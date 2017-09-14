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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:45
Бетон написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
о какой стратегии вы лопочете?
если хотим победить наращиваем производство вооружений, прекращаем бардак и коррупцию, определяем где каждый человек будет наиболее полезен.
вчера на парковой аллее видел сотни мажоров на авто за 150 куе. пати у них. веселуха, все в золоте, чики, бородачи модные. и все же с бронью.
но у холявы, хотаба и других фанов власти в эту сторону энтузиазм не работает
дивно що у них веселуха, не переживають що прийдуть буряти і все відберуть? повинні ж
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:46
Letusrock написав:
а ви пропонуєте воювати до останнього кацапа або українця або останнього кіловата)) ?
що ж станеться скоріше, важке питання
500 раз одно и тоже. нас в 3-4 раза меньше значит надо беречь жизнь каждого украинца и довести соотношение потерь 10:1. Тогда появится шанс (при прочих равных). Воевать немотивированным мясом это поражение с отсрочкой в несколько лет.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:47
Letusrock
не переживають що прийдуть буряти і все відберуть? повинні ж
Тобто «буряти» несуть високу культуру і економічні ліфти? Так сприймати йумарок?
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:51
Letusrock написав:
а ви пропонуєте воювати до останнього кацапа або українця або останнього кіловата)) ?
Ні. Війна буде йти до останнього долара.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:53
M-Audio написав:
Перемир'я для нас може бути корисним тільки в одному випадку: якщо колективний Захід реально, а не на папері, об'єднаними потужностями почне працювати на нашу оборону
. От Захід, так, міг би за рік забезпечити обороноздатність України на рівні, щоб вже ми могли рознести їм там усе в разі відновлення бойових дій.
в тому то й вся суть, якщо виділене твердження не відповідає дійсності тоді Україна тільки приманка/інструмент чи цап-вібувайло. і по факту буде або поразка через рік-три-пять, або а-ля Афган наступних років 50, де по країні без е/е будуть бігати партизани з автоматами.
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Letusrock
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