон
Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше
Сейчас, вроде, опять начали давать. Посмотрим.
То в первый раз было страшно: прокатит/непрокатит - непонятно. Сейчас года за два вполне смогут и справиться...
Ну и нужно же мыслить стратегически: вот прошло, например десять лет, а всех 17ти летних ранее решили не "мариновать" - и что?..
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:38
ЛАД написав: flyman написав: Shaman написав:
............
в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою.
Шаман жахає, чи смакує? Чи 2в1?
Такое с несогласными делает любая власть.
Степень жёсткости, правда, бывает разной.
От "резать" до "сажать в тюрьмы" или даже просто "перевоспитывать".
Кстати, как с коллаборантами или "сочувствующими"?
В Беларуси вон сколько пересажали и забили до полусмерти. А мы презрительно их стыдили в бездействии. И только сейчас я понимаю на сколько это смелые люди. Это отчётливо видно на диссонансе с нами. От малейшего шороха ментов разбежались по норам
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:40
Бетон написав: somilitark написав: Бетон написав:
Яка мета? В чому сенс мобілізації?
Кордони 91 року?
Закінчаться ухилянти, що далі?
Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше
Це якійсь інший Бетон тут постив нещодавно скільки ми втратили територій?
Мобілізіція для оборони, невже так складно зрозуміти?
Який 91-й рік, Бетон переплутав хто зараз наступає останні місяців 8?
А що зброї все меншає? Ого, прямо нагадує виступи одного сонцеподібного, в одному реченні протилежні тезиси, без прив'язки до здорового глузду, як кажуть на роісі: для внутрішньої аудиторії((((
Если ты едешь 120, а параллельно едут 160. Ты теряешь скорость на -40 км/ч. Для этого нужно в школу ходить, чтобы развивать лобные доли развивая логику
Относительно рфии оружия становится меньше
. Люди погибают.
Так в чём план?
Я уже спущусь до примитивного одноклеточного уровня и приведу цитату:
Пока толстый похудеет, худой давно умрёт.
Мне искренне интересно, в чём задумка? Просто тянуть время, постепенно теряя територии (судя по дип стейт) и расширяя кладбища?
в раші зі зброєю теж велика .опа. гадаєш вони на Т-55 воюють від гарного життя?
в чому взагалі питання? чому ми воюємо, а не відразу здалися? бо поки борешся, ще живеш, а як капітулюєш - помреш відразу. ти про це питав?
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:43
_hunter написав:
............
Ну и нужно же мыслить стратегически: вот прошло, например десять лет, а всех 17ти летних ранее решили не "мариновать" - и что?..
За 10 лет, бог даст, новые подрастут.
Если и их мамы не вывезут. Сколько там наших детей на Западе уже - миллиона 1,5?
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