RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 856885698570857185728573>
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 16:47

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:
............
в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою.

Шаман жахає, чи смакує? Чи 2в1?

Такое с несогласными делает любая власть.
Степень жёсткости, правда, бывает разной.
От "резать" до "сажать в тюрьмы" или даже просто "перевоспитывать".
Кстати, как с коллаборантами или "сочувствующими"?

оце - "всі так роблять" знову вилізло.

колаборантів саджають у будь-якій країни - це з приводу колаборантів. у нас просто саджають. в Раші якщо в тебе активна проукраїнська позиція - то тюрма на 20 років - це ще не гірший результат. а можуть закатувати чи просто щез... й це за позицію, навіть не за співпрацю. а нас навіть співпрацю треба довести. вже відчуваєш різницю?

тому в нас волають про те, як утискають, а десь в Раші чи Афганістані - тільки кажуть, що ніяких претензій не мають, й дивляться на вагнерівця чи там талібанівця - все правильно кажу, не треба більше бити...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6190
З нами з: 29.09.19
Подякував: 597 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 16:48

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:-----------------------
Shaman
............
в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою.
-----------------------
Шаман жахає, чи смакує? Чи 2в1?

Такое с несогласными делает любая власть.
Степень жёсткости, правда, бывает разной.
От "резать" до "сажать в тюрьмы" или даже просто "перевоспитывать".
Кстати, как с коллаборантами или "сочувствующими"?

В Беларуси вон сколько пересажали и забили до полусмерти. А мы презрительно их стыдили в бездействии. И только сейчас я понимаю на сколько это смелые люди. Это отчётливо видно на диссонансе с нами. От малейшего шороха ментов разбежались по норам

Так же презрительно стыдим россиян. В первые дни после 24.02 выходили на демонстрации. Мои знакомые в Питере ходили. А там это ещё сложнее, чем в Беларуси. Сегодня сажают даже за посты в интернете. Бывают обвинения даже не за собственный, а за перепост.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28995
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 16:50

  ЛАД написав:
  _hunter написав:............
Ну и нужно же мыслить стратегически: вот прошло, например десять лет, а всех 17ти летних ранее решили не "мариновать" - и что?..

За 10 лет, бог даст, новые подрастут. :)
Если и их мамы не вывезут. Сколько там наших детей на Западе уже - миллиона 1,5?

Так в том-то и дело: никакого "если" нет - вывезут.
_hunter
 
Повідомлень: 7933
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 16:51

  flyman написав:
  Shaman написав:
  katso написав:Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.

а щось в США під час війни у В'єтнамі контрактників не вистачило, все одно проводили мобілізацію. й ухилянти були, й дезертири. ця проблема доволі стара й немає рішення. але на відміну від нас, це не була війна для захисту від окупанта.

в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою.

Шаман жахає, чи смакує? Чи 2в1?

flyman, що з тобою сталося? :shock:

я констатую факт, як воно буде. ти не бачиш, які умови в російських таборах для українських полонених, що фото наших звільнених полонених не надто відрізняються від фото про жертв нацистських концтаборів? всі ці катування та розстріли наших військових?

й немає ніяких виступів проти, бо це як вже написав, мінімум "на підвал". взагалі, наявність такого терміну "на підвал" дуже чітко показує, що там з правами незгодних
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6190
З нами з: 29.09.19
Подякував: 597 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 16:52

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:............
Ну и нужно же мыслить стратегически: вот прошло, например десять лет, а всех 17ти летних ранее решили не "мариновать" - и что?..

За 10 лет, бог даст, новые подрастут. :)
Если и их мамы не вывезут. Сколько там наших детей на Западе уже - миллиона 1,5?

Так в том-то и дело: никакого "если" нет - вывезут.

Пока всё же вывозят перед 18. Младшие сидят здесь. Но если будет "ещё 10 лет", хтозна.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 09 чер, 2024 16:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28995
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 16:52

  Shaman написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Яка мета? В чому сенс мобілізації?
Кордони 91 року?
Закінчаться ухилянти, що далі?

Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше

Це якійсь інший Бетон тут постив нещодавно скільки ми втратили територій?
Мобілізіція для оборони, невже так складно зрозуміти?
Який 91-й рік, Бетон переплутав хто зараз наступає останні місяців 8?

А що зброї все меншає? Ого, прямо нагадує виступи одного сонцеподібного, в одному реченні протилежні тезиси, без прив'язки до здорового глузду, як кажуть на роісі: для внутрішньої аудиторії((((
Если ты едешь 120, а параллельно едут 160. Ты теряешь скорость на -40 км/ч. Для этого нужно в школу ходить, чтобы развивать лобные доли развивая логику
Относительно рфии оружия становится меньше. Люди погибают.
Так в чём план?
Я уже спущусь до примитивного одноклеточного уровня и приведу цитату:
Пока толстый похудеет, худой давно умрёт.

Мне искренне интересно, в чём задумка? Просто тянуть время, постепенно теряя територии (судя по дип стейт) и расширяя кладбища?

в раші зі зброєю теж велика .опа. гадаєш вони на Т-55 воюють від гарного життя?

в чому взагалі питання? чому ми воюємо, а не відразу здалися? бо поки борешся, ще живеш, а як капітулюєш - помреш відразу. ти про це питав?

Тяжкувато.

У вас суто воєнна логіка - воюємо або мремо. Все.
Віськові не закінчують війни, не дістають зброю у партнерів.
В чому план, стратегія?
Ясно, 91 року не буде.
Яким повинно бути закінчення війни взагалі
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2767
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 16:54

  Бетон написав:.........
У вас суто воєнна логіка - воюємо або мремо. Все.
....

Даже в военной логике есть и ещё варианты.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28995
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 16:55

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:За 10 лет, бог даст, новые подрастут. :)
Если и их мамы не вывезут. Сколько там наших детей на Западе уже - миллиона 1,5?

Так в том-то и дело: никакого "если" нет - вывезут.

Пока всё же вывозят перед 18. Младшие сидят здесь. Но если будет "ещё 10 лет", хтозна.

Ну да, перед 18. А с чем вы спорите? 🙄
_hunter
 
Повідомлень: 7933
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Никакого особого генофонда свободы, оказывается, нет. беларусы и кацапы в оппозиции посмелее нашей оппозиции. Об интеллигенции вообще молчу. Шевчук путину всё смог в глаза сказать. А у нас? Только Бутусов
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2767
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 16:58

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  ЛАД написав:Такое с несогласными делает любая власть.
Степень жёсткости, правда, бывает разной.
От "резать" до "сажать в тюрьмы" или даже просто "перевоспитывать".
Кстати, как с коллаборантами или "сочувствующими"?

В Беларуси вон сколько пересажали и забили до полусмерти. А мы презрительно их стыдили в бездействии. И только сейчас я понимаю на сколько это смелые люди. Это отчётливо видно на диссонансе с нами. От малейшего шороха ментов разбежались по норам

Так же презрительно стыдим россиян. В первые дни после 24.02 выходили на демонстрации. Мои знакомые в Питере ходили. А там это ещё сложнее, чем в Беларуси. Сегодня сажают даже за посты в интернете. Бывают обвинения даже не за собственный, а за перепост.

незвідки в країні виникла диктатура, не було ніяких ознак й раптом.

а вони досі не зрозуміли, чого ж стояв Майдан? щоб Яник не створив в нас щось схоже. й так, на стадії Раші та Біларусі - безкровної зміни влади вже не буде. диктатуру можна знести лише силою. Україна вчасно схаменулася.

вони дуже сумували за сильною руки, не розуміли переваги демократії, - нехай тепер отримають. й строки за перепости, й інше. радує, що деякі військові начальники вже напевне згадують 37 - бо прийшли товариші з ФСБ-НКВС - як то кажуть - не зупиняйтесь :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6190
З нами з: 29.09.19
Подякував: 597 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
2
4
  #<1 ... 856885698570857185728573>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, vitaliiangel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 44356
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 204636
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 663037
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4048)
09.06.2024 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.