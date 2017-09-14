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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85698570857185728573>
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 17:03

  Бетон написав:Никакого особого генофонда свободы, оказывается, нет. беларусы и кацапы в оппозиции посмелее нашей оппозиции. Об интеллигенции вообще молчу. Шевчук путину всё смог в глаза сказать. А у нас? Только Бутусов

ти трохи плутаєш деякі речі. для спротиву потрібна активна меншість. так от, ця меншість в Україні зараз або воює, або волонтерить. й вони розуміють навіщо це потрібно. а ті, хто поховався - вони ніякого спротиву не зроблять, нехай собі ховаються далі.

в тебе якась депресія - ти з цим щось роби, бо інакше закінчиться погано 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 17:04

  Бетон написав:Никакого особого генофонда свободы, оказывается, нет. беларусы и кацапы в оппозиции посмелее нашей оппозиции. Об интеллигенции вообще молчу. Шевчук путину всё смог в глаза сказать. А у нас? Только Бутусов

А Вы сомневались?
Не только Шевчук. Ещё достаточно многие. Правда, им пришлось уехать. Или замолчать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 17:07

  Shaman написав:
  flyman написав:Шаман жахає, чи смакує? Чи 2в1?

flyman, що з тобою сталося? :shock:

Андрюші страшно.
В Польщі протухає депозит, філіпінка виплакала всі сльози по завидному женішку. Одна його шапка в формі багатокутника чого варта. А там ще куртка «танкер» привіт з 90-х є!!


Клікабельно:
Зображення


в тебе якась депресія - ти з цим щось роби, бо інакше закінчиться погано 8)

є таке.
І для мене це дивно. Спорт тренує силу духу, характер, витривалість, вміння тримати удар. А не оце…
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 чер, 2024 17:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 17:09

  Бетон написав:Яким повинно бути закінчення війни взагалі
питун устанет быть плохим и превратится в розового пони.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 17:10

  Бетон написав:Если ты едешь 120, а параллельно едут 160. Ты теряешь скорость на -40 км/ч. Для этого нужно в школу ходить, чтобы развивать лобные доли развивая логику

Согласно формальной логики - ложная посылка приводит к ложному выводу
С чего ты взял, что Россия едет 160 км в час ?
  Бетон написав:Я уже спущусь до примитивного одноклеточного уровня и приведу цитату:
Пока толстый похудеет, худой давно умрёт.

Я видел некоднократно, когда дрищ(метр в прыжке) отметелил здоровяка (180+)
А потом, дрищ ещё и унизил здоровяка морально

  Бетон написав:Мне искренне интересно, в чём задумка? Просто тянуть время, постепенно теряя територии (судя по дип стейт) и расширяя кладбища?

Задумка в сохранении государства, чего тебе абсолютно не понять
Сколько ты не пиши про логику
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 17:12

  Бетон написав:Никакого особого генофонда свободы, оказывается, нет. беларусы и кацапы в оппозиции посмелее нашей оппозиции. Об интеллигенции вообще молчу. Шевчук путину всё смог в глаза сказать. А у нас? Только Бутусов

Заявлять такое, после наших двух Майданов может только абсолютно недалекий человек

Может расскажешь, чего добились белорусы ? или кацапы ?
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 09 чер, 2024 17:15, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 17:13

  Бетон написав:
  Shaman написав:в раші зі зброєю теж велика .опа. гадаєш вони на Т-55 воюють від гарного життя?

в чому взагалі питання? чому ми воюємо, а не відразу здалися? бо поки борешся, ще живеш, а як капітулюєш - помреш відразу. ти про це питав?

Тяжкувато.

У вас суто воєнна логіка - воюємо або мремо. Все.
Віськові не закінчують війни, не дістають зброю у партнерів.
В чому план, стратегія?
Ясно, 91 року не буде.
Яким повинно бути закінчення війни взагалі

давай спробую.

перше - треба зупинити наступ, Раша так наступає - за рахунок того, що завалює "м'ясом". й нам теж потрібні люди, щоб тримати оборону й підмінити тих, хто тримає цю оборону зараз.

друге, треба, до Раші довести, що війну треба закінчувати. як це зробити? бо на поточний момент Раша пропонує вести переговори лише про капітуляцію. те, що роблять - ми посилюємо тиск вже на території Раші. умовно коли потоплять інші корита з чорноморського флоту, познищують ще авіацію, щоб зменшити вплив КАБів, ще декілька станцій загоризонтного контролю знищать.

ось тоді будемо вести перемовини - про що подивимось. про кордони 91 року зараз ніхто не розмовляє - хоча для людей з окупованих територій - це трагедія всього життя - в них немає цих 10-20 років почекати.

а от що ти пропонуєш, коли постійно жалієшся? чи ЛАД, який намагається щось апелювати, але напряму не вистачає духу ;) Раша не пропонує нам альтернативи, тільки знищення країни. може ви асоціюєте себе з тією більшістю, яку вважаєте окупація не зачепить. вас Бетон, зачепить - в вас є що відбирати ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 17:23

  Hotab написав:
Shaman
в тебе якась депресія - ти з цим щось роби, бо інакше закінчиться погано 8)
є таке.
І для мене це дивно. Спорт тренує силу духу, характер, витривалість, вміння тримати удар. А не оце…

був такий автор hueviebin1 в ЖЖ - так от з приводу всіх цих качалок свого часу був дуже негативно налаштований. схоже, щось особисте, хоча його було доволі цікаво читати.

Бетон, без образ, але така думка теж є. хоча 200 кг - це 200 кг :D дуже небагато можуть таке зробити.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Бетон написав:
  ЛАД написав:[quote="5735467:flyman"]
-----------------------
Shaman
............
в нас гірша ситуація. якщо програємо, буде так як у В'єтнамі чи тому ж Афганістані, згоден. різанина всіх, хто не згоден з окупаційною владою.
-----------------------
Шаман жахає, чи смакує? Чи 2в1?

Такое с несогласными делает любая власть.
Степень жёсткости, правда, бывает разной.
От "резать" до "сажать в тюрьмы" или даже просто "перевоспитывать".
Кстати, как с коллаборантами или "сочувствующими"?

В Беларуси вон сколько пересажали и забили до полусмерти. А мы презрительно их стыдили в бездействии. И только сейчас я понимаю на сколько это смелые люди. Это отчётливо видно на диссонансе с нами. От малейшего шороха ментов разбежались по норам

Так же презрительно стыдим россиян. В первые дни после 24.02 выходили на демонстрации. Мои знакомые в Питере ходили. А там это ещё сложнее, чем в Беларуси. Сегодня сажают даже за посты в интернете. Бывают обвинения даже не за собственный, а за перепост.[/quote]https://www.mk.ru/amp/incident/2024/06/05/iranec-pokhodil-po-moskve-v-futbolke-s-ukrainskoy-simvolikoy-i-poplatilsya.html
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 17:25

«Когда мы подошли к Волчанску, встретили мы нашего командира, лейтенанта «Мусу». Он сказал, что от первой половины 5 или 6 человек осталось и что теперь нам пора».
https://t.me/Tsaplienko/55247
vitaliiangel
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