Пан ЛАД колись допитувався, "гдє взять дєньгі" для заохочування людей мобілізуватися.
В Україні відкрили близько 30 кримінальних проваджень щодо розтрати коштів при побудові фортифікаційних споруд на загальну суму 20 мільярдів гривень.
Про це заявив секретар парламентської тимчасової слідчої комісії з питань фортифікацій та закупівлі БпЛА Михайло Бондар після першого засідання комісії В Україні відкрили близько 30 кримінальних проваджень щодо розтрати коштів при побудові фортифікаційних споруд на загальну суму 20 мільярдів гривень.
"Зараз вже відкрито біля 30 кримінальних проваджень по розтраті коштів при побудові фортифікаційних споруд. Члени комісії від "Слуг народу", почувши такі цифри, зразу спробували захищати розпорядників коштів. А левова частка – це військово-цивільні адміністрації – це є вертикаль президента. На наступний раз ми маємо отримати по кожному провадженню – по якій статті, хто там фігурує і які суми", – зазначив Михайло Бондар.
За його словами, загальна сума коштів, які фігурують в провадженнях – це 20 млрд грн.
somilitark написав:........... Зараз банально просять перерву, бо зброю вже не можуть швидко розконсервовувати, залишки совєтської зброї в поганому стані, треба більше часу щоб її відновлювати. Так що зброї у рашистів буде меншати, бо совєтські склади всьо, а нам тільки розкручується махових постачань, напевне дитина то розуміє((( ...........
"Ракеты закончатся через 2 недели. Ну, максимум, через 3".
а що, Раша їх багато виробляє? С-300, якими обстрілюють Харків, склепали ще при срср. як й більшість номенклатури ракет. якби Раша воювала тим, що виробляє - війна б давно закінчилася.
somilitark написав:До речі, на початок 24.02.24 у рашистів було більше 7000 ракет до с 300\400, а скільки зараз? Кажуть якщо залишилось 2-3000, то дуже добре, і не зрозуміло в якому вони стані, скоріш за все, проводку з'їли миші)))
CNN — Russia appears on track to produce nearly three times more artillery munitions than the US and Europe, a key advantage ahead of what is expected to be another Russian offensive in Ukraine later this year.
Россия, похоже, находится на правильном пути к производству почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии нового российского наступления на Украину в конце этого года.
мы едем 50 км/ч, а рфия - 150 км/ч.
у рфии 144 млн населения, а у нас около 30 с учётом правления найвелычнишого + ковид+беженцы на запад 7 млн, на рфию - 4 млн
CNN — Russia appears on track to produce nearly three times more artillery munitions than the US and Europe, a key advantage ahead of what is expected to be another Russian offensive in Ukraine later this year.
Россия, похоже, находится на правильном пути к производству почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии нового российского наступления на Украину в конце этого года.
мы едем 50 км/ч, а рфия - 150 км/ч.
у рфии 144 млн населения, а у нас около 30 с учётом правления найвелычнишого + ковид+беженцы на запад 7 млн, на рфию - 4 млн