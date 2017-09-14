Додано: Нед 09 чер, 2024 18:17

Letusrock написав: somilitark написав: Зараз банально просять перерву, бо зброю вже не можуть швидко розконсервовувати, залишки совєтської зброї в поганому стані, треба більше часу щоб її відновлювати. Зараз банально просять перерву, бо зброю вже не можуть швидко розконсервовувати, залишки совєтської зброї в поганому стані, треба більше часу щоб її відновлювати.

а що мішає нам під час цієї перерви клепати дрони/нептуни 24/7 та дипломатичним шляхом переконувати Захід накачувати зброєю щоб передумали напасти знову? а що мішає нам під час цієї перерви клепати дрони/нептуни 24/7 та дипломатичним шляхом переконувати Захід накачувати зброєю щоб передумали напасти знову?

Заважає багато чого об'єктивно, але вам навіть не про це кажуть. В них -- працюючі неушкоджені виробництва, налагоджені мережі поставок, заводи працюють в три зміни. Вони з першого дня перемир'я почнуть працювати "на склад", і за рік напрацюють на новий, остаточний напад. . Зараз вони здатні "з коліс" розносити українську енергетику, а який удар вони зможуть нанести після року накопичення запасів? Який шанс, що в Україні після цього залишиться хочь щось дієздатне? З іншого боку -- Україна, навіть за сприятливих умов, за рік тільки-тільки зможе почати серійне виробництво, і то, тільки самих простих озброєнь, і майже нічого не направить на склади і у військо. Через рік співвідношення сил і засобів буде на порядок гірше, ніж у лютому 22 року. І це навіть в тому випадку, якщо країна всі зусилля направить на озброєння, а не почне закатувати умовні дороги.Перемир'я для нас може бути корисним тільки в одному випадку: якщо колективний Захід реально, а не на папері, об'єднаними потужностями почне працювати на нашу оборону. От Захід, так, міг би за рік забезпечити обороноздатність України на рівні, щоб вже ми могли рознести їм там усе в разі відновлення бойових дій. Але тут теж два моменти. Перше: він міг би це зробити і не чекаючи перемир'я, але жує соплі. Це цілком очевидно, що за умови перемир'я навіть ці скудні поставки будуть згорнуті, бо навіщо накачувати зброєю країну, що не воює? Через рік станеться те, що повинно статись, доволі швидко, в ООН висловлять занепокоєння, констатують, що вже зробити нічого не можна, і всі підуть у своїх справах. Ну і інший момент: навіть якщо припустити, що Захід таки дійсно буде готовий озброїти Україну, то Путін що, буде сидіти і чекати, поки це станеться, і напад стане неможливий? Він вже дочекався з 2014 до 2022 року, він такої помилки більше не повторить. Привід оголосити про відновлення бойових дій завжди знайдеться, і дивіться вище -- в них за кілька місяців вже будуть такі запаси всього, про які вони зараз тільки мріють. Може за тиждень все і не закінчиться, але кінцевий результат очевидний.Так що, як не прикро, припинення вогню зараз -- це запорука майбутньої повної поразки України, і вихід один -- як би не було тяжко, продовжувати військовий опір, вмовляти партнерів на продовження підтримки і нові поставки і на збільшення обсягів. Альтернатива -- тільки повна здача і Янукович законний президент. Про перемовини то казочка. Путін ніяких перемовин не пропонує. Це також очевидно, навіть якщо зараз запропонувати "віддати" захоплені території, або навіть те, що вони "записали" собі, вони просто знайдуть щось, що їх "не влаштує", і потім нападуть так само.