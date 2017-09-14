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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 чер, 2024 18:53
M-Audio написав:
...............
В них -- працюючі неушкоджені виробництва, налагоджені мережі поставок, заводи працюють в три зміни. Вони з першого дня перемир'я почнуть працювати "на склад", і за рік напрацюють на новий, остаточний напад. . Зараз вони здатні "з коліс" розносити українську енергетику, а який удар вони зможуть нанести після року накопичення запасів? Який шанс, що в Україні після цього залишиться хочь щось дієздатне? З іншого боку -- Україна, навіть за сприятливих умов, за рік тільки-тільки зможе почати серійне виробництво, і то, тільки самих простих озброєнь, і майже нічого не направить на склади і у військо.
Согласен.
Через рік співвідношення сил і засобів буде на порядок гірше, ніж у лютому 22 року. І це навіть в тому випадку, якщо країна всі зусилля направить на озброєння, а не почне закатувати умовні дороги.
Сомнительно.
До 24.02 РФ клепала оружие 15 лет или больше.
Мы практически только начинали последние года 4.
Перемир'я для нас може бути корисним тільки в одному випадку: якщо колективний Захід реально, а не на папері, об'єднаними потужностями почне працювати на нашу оборону. От Захід, так, міг би за рік забезпечити обороноздатність України на рівні, щоб вже ми могли рознести їм там усе в разі відновлення бойових дій. Але тут теж два моменти. Перше: він міг би це зробити і не чекаючи перемир'я, але жує соплі. Це цілком очевидно, що за умови перемир'я навіть ці скудні поставки будуть згорнуті, бо навіщо накачувати зброєю країну, що не воює?
Не очевидно. Хотя доля правды есть.
Европа сегодня только наращивает производство военной техники и вооружений и не способна дать существенно больше без ущерба собственной безопасности. США могут, но только за счёт запасов. А производство тоже только начинают разворачивать. К концу 2024 производство и в США, и в Европе заметно вырастет. Соотв., вырастут возможности обеспечить Украину.
Но тут надо иметь не "обіцянки", а договоры. Подробно расписанные, с жёсткими сроками,
принятые и ратифицированные соответствующими государствами. Или договоры с фирмами-производителями под жёсткие финансовые гарантии государств (США и Европы) - понятно, что сами мы оплатить всё не сможем.
Вот тогда, не станеться
, то, что Вы написали дальше:
Через рік станеться те, що повинно статись, доволі швидко, в ООН висловлять занепокоєння, констатують, що вже зробити нічого не можна, і всі підуть у своїх справах.
Ну і інший момент: навіть якщо припустити, що Захід таки дійсно буде готовий озброїти Україну, то Путін що, буде сидіти і чекати, поки це станеться, і напад стане неможливий? Він вже дочекався з 2014 до 2022 року, він такої помилки більше не повторить. Привід оголосити про відновлення бойових дій завжди знайдеться, і дивіться вище -- в них за кілька місяців вже будуть такі запаси всього, про які вони зараз тільки мріють. Може за тиждень все і не закінчиться, але кінцевий результат очевидний.
"з 2014 до 2022 року" это ошибка Путина, но ошибка не в том.
Ошибка в том, что он рассчитывал добиться всего мирным путём.
И, возможно, РФ в 2014 была не готова к серьёзному военному столкновению, а не к мелким вмешательствам типа Иловайска и Дебальцево.
Так що, як не прикро, припинення вогню зараз -- це запорука майбутньої повної поразки України, і вихід один -- як би не було тяжко, продовжувати військовий опір, вмовляти партнерів на продовження підтримки і нові поставки і на збільшення обсягів. Альтернатива -- тільки повна здача і Янукович законний президент. Про перемовини то казочка. Путін ніяких перемовин не пропонує. Це також очевидно, навіть якщо зараз запропонувати "віддати" захоплені території, або навіть те, що вони "записали" собі, вони просто знайдуть щось, що їх "не влаштує", і потім нападуть так само.
Это уже пошло гадание на кофейной гуще.
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ЛАД
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Додано: Нед 09 чер, 2024 18:57
Letusrock
хороші будуть пілоти ударних вертольотів з тих "мотивованих" кого по 4-5 силою пхали до буса
Ви там кукухою тойво?
Пілотів не бусифікували ніколи і не будуть. Там свідомості на порядок більше. Йдуть при наявності техніки за першим покликом. там проблема іншого плану: висмикнутий з цивільного життя для західної техніки вчорашній пілот набагато ризикованіший вибір, ніж діючий на радянській техніці. Вони і на радянській техніці після довгих перерв в льотній роботі потрапляють в халепу через втрачені і не повністю відновлені навички. А західну таким довірять небезпечно.
Я тут якось казав, що тимчасово незадіяні (через брак техніки) пілоти мають літати в цивільній авіації. Процес має бути безперервним. . Але ж тут мухи з летусроками вищать «нема літаків - марш в окоп». Ідіотам переляканим хіба щось поясниш. Вони від страху всіх відправлять, аби їх не чіпали.
2Алекс:
Як-52 для збивання орланів з ЗАЛАми як раз саме те.
Ф-16 нічого їм не зробитьflyman
Цивільних виставити живим щитом
Так не будь цивільним.
На тебе напали такі самі вчорашні цивільні. Але взяли зброю і стали не цивільні.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 09 чер, 2024 19:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 19:02
ЛАД написав:
Так що, як не прикро, припинення вогню зараз -- це запорука майбутньої повної поразки України, і вихід один -- як би не було тяжко, продовжувати військовий опір, вмовляти партнерів на продовження підтримки і нові поставки і на збільшення обсягів. Альтернатива -- тільки повна здача і Янукович законний президент. Про перемовини то казочка. Путін ніяких перемовин не пропонує. Це також очевидно, навіть якщо зараз запропонувати "віддати" захоплені території, або навіть те, що вони "записали" собі, вони просто знайдуть щось, що їх "не влаштує", і потім нападуть так само.
Это уже пошло гадание на кофейной гуще.
Это даже не гадание, это вполне здравые прогнозы
И ты сам это знаешь, поэтому и нивелируешь это своими ничтожными комментариями
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Додано: Нед 09 чер, 2024 19:05
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
..............
Так в том-то и дело: никакого "если" нет - вывезут.
Пока всё же вывозят перед 18. Младшие сидят здесь. Но если будет "ещё 10 лет", хтозна.
Ну да, перед 18. А с чем вы спорите? 🙄
А я и не спорю, просто беседую.
Не знаю, почему любые слова воспринимаются как спор.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 19:09
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 09 чер, 2024 19:41, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 19:10
Звичайно фігню несе.
Цю територію треба добити
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Додано: Нед 09 чер, 2024 19:10
d44 написав: somilitark написав:
Рейх в 41-му і в 45 теж був різним, тільки зет ждуни гадають інакше(((
У 45-му була антигітлірівска коаліція, до цього були тверді заяви про боротьбу не "скільки потрібно", а до перемоги над рейхом. Був другий фронт, ленд-ліз. Зараз сітуація більше підходить під 39-й, а не 45-й
В 45 рейх производил больше, чем в 41 (ну, может, не в 45, а в 44).
Но антигитлеровская коалиция увеличила производство ещё сильнее.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 19:20
ЛАД написав: d44 написав: somilitark написав:
Рейх в 41-му і в 45 теж був різним, тільки зет ждуни гадають інакше(((
У 45-му була антигітлірівска коаліція, до цього були тверді заяви про боротьбу не "скільки потрібно", а до перемоги над рейхом. Був другий фронт, ленд-ліз. Зараз сітуація більше підходить під 39-й, а не 45-й
В 45 рейх производил больше, чем в 41 (ну, может, не в 45, а в 44).
Но антигитлеровская коалиция увеличила производство ещё сильнее.
От коли буде " антиросійська" коаліція" тоді і можна якись аналогії проводити, хто скільки виробляє. Не кажучи вже про те, хто скільки чим та де проти расії воює. Сьогодні ми як якась європейська країна у 39-му перед німцями, або як западенці чи прибалти перед срср, а не як учасник антигітліроської коаліції у 45-му.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 19:26
Удар був по території біля міста Бєлгород, що є опорною базою для багатьох російських окупаційних підрозділів
Українські літаки вперше завдали удару по цілі на території Росії. Про це повідомив Sky News. “Не зрозуміло, який тип боєприпасів використовувався під час атаки, включно з тим, чи була це західна зброя”, – повідомляє видання.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 19:27
З'явилася уточнена інформація про удар по російському військовому аеродрому в Астраханській області.
Під час удару по військовому аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області РФ могли бути пошкоджені два російські багатоцільові винищувачі Су-57.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов.
"Є дані, які продовжують уточнюватися, і відповідно є інформація, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати, про поранених серед особового складу окупантів”, - поділився він новою інформацією про успішну атаку на ворожий об’єкт в глибині території Росії, зауваживши, що таких випадків буде дедалі більше.
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