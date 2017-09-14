Додано: Нед 09 чер, 2024 18:53

M-Audio написав: ...............

В них -- працюючі неушкоджені виробництва, налагоджені мережі поставок, заводи працюють в три зміни. Вони з першого дня перемир'я почнуть працювати "на склад", і за рік напрацюють на новий, остаточний напад. . Зараз вони здатні "з коліс" розносити українську енергетику, а який удар вони зможуть нанести після року накопичення запасів? Який шанс, що в Україні після цього залишиться хочь щось дієздатне? З іншого боку -- Україна, навіть за сприятливих умов, за рік тільки-тільки зможе почати серійне виробництво, і то, тільки самих простих озброєнь, і майже нічого не направить на склади і у військо. ...............В них -- працюючі неушкоджені виробництва, налагоджені мережі поставок, заводи працюють в три зміни. Вони з першого дня перемир'я почнуть працювати "на склад", і за рік напрацюють на новий, остаточний напад. . Зараз вони здатні "з коліс" розносити українську енергетику, а який удар вони зможуть нанести після року накопичення запасів? Який шанс, що в Україні після цього залишиться хочь щось дієздатне? З іншого боку -- Україна, навіть за сприятливих умов, за рік тільки-тільки зможе почати серійне виробництво, і то, тільки самих простих озброєнь, і майже нічого не направить на склади і у військо.

Через рік співвідношення сил і засобів буде на порядок гірше, ніж у лютому 22 року. І це навіть в тому випадку, якщо країна всі зусилля направить на озброєння, а не почне закатувати умовні дороги.

Перемир'я для нас може бути корисним тільки в одному випадку: якщо колективний Захід реально, а не на папері, об'єднаними потужностями почне працювати на нашу оборону. От Захід, так, міг би за рік забезпечити обороноздатність України на рівні, щоб вже ми могли рознести їм там усе в разі відновлення бойових дій. Але тут теж два моменти. Перше: він міг би це зробити і не чекаючи перемир'я, але жує соплі. Це цілком очевидно, що за умови перемир'я навіть ці скудні поставки будуть згорнуті, бо навіщо накачувати зброєю країну, що не воює?

Через рік станеться те, що повинно статись, доволі швидко, в ООН висловлять занепокоєння, констатують, що вже зробити нічого не можна, і всі підуть у своїх справах.

Ну і інший момент: навіть якщо припустити, що Захід таки дійсно буде готовий озброїти Україну, то Путін що, буде сидіти і чекати, поки це станеться, і напад стане неможливий? Він вже дочекався з 2014 до 2022 року, він такої помилки більше не повторить. Привід оголосити про відновлення бойових дій завжди знайдеться, і дивіться вище -- в них за кілька місяців вже будуть такі запаси всього, про які вони зараз тільки мріють. Може за тиждень все і не закінчиться, але кінцевий результат очевидний.

Так що, як не прикро, припинення вогню зараз -- це запорука майбутньої повної поразки України, і вихід один -- як би не було тяжко, продовжувати військовий опір, вмовляти партнерів на продовження підтримки і нові поставки і на збільшення обсягів. Альтернатива -- тільки повна здача і Янукович законний президент. Про перемовини то казочка. Путін ніяких перемовин не пропонує. Це також очевидно, навіть якщо зараз запропонувати "віддати" захоплені території, або навіть те, що вони "записали" собі, вони просто знайдуть щось, що їх "не влаштує", і потім нападуть так само.

Согласен.Сомнительно.До 24.02 РФ клепала оружие 15 лет или больше.Мы практически только начинали последние года 4.Не очевидно. Хотя доля правды есть.Европа сегодня только наращивает производство военной техники и вооружений и не способна дать существенно больше без ущерба собственной безопасности. США могут, но только за счёт запасов. А производство тоже только начинают разворачивать. К концу 2024 производство и в США, и в Европе заметно вырастет. Соотв., вырастут возможности обеспечить Украину.Но тут надо иметь не "обіцянки", а договоры. Подробно расписанные, с жёсткими сроками,принятые и ратифицированные соответствующими государствами. Или договоры с фирмами-производителями под жёсткие финансовые гарантии государств (США и Европы) - понятно, что сами мы оплатить всё не сможем.Вот тогда,, то, что Вы написали дальше:"з 2014 до 2022 року" это ошибка Путина, но ошибка не в том.Ошибка в том, что он рассчитывал добиться всего мирным путём.И, возможно, РФ в 2014 была не готова к серьёзному военному столкновению, а не к мелким вмешательствам типа Иловайска и Дебальцево.Это уже пошло гадание на кофейной гуще.