Бетон написав:Никакого особого генофонда свободы, оказывается, нет. беларусы и кацапы в оппозиции посмелее нашей оппозиции. Об интеллигенции вообще молчу. Шевчук путину всё смог в глаза сказать. А у нас? Только Бутусов
ти трохи плутаєш деякі речі. для спротиву потрібна активна меншість. так от, ця меншість в Україні зараз або воює, або волонтерить. й вони розуміють навіщо це потрібно. а ті, хто поховався - вони ніякого спротиву не зроблять, нехай собі ховаються далі.
в тебе якась депресія - ти з цим щось роби, бо інакше закінчиться погано
Бетон написав:Никакого особого генофонда свободы, оказывается, нет. беларусы и кацапы в оппозиции посмелее нашей оппозиции. Об интеллигенции вообще молчу. Шевчук путину всё смог в глаза сказать. А у нас? Только Бутусов
А Вы сомневались? Не только Шевчук. Ещё достаточно многие. Правда, им пришлось уехать. Или замолчать.
Бетон написав:Никакого особого генофонда свободы, оказывается, нет. беларусы и кацапы в оппозиции посмелее нашей оппозиции. Об интеллигенции вообще молчу. Шевчук путину всё смог в глаза сказать. А у нас? Только Бутусов
Заявлять такое, после наших двух Майданов может только абсолютно недалекий человек
Может расскажешь, чего добились белорусы ? или кацапы ?
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 09 чер, 2024 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:в раші зі зброєю теж велика .опа. гадаєш вони на Т-55 воюють від гарного життя?
в чому взагалі питання? чому ми воюємо, а не відразу здалися? бо поки борешся, ще живеш, а як капітулюєш - помреш відразу. ти про це питав?
Тяжкувато.
У вас суто воєнна логіка - воюємо або мремо. Все. Віськові не закінчують війни, не дістають зброю у партнерів. В чому план, стратегія? Ясно, 91 року не буде. Яким повинно бути закінчення війни взагалі
давай спробую.
перше - треба зупинити наступ, Раша так наступає - за рахунок того, що завалює "м'ясом". й нам теж потрібні люди, щоб тримати оборону й підмінити тих, хто тримає цю оборону зараз.
друге, треба, до Раші довести, що війну треба закінчувати. як це зробити? бо на поточний момент Раша пропонує вести переговори лише про капітуляцію. те, що роблять - ми посилюємо тиск вже на території Раші. умовно коли потоплять інші корита з чорноморського флоту, познищують ще авіацію, щоб зменшити вплив КАБів, ще декілька станцій загоризонтного контролю знищать.
ось тоді будемо вести перемовини - про що подивимось. про кордони 91 року зараз ніхто не розмовляє - хоча для людей з окупованих територій - це трагедія всього життя - в них немає цих 10-20 років почекати.
а от що ти пропонуєш, коли постійно жалієшся? чи ЛАД, який намагається щось апелювати, але напряму не вистачає духу Раша не пропонує нам альтернативи, тільки знищення країни. може ви асоціюєте себе з тією більшістю, яку вважаєте окупація не зачепить. вас Бетон, зачепить - в вас є що відбирати
ЛАД написав:[quote="5735467:flyman"] ----------------------- Shaman ............ в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою. ----------------------- Шаман жахає, чи смакує? Чи 2в1?
Такое с несогласными делает любая власть. Степень жёсткости, правда, бывает разной. От "резать" до "сажать в тюрьмы" или даже просто "перевоспитывать". Кстати, как с коллаборантами или "сочувствующими"?
В Беларуси вон сколько пересажали и забили до полусмерти. А мы презрительно их стыдили в бездействии. И только сейчас я понимаю на сколько это смелые люди. Это отчётливо видно на диссонансе с нами. От малейшего шороха ментов разбежались по норам
Так же презрительно стыдим россиян. В первые дни после 24.02 выходили на демонстрации. Мои знакомые в Питере ходили. А там это ещё сложнее, чем в Беларуси. Сегодня сажают даже за посты в интернете. Бывают обвинения даже не за собственный, а за перепост.[/quote]https://www.mk.ru/amp/incident/2024/06/05/iranec-pokhodil-po-moskve-v-futbolke-s-ukrainskoy-simvolikoy-i-poplatilsya.html