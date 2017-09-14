

Франция, вероятно, сможет передать Украине от 6 до 12 самолетов Mirage 2000, - La Tribune



20:39 09.06.2024 3 66222

Франция, вероятно, сможет передать Украине от 6 до 12 самолетов Mirage 2000, - La Tribune

На вооружении ВВС Франции стоит 26 самолетов Mirage 2000.



Об этом пишет французская газета La Tribune, которая подсчитала, сколько самолетов Mirage 2000 Франция сможет передать Украине, сообщает Цензор.НЕТ.



Газета отмечает, что в планах страны сохранить эскадрилью, то есть 20 самолетов. Следовательно, Париж может передать Украине не более 6 единиц.



Однако, как отмечает издание, такого количества Mirage 2000 мало, чтобы помочь Украине, которая стремится усилить свою противовоздушную оборону.



Также французские журналисты предполагают, что шести самолетов мало, чтобы удовлетворить амбиции Эмманюэля Макрона оставаться в центре политической игры в вопросе помощи Украине. La Tribune пишет, что наиболее вероятным выглядит диапазон от 6 до 12 боевых самолетов, однако это усложнит организацию полетов и содержание парка ВВС Франции.



Издание также добавляет, что парк самолетов Mirage 2000-5 или более усовершенствованную версию 2000-9, кроме Франции, имеют еще три страны - Катар, Греция и ОАЭ. Однако, как отмечает СМИ, эти страны еще надо убедить продать или передать свою авиацию.





В частности, La Tribune обращает внимание, что за день до своего визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский был в Катаре, где вполне мог обсуждать эту тему с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Издание добавляет, что Катар ищет возможность продать свои 12 самолетов этого типа.



СМИ отмечает, что существует также возможность, что Украина получит 25 греческих Mirage 2000-5, однако этими самолетами уже заинтересовалась Индия.



Напомним, что 7 июня французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage-2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов. Однако президент Франции не стал разглашать, сколько именно самолетов такого типа Франция сможет передать Украине.

