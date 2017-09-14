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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8574857585768577
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:45

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:о какой стратегии вы лопочете?
если хотим победить наращиваем производство вооружений, прекращаем бардак и коррупцию, определяем где каждый человек будет наиболее полезен.

вчера на парковой аллее видел сотни мажоров на авто за 150 куе. пати у них. веселуха, все в золоте, чики, бородачи модные. и все же с бронью.
но у холявы, хотаба и других фанов власти в эту сторону энтузиазм не работает

дивно що у них веселуха, не переживають що прийдуть буряти і все відберуть? повинні ж
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:46

  Letusrock написав:а ви пропонуєте воювати до останнього кацапа або українця або останнього кіловата)) ?
що ж станеться скоріше, важке питання
500 раз одно и тоже. нас в 3-4 раза меньше значит надо беречь жизнь каждого украинца и довести соотношение потерь 10:1. Тогда появится шанс (при прочих равных). Воевать немотивированным мясом это поражение с отсрочкой в несколько лет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:47

Letusrock
не переживають що прийдуть буряти і все відберуть? повинні ж

Тобто «буряти» несуть високу культуру і економічні ліфти? Так сприймати йумарок?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:а ви пропонуєте воювати до останнього кацапа або українця або останнього кіловата)) ?

Ні. Війна буде йти до останнього долара.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Перемир'я для нас може бути корисним тільки в одному випадку: якщо колективний Захід реально, а не на папері, об'єднаними потужностями почне працювати на нашу оборону. От Захід, так, міг би за рік забезпечити обороноздатність України на рівні, щоб вже ми могли рознести їм там усе в разі відновлення бойових дій.

в тому то й вся суть, якщо виділене твердження не відповідає дійсності тоді Україна тільки приманка/інструмент чи цап-вібувайло. і по факту буде або поразка через рік-три-пять, або а-ля Афган наступних років 50, де по країні без е/е будуть бігати партизани з автоматами.
Letusrock
 
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