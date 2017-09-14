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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:47
ЛАД написав: flyman написав: Shaman написав:
............
в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою.
Шаман жахає, чи смакує? Чи 2в1?
Такое с несогласными делает любая власть.
Степень жёсткости, правда, бывает разной.
От "резать" до "сажать в тюрьмы" или даже просто "перевоспитывать".
Кстати, как с коллаборантами или "сочувствующими"?
оце - "всі так роблять" знову вилізло.
колаборантів саджають у будь-якій країни - це з приводу колаборантів. у нас просто саджають. в Раші якщо в тебе активна проукраїнська позиція - то тюрма на 20 років - це ще не гірший результат. а можуть закатувати чи просто щез... й це за позицію, навіть не за співпрацю. а нас навіть співпрацю треба довести. вже відчуваєш різницю?
тому в нас волають про те, як утискають, а десь в Раші чи Афганістані - тільки кажуть, що ніяких претензій не мають, й дивляться на вагнерівця чи там талібанівця - все правильно кажу, не треба більше бити...
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:48
Бетон написав: ЛАД написав: flyman написав:
-----------------------Shaman
............
в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою.
-----------------------
Шаман жахає, чи смакує? Чи 2в1?
Такое с несогласными делает любая власть.
Степень жёсткости, правда, бывает разной.
От "резать" до "сажать в тюрьмы" или даже просто "перевоспитывать".
Кстати, как с коллаборантами или "сочувствующими"?
В Беларуси вон сколько пересажали и забили до полусмерти. А мы презрительно их стыдили в бездействии. И только сейчас я понимаю на сколько это смелые люди. Это отчётливо видно на диссонансе с нами. От малейшего шороха ментов разбежались по норам
Так же презрительно стыдим россиян. В первые дни после 24.02 выходили на демонстрации. Мои знакомые в Питере ходили. А там это ещё сложнее, чем в Беларуси. Сегодня сажают даже за посты в интернете. Бывают обвинения даже не за собственный, а за перепост.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:50
ЛАД написав: _hunter написав:
............
Ну и нужно же мыслить стратегически: вот прошло, например десять лет, а всех 17ти летних ранее решили не "мариновать" - и что?..
За 10 лет, бог даст, новые подрастут.
Если и их мамы не вывезут. Сколько там наших детей на Западе уже - миллиона 1,5?
Так в том-то и дело: никакого "если" нет - вывезут.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:51
flyman
flyman написав: Shaman написав: katso написав:
Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.
а щось в США під час війни у В'єтнамі контрактників не вистачило, все одно проводили мобілізацію. й ухилянти були, й дезертири. ця проблема доволі стара й немає рішення. але на відміну від нас, це не була війна для захисту від окупанта.
в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою.
Шаман жахає, чи смакує? Чи 2в1?
, що з тобою сталося?
я констатую факт, як воно буде. ти не бачиш, які умови в російських таборах для українських полонених, що фото наших звільнених полонених не надто відрізняються від фото про жертв нацистських концтаборів? всі ці катування та розстріли наших військових?
й немає ніяких виступів проти, бо це як вже написав, мінімум "на підвал". взагалі, наявність такого терміну "на підвал" дуже чітко показує, що там з правами незгодних
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:52
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
............
Ну и нужно же мыслить стратегически: вот прошло, например десять лет, а всех 17ти летних ранее решили не "мариновать" - и что?..
За 10 лет, бог даст, новые подрастут.
Если и их мамы не вывезут. Сколько там наших детей на Западе уже - миллиона 1,5?
Так в том-то и дело: никакого "если" нет - вывезут.
Пока всё же вывозят перед 18. Младшие сидят здесь. Но если будет "ещё 10 лет", хтозна.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 09 чер, 2024 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:52
Shaman написав: Бетон написав: Бетон написав:
Яка мета? В чому сенс мобілізації?
Кордони 91 року?
Закінчаться ухилянти, що далі?
Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше
Це якійсь інший Бетон тут постив нещодавно скільки ми втратили територій?
Мобілізіція для оборони, невже так складно зрозуміти?
Який 91-й рік, Бетон переплутав хто зараз наступає останні місяців 8?
А що зброї все меншає? Ого, прямо нагадує виступи одного сонцеподібного, в одному реченні протилежні тезиси, без прив'язки до здорового глузду, як кажуть на роісі: для внутрішньої аудиторії((((
Если ты едешь 120, а параллельно едут 160. Ты теряешь скорость на -40 км/ч. Для этого нужно в школу ходить, чтобы развивать лобные доли развивая логику
Относительно рфии оружия становится меньше
. Люди погибают.
Так в чём план?
Я уже спущусь до примитивного одноклеточного уровня и приведу цитату:
Пока толстый похудеет, худой давно умрёт.
Мне искренне интересно, в чём задумка? Просто тянуть время, постепенно теряя територии (судя по дип стейт) и расширяя кладбища?
в раші зі зброєю теж велика .опа. гадаєш вони на Т-55 воюють від гарного життя?
в чому взагалі питання? чому ми воюємо, а не відразу здалися? бо поки борешся, ще живеш, а як капітулюєш - помреш відразу. ти про це питав?
Тяжкувато.
У вас суто воєнна логіка - воюємо або мремо. Все.
Віськові не закінчують війни, не дістають зброю у партнерів.
В чому план, стратегія?
Ясно, 91 року не буде.
Яким повинно бути закінчення війни взагалі
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:54
Бетон написав:
.........
У вас суто воєнна логіка - воюємо або мремо. Все.
....
Даже в военной логике есть и ещё варианты.
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ЛАД
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:55
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
За 10 лет, бог даст, новые подрастут.
Если и их мамы не вывезут. Сколько там наших детей на Западе уже - миллиона 1,5?
Так в том-то и дело: никакого "если" нет - вывезут.
Пока всё же вывозят перед 18. Младшие сидят здесь. Но если будет "ещё 10 лет", хтозна.
Ну да, перед 18. А с чем вы спорите? 🙄
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:55
Никакого особого генофонда свободы, оказывается, нет. беларусы и кацапы в оппозиции посмелее нашей оппозиции. Об интеллигенции вообще молчу. Шевчук путину всё смог в глаза сказать. А у нас? Только Бутусов
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:58
ЛАД написав: Бетон написав: ЛАД написав:
Такое с несогласными делает любая власть.
Степень жёсткости, правда, бывает разной.
От "резать" до "сажать в тюрьмы" или даже просто "перевоспитывать".
Кстати, как с коллаборантами или "сочувствующими"?
В Беларуси вон сколько пересажали и забили до полусмерти. А мы презрительно их стыдили в бездействии. И только сейчас я понимаю на сколько это смелые люди. Это отчётливо видно на диссонансе с нами. От малейшего шороха ментов разбежались по норам
Так же презрительно стыдим россиян. В первые дни после 24.02 выходили на демонстрации. Мои знакомые в Питере ходили. А там это ещё сложнее, чем в Беларуси. Сегодня сажают даже за посты в интернете. Бывают обвинения даже не за собственный, а за перепост.
незвідки в країні виникла диктатура, не було ніяких ознак й раптом.
а вони досі не зрозуміли, чого ж стояв Майдан? щоб Яник не створив в нас щось схоже. й так, на стадії Раші та Біларусі - безкровної зміни влади вже не буде. диктатуру можна знести лише силою. Україна вчасно схаменулася.
вони дуже сумували за сильною руки, не розуміли переваги демократії, - нехай тепер отримають. й строки за перепости, й інше. радує, що деякі військові начальники вже напевне згадують 37 - бо прийшли товариші з ФСБ-НКВС - як то кажуть - не зупиняйтесь
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