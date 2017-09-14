Українська розвідка повідомила про враження надсучасного російського винищувача Су-57. ГУР посилається на супутникові знімки з аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії, розташованому за 589 кілометрів від лінії фронту. Інші офіційні джерела в Україні та Росії цю новину не коментували. У повідомленні розвідки не зазначено, хто відповідальний за удар по літаку. ГУР наголошує, що на знімках видно, як 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження. Ураження Су-57 – це перший такий випадок в історії. Про удар по винищувачу також написав популярний російський військовий телеграм канал Fighterbomber. "Так, вчора аеродром в Ахтубінську зазнав атаки БПЛА. 3 штуки долетіло. Уламками отримав пошкодження Су-57, зараз визначається чи підлягає він відновленню, чи ні. Якщо ні, це буде перша бойова втрата Су-57 в історії", - йдеться у повідомленні. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cpvv4p0n7ywo
Бетон написав:Яка мета? В чому сенс мобілізації? Кордони 91 року? Закінчаться ухилянти, що далі?
Щоб не програти, треба більше зброї, а її все менше
Це якійсь інший Бетон тут постив нещодавно скільки ми втратили територій? Мобілізіція для оборони, невже так складно зрозуміти? Який 91-й рік, Бетон переплутав хто зараз наступає останні місяців 8?
А що зброї все меншає? Ого, прямо нагадує виступи одного сонцеподібного, в одному реченні протилежні тезиси, без прив'язки до здорового глузду, як кажуть на роісі: для внутрішньої аудиторії((((
Если ты едешь 120, а параллельно едут 160. Ты теряешь скорость на -40 км/ч. Для этого нужно в школу ходить, чтобы развивать лобные доли развивая логику Относительно рфии оружия становится меньше. Люди погибают. Так в чём план? Я уже спущусь до примитивного одноклеточного уровня и приведу цитату: Пока толстый похудеет, худой давно умрёт.
Мне искренне интересно, в чём задумка? Просто тянуть время, постепенно теряя територии (судя по дип стейт) и расширяя кладбища?
Таке відчуття, що Бетон все що говорить, то з рашаметодичками збігається на 1000%.
Так що треба здаватися? Щоб усіх остаточно закатували? Мир нам ніхто не пропонує і автоматичний прийом в НАТО!!! Щоб кладовищ не було, а були просто ями з масовими похованнями, як в Ізюмі, Бучі? Переговори і начебто готовність рашистів до них, то розмови для лохів, буде тільки перерва, бензоколонка буде клєпати зброю, щоб потім напасти знов, мінськи вже були, всім зрозуміло, що то була перерва, буде і зараз теж саме. Зараз банально просять перерву, бо зброю вже не можуть швидко розконсервовувати, залишки совєтської зброї в поганому стані, треба більше часу щоб її відновлювати. Так що зброї у рашистів буде меншати, бо совєтські склади всьо, а нам тільки розкручується махових постачань, напевне дитина то розуміє(((
У нас на підході Ф 16, Міражи, Гріпени, може бойові гелікоптери появляться, зараз треба терпіти, 2 криві перетнуться в просторі, рашисти витратять останнє, а нам передасть США і Європа обіцяне і буде нам щастя, ну вродє 2+2, чи знову складно??? Мобілізація для того, щоб дати раду тому озброєнню, яке буде надходити, простіше вже нікуди(((
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 09 чер, 2024 17:35, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:............ виконання громадянами України військового обов’язку – почесним обов’язком кожного.- хтось бачить слово примусово? я бачу почесно
Вы видите "почесний" и делаете вид, что не замечаете "обов’язок".
Ви обидва мені розкрили очі. Так, "почесний" у такому контексті зазвичай означає "не справжній", тобто, що існує тільки для того, щоб висловити пошану носію, але ніяких особливих прав, повноважень чи обов'язків не передбачує. Інколи якісь мінімальні привілеї дає. От в Маріуполі, наприклад, було звання "почесний громадянин міста". Звісно, місто ніякого інституту громадянство не має, тобто "громадянином міста" не можна бути взагалі, але це "звання" давало право безкоштовного проїзду муніципальним транспортом (теж, по суті, "почесне", бо громадяни, "обдаровані" таким званням у міському транспорті ніколи потреби не мали). Або "почесний директор": на підприємстві директор є, але почесний директор його правами не наділений, і обов'язки теж не виконує. Може, наприклад, мати право бути присутнім на корпоративних заходах, але це все.
Тобто, такий "почесний обов'язок" по Конституції -- це такий не справжній обов'язок, яким можна пишатись, але ні до чого не зобов'язує. Власне, так воно і є. Бо "почесний обов'язок" -- він у кожного громадянина, але мобілізують не на підставі цього обов'язку, а згідно із зовсім іншими законами, в яких вже про "всіх" не йдеться,
Бетон написав:Никакого особого генофонда свободы, оказывается, нет. беларусы и кацапы в оппозиции посмелее нашей оппозиции. Об интеллигенции вообще молчу. Шевчук путину всё смог в глаза сказать. А у нас? Только Бутусов
А Вы сомневались? Не только Шевчук. Ещё достаточно многие. Правда, им пришлось уехать. Или замолчать.
Краще вирішити чому роботодавець повинен віддавати своїх спеціалістів,за свій рахунок навчати нові кадри - чоловік до 24 включно або жінок , сплачувати вчасно податки.
somilitark написав:Зараз банально просять перерву, бо зброю вже не можуть швидко розконсервовувати, залишки совєтської зброї в поганому стані, треба більше часу щоб її відновлювати.
а що мішає нам під час цієї перерви клепати дрони/нептуни 24/7 та дипломатичним шляхом переконувати Захід накачувати зброєю щоб передумали напасти знову?
somilitark написав:а нам тільки розкручується махових постачань
що мішає розкручувати маховик під час вищевказаної перерви?
somilitark написав:Мобілізація для того, щоб дати раду тому озброєнню, яке буде надходити
хороші будуть пілоти ударних вертольотів з тих "мотивованих" кого по 4-5 силою пхали до буса І до речі як писав Бобуа згадувана пауза могла б позитивно вплинути на мобілізацію тих хто вагається (короткострокові контракти + менша інтенсивність боїв)
Бетон написав:Никакого особого генофонда свободы, оказывается, нет. беларусы и кацапы в оппозиции посмелее нашей оппозиции. Об интеллигенции вообще молчу. Шевчук путину всё смог в глаза сказать. А у нас? Только Бутусов
ти трохи плутаєш деякі речі. для спротиву потрібна активна меншість. так от, ця меншість в Україні зараз або воює, або волонтерить. й вони розуміють навіщо це потрібно. а ті, хто поховався - вони ніякого спротиву не зроблять, нехай собі ховаються далі.
в тебе якась депресія - ти з цим щось роби, бо інакше закінчиться погано
Хай Європа побореться, а Україна почекає на берегу ріки життя.
Shaman написав:в чому взагалі питання? чому ми воюємо, а не відразу здалися? бо поки борешся, ще живеш, а як капітулюєш - помреш відразу. ти про це питав?
Тяжкувато. У вас суто воєнна логіка - воюємо або мремо. Ясно, 91 року не буде. Яким повинно бути закінчення війни взагалі
давай спробую. перше - треба зупинити наступ, друге, треба, до Раші довести, що війну треба закінчувати. ось тоді будемо вести перемовини - про що подивимось. а от що ти пропонуєш, коли постійно жалієшся? чи ЛАД, який намагається щось апелювати, але напряму не вистачає духу Раша не пропонує нам альтернативи, тільки знищення країни. може ви асоціюєте себе з тією більшістю, яку вважаєте окупація не зачепить. вас Бетон, зачепить - в вас є що відбирати
щось тут трохи несходиться: Бетону є що втрачати, але є наприклад грубо 500тис людей яким втрачати ще більше ніж йому. Тільки чомусь більшість з них не паряться, а замість інвестицій у безпеку свого майна (тобто донатів на ЗСУ) їздять на Мальдіви по фейковим відрядженям, дерибанять, беруть хабарі, прикупляють чергову нерухомість/бриліанти. Невже тільки Бетон розуміє всю небезпеку, а інші ні?)) Про мільйони пересічних яким втрачати нічого крім боргів за комуналку, писати не буду
somilitark написав:Таке відчуття, що Бетон все що говорить, то з рашаметодичками збігається на 1000%.
Так що треба здаватися? Щоб усіх остаточно закатували? Мир нам ніхто не пропонує і автоматичний прийом в НАТО!!! Щоб кладовищ не було, а були просто ями з масовими похованнями, як в Ізюмі, Бучі? Переговори і начебто готовність рашистів до них, то розмови для лохів, буде тільки перерва, бензоколонка буде клєпати зброю, щоб потім напасти знов, мінськи вже були, всім зрозуміло, що то була перерва, буде і зараз теж саме. Зараз банально просять перерву, бо зброю вже не можуть швидко розконсервовувати, залишки совєтської зброї в поганому стані, треба більше часу щоб її відновлювати. Так що зброї у рашистів буде меншати, бо совєтські склади всьо, а нам тільки розкручується махових постачань, напевне дитина то розуміє(((
У нас на підході Ф 16, Міражи, Гріпени, може бойові гелікоптери появляться, зараз треба терпіти, 2 криві перетнуться в просторі, рашисти витратять останнє, а нам передасть США і Європа обіцяне і буде нам щастя, ну вродє 2+2, чи знову складно??? Мобілізація для того, щоб дати раду тому озброєнню, яке буде надходити, простіше вже нікуди(((
МаНдамссс - це так мило з твого боку, як ти висловлюєш вдячність військовим)) - які неодноразово отримують контузію, отримують поранення, та навіть, віддають душу й тіло, щоб ти і твій чоловік жили повноцінним мирним життям!