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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85738574857585768577>
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 19:54

  UA написав:
  Shaman написав:а вони досі не зрозуміли, чого ж стояв Майдан?

Розкол всередині ПР.
Угрупування Фірташа, Бойка, Льовочкіна стародонецькій клан не підпускав до корита.

хворобливі фантазії навіть нема сенсу коментувати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пан ЛАД колись допитувався, "гдє взять дєньгі" для заохочування людей мобілізуватися.
В Україні відкрили близько 30 кримінальних проваджень щодо розтрати коштів при побудові фортифікаційних споруд на загальну суму 20 мільярдів гривень.

Про це заявив секретар парламентської тимчасової слідчої комісії з питань фортифікацій та закупівлі БпЛА Михайло Бондар після першого засідання комісії
В Україні відкрили близько 30 кримінальних проваджень щодо розтрати коштів при побудові фортифікаційних споруд на загальну суму 20 мільярдів гривень.

"Зараз вже відкрито біля 30 кримінальних проваджень по розтраті коштів при побудові фортифікаційних споруд. Члени комісії від "Слуг народу", почувши такі цифри, зразу спробували захищати розпорядників коштів. А левова частка – це військово-цивільні адміністрації – це є вертикаль президента. На наступний раз ми маємо отримати по кожному провадженню – по якій статті, хто там фігурує і які суми", – зазначив Михайло Бондар.

За його словами, загальна сума коштів, які фігурують в провадженнях – це 20 млрд грн.

whois2010
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 19:58

  ЛАД написав:
  somilitark написав:...........
Зараз банально просять перерву, бо зброю вже не можуть швидко розконсервовувати, залишки совєтської зброї в поганому стані, треба більше часу щоб її відновлювати.
Так що зброї у рашистів буде меншати, бо совєтські склади всьо, а нам тільки розкручується махових постачань, напевне дитина то розуміє(((
...........

"Ракеты закончатся через 2 недели. Ну, максимум, через 3". :)

а що, Раша їх багато виробляє? С-300, якими обстрілюють Харків, склепали ще при срср. як й більшість номенклатури ракет. якби Раша воювала тим, що виробляє - війна б давно закінчилася.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И, возможно, РФ в 2014 была не готова к серьёзному военному столкновению, а не к мелким вмешательствам типа Иловайска и Дебальцево.

Москалі були не готові до санкцій. Якщо б в 2014 ввели все те, що в 2022, то їх економіка б загнулась
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:14

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:И, возможно, РФ в 2014 была не готова к серьёзному военному столкновению, а не к мелким вмешательствам типа Иловайска и Дебальцево.

Москалі були не готові до санкцій. Якщо б в 2014 ввели все те, що в 2022, то їх економіка б загнулась

але тоді вони гралися в "нас там нет"...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:15

  somilitark написав:До речі, на початок 24.02.24 у рашистів було більше 7000 ракет до с 300\400, а скільки зараз?
Кажуть якщо залишилось 2-3000, то дуже добре, і не зрозуміло в якому вони стані, скоріш за все, проводку з'їли миші)))

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія накопичила 10 000 ракет С-300. Про це український лідер повідомив в інтерв’ю The New York Times.
25.05.2024
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... a-protydii
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:22

Украина впервые нанесла удар по рф боевым самолетом, – Sky News со ссылкой на источники.

Поражен был "российский командный узел" в районе Белгорода. Какой тип боеприпасов был использован - пока неизвестно.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:але тоді вони гралися в "нас там нет"...
саме тому й гралися, бо не було Мира та СБП і банальні санкції Візи/Свіфта б паралізували всю фінансову систему.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://edition.cnn.com/2024/03/10/poli ... index.html

CNN

Russia appears on track to produce nearly three times more artillery munitions than the US and Europe, a key advantage ahead of what is expected to be another Russian offensive in Ukraine later this year.

Россия, похоже, находится на правильном пути к производству почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии нового российского наступления на Украину в конце этого года.


мы едем 50 км/ч, а рфия - 150 км/ч.

у рфии 144 млн населения, а у нас около 30 с учётом правления найвелычнишого + ковид+беженцы на запад 7 млн, на рфию - 4 млн

это в 5 раз меньше.

о какой стратегии вы лопочете?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:30

  Бетон написав:https://edition.cnn.com/2024/03/10/politics/russia-artillery-shell-production-us-europe-ukraine/index.html

CNN

Russia appears on track to produce nearly three times more artillery munitions than the US and Europe, a key advantage ahead of what is expected to be another Russian offensive in Ukraine later this year.

Россия, похоже, находится на правильном пути к производству почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии нового российского наступления на Украину в конце этого года.


мы едем 50 км/ч, а рфия - 150 км/ч.

у рфии 144 млн населения, а у нас около 30 с учётом правления найвелычнишого + ковид+беженцы на запад 7 млн, на рфию - 4 млн

это в 5 раз меньше.

о какой стратегии вы лопочете?

Кац пропонує здатися :lol:
Shaman
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