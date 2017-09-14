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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85768577857885798580>
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 21:08

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Letusrock
не переживають що прийдуть буряти і все відберуть? повинні ж

Тобто «буряти» несуть високу культуру і економічні ліфти? Так сприймати йумарок?

йумарок в тому що матра про бурятів діє "не только лиш на всех" точніше мало на кого діє.

Так, не діє ...

Поки не прийдуть буряти ... а тоді діє вже зовсім інше

А сидіти за хребтом і патякати, то да - багато розуму не потрібно

PS. До речі, Letusrock ти дійсно вважаєшь, що Бетон пише правду ?
То у мене для тебе погані новини
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Думати головою а не ногом вміють «не тільки лиш всі, мало хто вміє». Але я б на вашому місці теж був спокійний: через Карпати вони точно не перелізуть.

за Карпати я не турбуюсь, і взагалі не варто привязуватись до матеріального, але мене не радує перспектива безкінечної війни десь на лівому березі Дніпра
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 21:20

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:katso
Я понял всё это несколько иначе, но ладно, вечером перечитаю ещё раз.


И вот это - https://en.wikipedia.org/wiki/Conscript ... is_of_1917

The most violent opposition occurred in Quebec, where anti-war attitudes drawn from French-Canadian nationalism sparked a weekend of rioting between March 28 and April 1, 1918. The disturbances began on a Thursday when the Dominion Police detained a French-Canadian man who had failed to present his draft exemption papers. Despite the man's release, an angry mob of nearly 200 soon descended upon the St. Roch District Police Station where the man had been held. Rioters then ransacked the conscription registration office


Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.

Ну, в 1917 в Европе вообще и в Росс. империи, в частности, громили не только военкоматы. :)


Ну так это как-то противоречит моему тезису? Делали фигню -видели что фигня - и больше ее не повторяли. А мы делаем и потом опять повторяем.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 21:30

За крок до перевороту думок©

  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:а ви пропонуєте воювати до останнього кацапа або українця або останнього кіловата)) ?
що ж станеться скоріше, важке питання
500 раз одно и тоже. нас в 3-4 раза меньше значит надо беречь жизнь каждого украинца и довести соотношение потерь 10:1. Тогда появится шанс (при прочих равных). Воевать немотивированным мясом это поражение с отсрочкой в несколько лет.
Ото ж!

Ще так просто нагадаю, що мені колись снилось, що навіть, начальство планує уйопувати закордон...

Так от, наснився мені свіженький сон, що один комбат однієї невідомої батареї, де служить вже понад 27міс. всім відомий форумчанин ;) - що той комбат поїхав у відпустку, поклавши на стіл вищому начальству рапорт на звільнення :shock: по догляду за кіткою пенсійного віку(яка, на жаль, вже декілька місяців прикута до ліжка... рак)

Тож, навіть, у снах - патріотів все менше і менше...
Може, навіть, не патріотів, а просто "бажаючих воювати"...
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Bloomberg проанализировали влияние западных санкций на экономику рф.
Издание Bloomberg пишет, что сильный рынок труда и быстрый рост заработной платы помогают стимулировать потребительские расходы. При этом, по данным МВФ, "есть некоторые признаки перегрева", поскольку безработица находится на рекордно низком уровне.

Почему санкции не работают.

удивляет, почему на росии летают аирбас и боинг, где они берут запчасти.
летают как и раньше.

это та самая поддержка нашей страны в действии или просто бла-бла
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 21:53

  Бетон написав:Цього року перші F-16 зайдуть до України (+-10 одиниць). Решта (вже українська) F-16 в резерві стоятиме на території НАТО, максимум використовуватиметься у навчанні пілотів ЗС ЗСУ.

надія на ф16 оказалась таким же пшиком як "контрнаступ", єдина різниця що в останньому загинули тисячі українців, а ф16 просто піздьож...
але через цей піздьож все одно гинуть тисячі українців.

На озброєнні ВПС Франції стоїть 26 літаків Mirage 2000.

ще ложна надія №2...
дадуть 3 штуки через хз скільки років...
у нас "ресурс" раніше закінчиться.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:18

  d44 написав:
  ЛАД написав:
  d44 написав:----------------------
somilitark
Рейх в 41-му і в 45 теж був різним, тільки зет ждуни гадають інакше(((
----------------------
У 45-му була антигітлірівска коаліція, до цього були тверді заяви про боротьбу не "скільки потрібно", а до перемоги над рейхом. Був другий фронт, ленд-ліз. Зараз сітуація більше підходить під 39-й, а не 45-й

В 45 рейх производил больше, чем в 41 (ну, может, не в 45, а в 44).
Но антигитлеровская коалиция увеличила производство ещё сильнее.
От коли буде " антиросійська" коаліція" тоді і можна якись аналогії проводити, хто скільки виробляє. Не кажучи вже про те, хто скільки чим та де проти расії воює. Сьогодні ми як якась європейська країна у 39-му перед німцями, або як западенці чи прибалти перед срср, а не як учасник антигітліроської коаліції у 45-му.

Вы проводили аналогию - 1939 Польша.
Правда, тогда Англия и Франция были в союзе с Польшей. Вроде как.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:23

крім проблем з самольотиками є ще андрюша...
це більш серйозно і наближує нас до афганістану.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:24

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:И, возможно, РФ в 2014 была не готова к серьёзному военному столкновению, а не к мелким вмешательствам типа Иловайска и Дебальцево.

Москалі були не готові до санкцій. Якщо б в 2014 ввели все те, що в 2022, то їх економіка б загнулась

Возможно, и так.
Хотя, думаю, они и сейчас не рассчитывали на такие санкции.
А главное, точно не рассчитывали на длительную войну.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:29

  sergey_stasyuk555 написав:
  Бетон написав:Цього року перші F-16 зайдуть до України (+-10 одиниць). Решта (вже українська) F-16 в резерві стоятиме на території НАТО, максимум використовуватиметься у навчанні пілотів ЗС ЗСУ.

надія на ф16 оказалась таким же пшиком як "контрнаступ", єдина різниця що в останньому загинули тисячі українців, а ф16 просто піздьож...
але через цей піздьож все одно гинуть тисячі українців.

На озброєнні ВПС Франції стоїть 26 літаків Mirage 2000.

ще ложна надія №2...
дадуть 3 штуки через хз скільки років...
у нас "ресурс" раніше закінчиться.



Франция, вероятно, сможет передать Украине от 6 до 12 самолетов Mirage 2000, - La Tribune

20:39 09.06.2024 3 66222
Франция, вероятно, сможет передать Украине от 6 до 12 самолетов Mirage 2000, - La Tribune
На вооружении ВВС Франции стоит 26 самолетов Mirage 2000.

Об этом пишет французская газета La Tribune, которая подсчитала, сколько самолетов Mirage 2000 Франция сможет передать Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

Газета отмечает, что в планах страны сохранить эскадрилью, то есть 20 самолетов. Следовательно, Париж может передать Украине не более 6 единиц.

Однако, как отмечает издание, такого количества Mirage 2000 мало, чтобы помочь Украине, которая стремится усилить свою противовоздушную оборону.

Также французские журналисты предполагают, что шести самолетов мало, чтобы удовлетворить амбиции Эмманюэля Макрона оставаться в центре политической игры в вопросе помощи Украине. La Tribune пишет, что наиболее вероятным выглядит диапазон от 6 до 12 боевых самолетов, однако это усложнит организацию полетов и содержание парка ВВС Франции.

Издание также добавляет, что парк самолетов Mirage 2000-5 или более усовершенствованную версию 2000-9, кроме Франции, имеют еще три страны - Катар, Греция и ОАЭ. Однако, как отмечает СМИ, эти страны еще надо убедить продать или передать свою авиацию.


В частности, La Tribune обращает внимание, что за день до своего визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский был в Катаре, где вполне мог обсуждать эту тему с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Издание добавляет, что Катар ищет возможность продать свои 12 самолетов этого типа.

СМИ отмечает, что существует также возможность, что Украина получит 25 греческих Mirage 2000-5, однако этими самолетами уже заинтересовалась Индия.

Напомним, что 7 июня французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage-2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов. Однако президент Франции не стал разглашать, сколько именно самолетов такого типа Франция сможет передать Украине.


У французов еще 60 штук Истр.-бомбард. Мираж. И сотня Рафалей.
Не надо выставлять, будто отдают последнее , потому не дадут.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 чер, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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