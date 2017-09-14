Додано: Нед 09 чер, 2024 17:13

Бетон написав: Shaman написав: в раші зі зброєю теж велика .опа. гадаєш вони на Т-55 воюють від гарного життя?



в чому взагалі питання? чому ми воюємо, а не відразу здалися? бо поки борешся, ще живеш, а як капітулюєш - помреш відразу. ти про це питав? в раші зі зброєю теж велика .опа. гадаєш вони на Т-55 воюють від гарного життя?в чому взагалі питання? чому ми воюємо, а не відразу здалися? бо поки борешся, ще живеш, а як капітулюєш - помреш відразу. ти про це питав?

Тяжкувато.



У вас суто воєнна логіка - воюємо або мремо. Все.

Віськові не закінчують війни, не дістають зброю у партнерів.

В чому план, стратегія?

Ясно, 91 року не буде.

Яким повинно бути закінчення війни взагалі Тяжкувато.У вас суто воєнна логіка - воюємо або мремо. Все.Віськові не закінчують війни, не дістають зброю у партнерів.В чому план, стратегія?Ясно, 91 року не буде.Яким повинно бути закінчення війни взагалі

давай спробую.перше - треба зупинити наступ, Раша так наступає - за рахунок того, що завалює "м'ясом". й нам теж потрібні люди, щоб тримати оборону й підмінити тих, хто тримає цю оборону зараз.друге, треба, до Раші довести, що війну треба закінчувати. як це зробити? бо на поточний момент Раша пропонує вести переговори лише про капітуляцію. те, що роблять - ми посилюємо тиск вже на території Раші. умовно коли потоплять інші корита з чорноморського флоту, познищують ще авіацію, щоб зменшити вплив КАБів, ще декілька станцій загоризонтного контролю знищать.ось тоді будемо вести перемовини - про що подивимось. про кордони 91 року зараз ніхто не розмовляє - хоча для людей з окупованих територій - це трагедія всього життя - в них немає цих 10-20 років почекати.а от що ти пропонуєш, коли постійно жалієшся? чи, який намагається щось апелювати, але напряму не вистачає духуРаша не пропонує нам альтернативи, тільки знищення країни. може ви асоціюєте себе з тією більшістю, яку вважаєте окупація не зачепить. вас, зачепить - в вас є що відбирати