500 раз одно и тоже. нас в 3-4 раза меньше значит надо беречь жизнь каждого украинца и довести соотношение потерь 10:1. Тогда появится шанс (при прочих равных). Воевать немотивированным мясом это поражение с отсрочкой в несколько лет.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:46
500 раз одно и тоже. нас в 3-4 раза меньше значит надо беречь жизнь каждого украинца и довести соотношение потерь 10:1. Тогда появится шанс (при прочих равных). Воевать немотивированным мясом это поражение с отсрочкой в несколько лет.
Додано: Нед 09 чер, 2024 20:47
Letusrock
Тобто «буряти» несуть високу культуру і економічні ліфти? Так сприймати йумарок?
Додано: Нед 09 чер, 2024 20:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 09 чер, 2024 20:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
в тому то й вся суть, якщо виділене твердження не відповідає дійсності тоді Україна тільки приманка/інструмент чи цап-вібувайло. і по факту буде або поразка через рік-три-пять, або а-ля Афган наступних років 50, де по країні без е/е будуть бігати партизани з автоматами.
Додано: Нед 09 чер, 2024 20:56
доллары напечатать легче, чем людей. Бутылочное горло широкомасштабной - человеческий ресурс. Рано или поздно НАТО созреет дать нам столько оружия сколько мы просим. Новый президент США возможно расширит финансирование. Мануфакторы наделают миллион дронов. Но к тому моменту должно остаться кому воевать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 09 чер, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 чер, 2024 20:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 09 чер, 2024 20:59
Додано: Нед 09 чер, 2024 21:03
Letusrock
Яка різниця що там на них діє.
Є люди які 23.02.22 купляли квартиру в Херсоні чи Бахмуті. На них теж нічого не діяло. Або діяли «шашлики в травні», кому як більше подобається.
Думати головою а не ногом вміють «не тільки лиш всі, мало хто вміє». Але я б на вашому місці теж був спокійний: через Карпати вони точно не перелізуть.
Додано: Нед 09 чер, 2024 21:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не варто сприймати передачу ЗСУ винищувачів F-16 як панацею, - начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Голубців
Ще тези з його інтерв'ю:
▪️Цього року перші F-16 зайдуть до України (+-10 одиниць). Решта (вже українська) F-16 в резерві стоятиме на території НАТО, максимум використовуватиметься у навчанні пілотів ЗС ЗСУ.
вже як кримський міст - не дуже нуна
от десять трахтористів набрать - о, оце воно - ПАНАЦЕЯ
Додано: Нед 09 чер, 2024 21:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дел
Востаннє редагувалось GALeon в Нед 09 чер, 2024 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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