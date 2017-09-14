Додано: Нед 09 чер, 2024 17:32

Бетон написав: somilitark написав: Бетон написав: Яка мета? В чому сенс мобілізації?

Кордони 91 року?

Закінчаться ухилянти, що далі?



Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше Яка мета? В чому сенс мобілізації?Кордони 91 року?Закінчаться ухилянти, що далі?Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше

Це якійсь інший Бетон тут постив нещодавно скільки ми втратили територій?

Мобілізіція для оборони, невже так складно зрозуміти?

Який 91-й рік, Бетон переплутав хто зараз наступає останні місяців 8?



А що зброї все меншає? Ого, прямо нагадує виступи одного сонцеподібного, в одному реченні протилежні тезиси, без прив'язки до здорового глузду, як кажуть на роісі: для внутрішньої аудиторії(((( Це якійсь інший Бетон тут постив нещодавно скільки ми втратили територій?Мобілізіція для оборони, невже так складно зрозуміти?Який 91-й рік, Бетон переплутав хто зараз наступає останні місяців 8?А що зброї все меншає? Ого, прямо нагадує виступи одного сонцеподібного, в одному реченні протилежні тезиси, без прив'язки до здорового глузду, як кажуть на роісі: для внутрішньої аудиторії((((

Если ты едешь 120, а параллельно едут 160. Ты теряешь скорость на -40 км/ч. Для этого нужно в школу ходить, чтобы развивать лобные доли развивая логику

Относительно рфии оружия становится меньше. Люди погибают.

Так в чём план?

Я уже спущусь до примитивного одноклеточного уровня и приведу цитату:

Пока толстый похудеет, худой давно умрёт.



Мне искренне интересно, в чём задумка? Просто тянуть время, постепенно теряя територии (судя по дип стейт) и расширяя кладбища? Если ты едешь 120, а параллельно едут 160. Ты теряешь скорость на -40 км/ч. Для этого нужно в школу ходить, чтобы развивать лобные доли развивая логикуОтносительно рфии оружия становится меньше. Люди погибают.Так в чём план?Я уже спущусь до примитивного одноклеточного уровня и приведу цитату:Пока толстый похудеет, худой давно умрёт.Мне искренне интересно, в чём задумка? Просто тянуть время, постепенно теряя територии (судя по дип стейт) и расширяя кладбища?

Таке відчуття, що Бетон все що говорить, то з рашаметодичками збігається на 1000%.Так що треба здаватися? Щоб усіх остаточно закатували?Мир нам ніхто не пропонує і автоматичний прийом в НАТО!!!Щоб кладовищ не було, а були просто ями з масовими похованнями, як в Ізюмі, Бучі?Переговори і начебто готовність рашистів до них, то розмови для лохів, буде тільки перерва, бензоколонка буде клєпати зброю, щоб потім напасти знов, мінськи вже були, всім зрозуміло, що то була перерва, буде і зараз теж саме.Зараз банально просять перерву, бо зброю вже не можуть швидко розконсервовувати, залишки совєтської зброї в поганому стані, треба більше часу щоб її відновлювати.Так що зброї у рашистів буде меншати, бо совєтські склади всьо, а нам тільки розкручується махових постачань, напевне дитина то розуміє(((У нас на підході Ф 16, Міражи, Гріпени, може бойові гелікоптери появляться, зараз треба терпіти, 2 криві перетнуться в просторі, рашисти витратять останнє, а нам передасть США і Європа обіцяне і буде нам щастя, ну вродє 2+2, чи знову складно???Мобілізація для того, щоб дати раду тому озброєнню, яке буде надходити, простіше вже нікуди(((