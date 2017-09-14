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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 857585768577857885798580>
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:46

  Letusrock написав:а ви пропонуєте воювати до останнього кацапа або українця або останнього кіловата)) ?
що ж станеться скоріше, важке питання
500 раз одно и тоже. нас в 3-4 раза меньше значит надо беречь жизнь каждого украинца и довести соотношение потерь 10:1. Тогда появится шанс (при прочих равных). Воевать немотивированным мясом это поражение с отсрочкой в несколько лет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:47

Letusrock
не переживають що прийдуть буряти і все відберуть? повинні ж

Тобто «буряти» несуть високу культуру і економічні ліфти? Так сприймати йумарок?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:а ви пропонуєте воювати до останнього кацапа або українця або останнього кіловата)) ?

Ні. Війна буде йти до останнього долара.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Перемир'я для нас може бути корисним тільки в одному випадку: якщо колективний Захід реально, а не на папері, об'єднаними потужностями почне працювати на нашу оборону. От Захід, так, міг би за рік забезпечити обороноздатність України на рівні, щоб вже ми могли рознести їм там усе в разі відновлення бойових дій.

в тому то й вся суть, якщо виділене твердження не відповідає дійсності тоді Україна тільки приманка/інструмент чи цап-вібувайло. і по факту буде або поразка через рік-три-пять, або а-ля Афган наступних років 50, де по країні без е/е будуть бігати партизани з автоматами.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:56

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:а ви пропонуєте воювати до останнього кацапа або українця або останнього кіловата)) ?

Ні. Війна буде йти до останнього долара.

доллары напечатать легче, чем людей. Бутылочное горло широкомасштабной - человеческий ресурс. Рано или поздно НАТО созреет дать нам столько оружия сколько мы просим. Новый президент США возможно расширит финансирование. Мануфакторы наделают миллион дронов. Но к тому моменту должно остаться кому воевать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 09 чер, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Ні. Війна буде йти до останнього долара.

печально, бо доларів більше ніж людей)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:59

  Hotab написав:Letusrock
не переживають що прийдуть буряти і все відберуть? повинні ж

Тобто «буряти» несуть високу культуру і економічні ліфти? Так сприймати йумарок?

йумарок в тому що матра про бурятів діє "не только лиш на всех" точніше мало на кого діє.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 21:03

Letusrock
йумарок в тому що матра про бурятів діє "не только лиш на всех" точніше мало на кого діє.


Яка різниця що там на них діє.
Є люди які 23.02.22 купляли квартиру в Херсоні чи Бахмуті. На них теж нічого не діяло. Або діяли «шашлики в травні», кому як більше подобається.
Думати головою а не ногом вміють «не тільки лиш всі, мало хто вміє». Але я б на вашому місці теж був спокійний: через Карпати вони точно не перелізуть.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 21:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не варто сприймати передачу ЗСУ винищувачів F-16 як панацею, - начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Голубців

Ще тези з його інтерв'ю:
▪️Цього року перші F-16 зайдуть до України (+-10 одиниць). Решта (вже українська) F-16 в резерві стоятиме на території НАТО, максимум використовуватиметься у навчанні пілотів ЗС ЗСУ.

вже як кримський міст - не дуже нуна

от десять трахтористів набрать - о, оце воно - ПАНАЦЕЯ
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дел
Востаннє редагувалось GALeon в Нед 09 чер, 2024 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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