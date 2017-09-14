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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:32
Shaman
Кай пропонує здатися
Переконує себе, що виїхати в Польщу - то правильна ідея.
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Hotab
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:33
сегодня уже далеко после пасха. где ф16?
почему сша - те, кто разоружил Украину, развёл как детей, кинула её? первый год - ладно, туда сюда раздуплились. второй год - кидок. третий год пошёл.
это малолеток можно разводить годами, но здесь же пожилые дяди и тёти сидят
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Бетон
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:33
Бетон написав:
https://edition.cnn.com/2024/03/10/politics/russia-artillery-shell-production-us-europe-ukraine/index.html
CNN
—
Russia appears on track to produce nearly three times more artillery munitions than the US and Europe, a key advantage ahead of what is expected to be another Russian offensive in Ukraine later this year.
Россия, похоже, находится на правильном пути к производству почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии нового российского наступления на Украину в конце этого года.
мы едем 50 км/ч, а рфия - 150 км/ч.
у рфии 144 млн населения, а у нас около 30 с учётом правления найвелычнишого + ковид+беженцы на запад 7 млн, на рфию - 4 млн
это в 5 раз меньше.
о какой стратегии вы лопочете?
Вали уже в Польшу и там свои сопли жуй ...
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pesikot
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:34
Hotab написав:Shaman
Кай пропонує здатися
Переконує себе, що виїхати в Польщу - то правильна ідея.
Тіки прибирати за ним доведеться довго ...
Все тут буде в соплях
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pesikot
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:35
Бетон написав:
о какой стратегии вы лопочете?
если хотим победить наращиваем производство вооружений, прекращаем бардак и коррупцию, определяем где каждый человек будет наиболее полезен.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:35
Shaman написав: Бетон написав:
https://edition.cnn.com/2024/03/10/politics/russia-artillery-shell-production-us-europe-ukraine/index.html
CNN
—
Russia appears on track to produce nearly three times more artillery munitions than the US and Europe, a key advantage ahead of what is expected to be another Russian offensive in Ukraine later this year.
Россия, похоже, находится на правильном пути к производству почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии нового российского наступления на Украину в конце этого года.
мы едем 50 км/ч, а рфия - 150 км/ч.
у рфии 144 млн населения, а у нас около 30 с учётом правления найвелычнишого + ковид+беженцы на запад 7 млн, на рфию - 4 млн
это в 5 раз меньше.
о какой стратегии вы лопочете?
Кац пропонує здатися
пусть думают те, кто привёл войну за руку бездействием и здачей территорий.
если дипломаты северной кореи, без внешней поддержки умрут за 2 месяца от голода, умудряются выруливать, то наш наполеон - самый умный и красивый - слабо что-ли?
брехня
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Бетон
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:39
vitaliiangel написав: Бетон написав:
о какой стратегии вы лопочете?
если хотим победить наращиваем производство вооружений, прекращаем бардак и коррупцию, определяем где каждый человек будет наиболее полезен.
вчера на парковой аллее видел сотни мажоров на авто за 150 куе. пати у них. веселуха, все в золоте, чики, бородачи модные. и все же с бронью.
но у холявы, хотаба и других фанов власти в эту сторону энтузиазм не работает
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Бетон
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:42
Бетон
вчера на парковой аллее видел сотни мажоров на авто за 150 куе. пати у них. веселуха, все в золоте, чики, бородачи модные. и все же с бронью.
но у холявы, хотаба и других фанов власти в эту сторону энтузиазм не работает
А чего думаешь что они под бронью? Бо не в армии? Так и ты не в армии. Тоже под бронью?
Я не фан власти и близко. Но питун мне еще меньше нравится. А тебе Лех или Вацлав? Кто там счас? .
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 09 чер, 2024 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:43
Бетон написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
о какой стратегии вы лопочете?
если хотим победить наращиваем производство вооружений, прекращаем бардак и коррупцию, определяем где каждый человек будет наиболее полезен.
вчера на парковой аллее видел сотни мажоров на авто за 150 куе. пати у них. веселуха, все в золоте, чики, бородачи модные. и все же с бронью.
но у холявы, хотаба и других фанов власти в эту сторону энтузиазм не работает
а вы туда не ходите
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vitaliiangel
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:43
Shaman написав: Бетон написав:
https://edition.cnn.com/2024/03/10/politics/russia-artillery-shell-production-us-europe-ukraine/index.html
CNN
мы едем 50 км/ч, а рфия - 150 км/ч.
у рфии 144 млн населения, а у нас около 30 с учётом правления найвелычнишого + ковид+беженцы на запад 7 млн, на рфию - 4 млн
это в 5 раз меньше.
о какой стратегии вы лопочете?
Кац пропонує здатися
а ви пропонуєте воювати до останнього кацапа або українця або останнього кіловата)) ?
що ж станеться скоріше, важке питання
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Letusrock
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