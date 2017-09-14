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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 чер, 2024 18:13
Успіх написав: fler написав:
На тебе, тричі контужений олень, не ображаюся))
МаНдамссс
- це так мило з твого боку, як ти висловлюєш вдячність військовим)) - які неодноразово отримують контузію, отримують поранення, та навіть, віддають душу й тіло, щоб ти і твій чоловік жили повноцінним мирним життям!
почекай-почекай, від своїх зе-обранців ще скоро почуєш "я вас туда не посилал"
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Додано: Нед 09 чер, 2024 18:17
Letusrock написав: somilitark написав:
Зараз банально просять перерву, бо зброю вже не можуть швидко розконсервовувати, залишки совєтської зброї в поганому стані, треба більше часу щоб її відновлювати.
а що мішає нам під час цієї перерви клепати дрони/нептуни 24/7 та дипломатичним шляхом переконувати Захід накачувати зброєю щоб передумали напасти знову?
Заважає багато чого об'єктивно, але вам навіть не про це кажуть. В них -- працюючі неушкоджені виробництва, налагоджені мережі поставок, заводи працюють в три зміни. Вони з першого дня перемир'я почнуть працювати "на склад", і за рік напрацюють на новий, остаточний напад. . Зараз вони здатні "з коліс" розносити українську енергетику, а який удар вони зможуть нанести після року накопичення запасів? Який шанс, що в Україні після цього залишиться хочь щось дієздатне? З іншого боку -- Україна, навіть за сприятливих умов, за рік тільки-тільки зможе почати серійне виробництво, і то, тільки самих простих озброєнь, і майже нічого не направить на склади і у військо. Через рік співвідношення сил і засобів буде на порядок гірше, ніж у лютому 22 року. І це навіть в тому випадку, якщо країна всі зусилля направить на озброєння, а не почне закатувати умовні дороги.
Перемир'я для нас може бути корисним тільки в одному випадку: якщо колективний Захід реально, а не на папері, об'єднаними потужностями почне працювати на нашу оборону. От Захід, так, міг би за рік забезпечити обороноздатність України на рівні, щоб вже ми могли рознести їм там усе в разі відновлення бойових дій. Але тут теж два моменти. Перше: він міг би це зробити і не чекаючи перемир'я, але жує соплі. Це цілком очевидно, що за умови перемир'я навіть ці скудні поставки будуть згорнуті, бо навіщо накачувати зброєю країну, що не воює? Через рік станеться те, що повинно статись, доволі швидко, в ООН висловлять занепокоєння, констатують, що вже зробити нічого не можна, і всі підуть у своїх справах. Ну і інший момент: навіть якщо припустити, що Захід таки дійсно буде готовий озброїти Україну, то Путін що, буде сидіти і чекати, поки це станеться, і напад стане неможливий? Він вже дочекався з 2014 до 2022 року, він такої помилки більше не повторить. Привід оголосити про відновлення бойових дій завжди знайдеться, і дивіться вище -- в них за кілька місяців вже будуть такі запаси всього, про які вони зараз тільки мріють. Може за тиждень все і не закінчиться, але кінцевий результат очевидний.
Так що, як не прикро, припинення вогню зараз -- це запорука майбутньої повної поразки України, і вихід один -- як би не було тяжко, продовжувати військовий опір, вмовляти партнерів на продовження підтримки і нові поставки і на збільшення обсягів. Альтернатива -- тільки повна здача і Янукович законний президент. Про перемовини то казочка. Путін ніяких перемовин не пропонує. Це також очевидно, навіть якщо зараз запропонувати "віддати" захоплені території, або навіть те, що вони "записали" собі, вони просто знайдуть щось, що їх "не влаштує", і потім нападуть так само.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 18:22
M-Audio написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
............виконання громадянами України військового обов’язку – почесним обов’язком кожного.
- хтось бачить слово примусово? я бачу почесно
Вы видите "почесний
" и делаете вид, что не замечаете "обов’язок"
.
Ви обидва мені розкрили очі. Так, "почесний" у такому контексті зазвичай означає "не справжній", тобто, що існує тільки для того, щоб висловити пошану носію, але ніяких особливих прав, повноважень чи обов'язків не передбачує. Інколи якісь мінімальні привілеї дає. От в Маріуполі, наприклад, було звання "почесний громадянин міста". Звісно, місто ніякого інституту громадянство не має, тобто "громадянином міста" не можна бути взагалі, але це "звання" давало право безкоштовного проїзду муніципальним транспортом (теж, по суті, "почесне", бо громадяни, "обдаровані" таким званням у міському транспорті ніколи потреби не мали). Або "почесний директор": на підприємстві директор є, але почесний директор його правами не наділений, і обов'язки теж не виконує. Може, наприклад, мати право бути присутнім на корпоративних заходах, але це все.
Тобто, такий "почесний обов'язок" по Конституції -- це такий не справжній обов'язок, яким можна пишатись, але ні до чого не зобов'язує. Власне, так воно і є. Бо "почесний обов'язок" -- він у кожного громадянина, але мобілізують не на підставі цього обов'язку, а згідно із зовсім іншими законами, в яких вже про "всіх" не йдеться,
"почесний громадянин міста" это, возможно, пережиток средневековья, когда города были наделены некоторыми правами.
А, вообще, когда речь идёт о "почесних правах", то упор делается на "почесних", реально это или ничего, или какие-то мелочи.
А когда говорится про "почесний обов'язок", то ударение именно на "обов'язок". И тут уж по полной программе.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 18:24
somilitark написав:
...........
Зараз банально просять перерву, бо зброю вже не можуть швидко розконсервовувати, залишки совєтської зброї в поганому стані, треба більше часу щоб її відновлювати.
Так що зброї у рашистів буде меншати, бо совєтські склади всьо
, а нам тільки розкручується махових постачань, напевне дитина то розуміє(((
...........
"Ракеты закончатся через 2 недели. Ну, максимум, через 3".
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Додано: Нед 09 чер, 2024 18:28
Letusrock написав: somilitark написав:
Зараз банально просять перерву, бо зброю вже не можуть швидко розконсервовувати, залишки совєтської зброї в поганому стані, треба більше часу щоб її відновлювати.
а що мішає нам під час цієї перерви клепати дрони/нептуни 24/7 та дипломатичним шляхом переконувати Захід накачувати зброєю щоб передумали напасти знову?
somilitark написав:
а нам тільки розкручується махових постачань
що мішає розкручувати маховик під час вищевказаної перерви?
somilitark написав:
Мобілізація для того, щоб дати раду тому озброєнню, яке буде надходити
хороші будуть пілоти ударних вертольотів з тих "мотивованих" кого по 4-5 силою пхали до буса
І до речі як писав Бобуа згадувана пауза могла б позитивно вплинути на мобілізацію тих хто вагається (короткострокові контракти + менша інтенсивність боїв)
А Європа і США будуть давати зброю і гроші коли ми не будемо воювати?
Самим не смішно вірити в такі казочки?
Нам роздолбали енергетику, ніхто не розуміє як буде з теплом, опаленням, єлектроенергією, водопостачанням, а в США 40 Петріотів приспокійно стоїть НА СКЛАДАХ, амери на благання захистити небо кажуть, ну може Німеччина дасть вам ще один, попросіть в неї.
Ніхто не буде нічого давати, це зрозуміло, цинізм ситуації в тому, що нам життєво необхідно воювати, нам не дадуть впасти і будуть вимушені давати зброю, а коли не буде великої війни, то виборець за кордоном скаже політикам, війни немає, для чого давати зброю?
Для чого давати гроші? Давайте якось самі, а що ми зможемо самі, якщо нам все розколупали\роздолбали???
А як утримувати армію? Треба народ демобілізувати?
Треба буде кордон відкрити? Щоб ви спокійно чухнули, а не через Тису, коли фюрер нападе, то можлива ситуація, що обороняти буде нікому.
Плюс треба буде відмовитись від Крима і Донбаса офіційно, візьме на себе це Президент, після цих 2-х років?
І до чого маніпуляція, що бігають за пілотами гелікоптерів?
Там люди справжні воїни, навіть Хотаб повернеться до справи, для нього це буде справа честі,
Тим паче у вас якійсь міфи стосовно "бусифікованих", всі командири говорять, що людина коли вже розуміє, що дороги назад немає, то втягується і воює, прокидається щось особливе, не у всіх такий тваринний страх як у вас(((
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Додано: Нед 09 чер, 2024 18:33
ЛАД написав: somilitark написав:
...........
Зараз банально просять перерву, бо зброю вже не можуть швидко розконсервовувати, залишки совєтської зброї в поганому стані, треба більше часу щоб її відновлювати.
Так що зброї у рашистів буде меншати, бо совєтські склади всьо
, а нам тільки розкручується махових постачань, напевне дитина то розуміє(((
...........
"Ракеты закончатся через 2 недели. Ну, максимум, через 3".
Шикарний гумор, вам дуже смішно в Харкові?
В мене була мова про ракети?
До речі, на початок 24.02.24 у рашистів було більше 7000 ракет до с 300\400, а скільки зараз?
Кажуть якщо залишилось 2-3000, то дуже добре, і не зрозуміло в якому вони стані, скоріш за все, проводку з'їли миші)))
Рейх в 41-му і в 45 теж був різним, тільки зет ждуни гадають інакше(((
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Додано: Нед 09 чер, 2024 18:36
Вже відкрито близько 30 кримінальних проваджень щодо розтрати 20 млрд грн на фортифікаціях, — секретар ТСК із питань фортифікацій і дронів Бондар.
“Члени комісії від “Слуг народу”, почувши такі цифри, зразу спробували захищати розпорядників коштів. А левова частка – це військово-цивільні адміністрації – це є вертикаль президента”,
– говорить Бондар.
“Це колосальні суми, які можуть розкрадатися, якщо буде доведено цими кримінальними провадженнями. В час війни такі люди мають бути притягнуті до відповідальності з конфіскацією, з позбавленням волі, і з тим, щоб вони не мали можливості роками, а то й пожиттєво займати такі високі посади”, – Михайло Бондар.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 18:38
somilitark написав: Letusrock написав: somilitark написав:
Зараз банально просять перерву, бо зброю вже не можуть швидко розконсервовувати, залишки совєтської зброї в поганому стані, треба більше часу щоб її відновлювати.
а що мішає нам під час цієї перерви клепати дрони/нептуни 24/7 та дипломатичним шляхом переконувати Захід накачувати зброєю щоб передумали напасти знову?
somilitark написав:
а нам тільки розкручується махових постачань
що мішає розкручувати маховик під час вищевказаної перерви?
somilitark написав:
Мобілізація для того, щоб дати раду тому озброєнню, яке буде надходити
хороші будуть пілоти ударних вертольотів з тих "мотивованих" кого по 4-5 силою пхали до буса
І до речі як писав Бобуа згадувана пауза могла б позитивно вплинути на мобілізацію тих хто вагається (короткострокові контракти + менша інтенсивність боїв)
А Європа і США будуть давати зброю і гроші коли ми не будемо воювати?
Самим не смішно вірити в такі казочки?
Нам роздолбали енергетику, ніхто не розуміє як буде з теплом, опаленням, єлектроенергією, водопостачанням, а в США 40 Петріотів приспокійно стоїть НА СКЛАДАХ, амери на благання захистити небо кажуть, ну може Німеччина дасть вам ще один, попросіть в неї.
Ніхто не буде нічого давати, це зрозуміло, цинізм ситуації в тому, що нам життєво необхідно воювати, нам не дадуть впасти і будуть вимушені давати зброю, а коли не буде великої війни, то виборець за кордоном скаже політикам, війни немає, для чого давати зброю?
Для чого давати гроші? Давайте якось самі, а що ми зможемо самі, якщо нам все розколупали\роздолбали???
А як утримувати армію? Треба народ демобілізувати?
Треба буде кордон відкрити? Щоб ви спокійно чухнули, а не через Тису, коли фюрер нападе, то можлива ситуація, що обороняти буде нікому.
Плюс треба буде відмовитись від Крима і Донбаса офіційно, візьме на себе це Президент, після цих 2-х років?
І до чого маніпуляція, що бігають за пілотами гелікоптерів?
Там люди справжні воїни, навіть Хотаб повернеться до справи, для нього це буде справа честі,
Тим паче у вас якійсь міфи стосовно "бусифікованих", всі командири говорять, що людина коли вже розуміє, що дороги назад немає, то втягується і воює, прокидається щось особливе, не у всіх такий тваринний страх як у вас(((
Цивільних виставити живим щитом, щоб світ жахнувся та виразив стурбованість, 2в1 (за Шаманом), тому кордони закрити і замінувати, а втікачів як не відловювати то відстрілювати, так як цивільні мають бути заручниками.
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