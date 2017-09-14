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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8577857885798580>
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:29

  katso написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:И вот это - https://en.wikipedia.org/wiki/Conscript ... is_of_1917

The most violent opposition occurred in Quebec, where anti-war attitudes drawn from French-Canadian nationalism sparked a weekend of rioting between March 28 and April 1, 1918. The disturbances began on a Thursday when the Dominion Police detained a French-Canadian man who had failed to present his draft exemption papers. Despite the man's release, an angry mob of nearly 200 soon descended upon the St. Roch District Police Station where the man had been held. Rioters then ransacked the conscription registration office

Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.

Ну, в 1917 в Европе вообще и в Росс. империи, в частности, громили не только военкоматы. :)


Ну так это как-то противоречит моему тезису? Делали фигню -видели что фигня - и больше ее не повторяли. А мы делаем и потом опять повторяем.

тому що вольові укро-арії, а не безхребетні елої загниваючого заходу
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:30

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:https://edition.cnn.com/2024/03/10/politics/russia-artillery-shell-production-us-europe-ukraine/index.html
...........
Россия, похоже, находится на правильном пути к производству почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии нового российского наступления на Украину в конце этого года.
..........
у рфии 144 млн населения, а у нас около 30 с учётом правления найвелычнишого + ковид+беженцы на запад 7 млн, на рфию - 4 млн
.........

Кац пропонує здатися :lol:

..........

Интересный и красноречивый ответ на очень конкретный вопрос.
И эти люди называют меня парторгом! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:34

  Letusrock написав:
  Shaman написав:...........
Кац пропонує здатися :lol:

а ви пропонуєте воювати до останнього кацапа або українця або останнього кіловата)) ?
що ж станеться скоріше, важке питання

До последней Ккал. :)
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:35

ЛАД
До последней Ккал. :)


Це коли у Летусрока така втома і істощєніє від війни, що нема сил писати на форумі? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:36

  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:а ви пропонуєте воювати до останнього кацапа або українця або останнього кіловата)) ?
що ж станеться скоріше, важке питання
500 раз одно и тоже. нас в 3-4 раза меньше значит надо беречь жизнь каждого украинца и довести соотношение потерь 10:1. Тогда появится шанс (при прочих равных). Воевать немотивированным мясом это поражение с отсрочкой в несколько лет.

Каким образом это сделать при отсутствии технологического и даже количественного превосходства в вооружениях?
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:38

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:а ви пропонуєте воювати до останнього кацапа або українця або останнього кіловата)) ?

Ні. Війна буде йти до останнього долара.

Вечно?
Доллары всегда можно допечатать.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:39

Франція може поставити Україні не більше шести Mirage 2000-5, решту винищувачів доведеться шукати в інших країнах, повідомляє La Tribune Dimanche.

У французьких ВПС лише 26 літаків такого типу. Якщо Париж хоче залишити собі хоча б один ескадрон (20 літаків), він не може дати більше шести винищувачів.

La Tribune Dimanche вважає, що Україна може розраховувати на кількість до 12 літаків – це найправдоподібніша цифра.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:41

  Hotab написав:Letusrock
йумарок в тому що матра про бурятів діє "не только лиш на всех" точніше мало на кого діє.


Яка різниця що там на них діє.
Є люди які 23.02.22 купляли квартиру в Херсоні чи Бахмуті. На них теж нічого не діяло. Або діяли «шашлики в травні», кому як більше подобається.
Думати головою а не ногом вміють «не тільки лиш всі, мало хто вміє». Але я б на вашому місці теж був спокійний: через Карпати вони точно не перелізуть.

Вы, вроде, тоже недавно купили квартиру?
И, вроде, в Херсоне?
Кофе в Крыму в августе?
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:44

  katso написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:..........
Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.

Ну, в 1917 в Европе вообще и в Росс. империи, в частности, громили не только военкоматы. :)


Ну так это как-то противоречит моему тезису? Делали фигню -видели что фигня - и больше ее не повторяли. А мы делаем и потом опять повторяем.

Противоречит возможности сделать однозначный вывод о причинах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 22:52

  Hotab написав:.................
У французов еще 60 штук Истр.-бомбард. Мираж. И сотня Рафалей.
Не надо выставлять, будто отдают последнее , потому не дадут.

Как бы не получилось как с F-16 с обучением пилотов.
Анонсировали начало обучения ещё давным-давно, а теперь пишут, что до конца 2025 г. 20 пилотов не наберётся.
ЛАД
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  #<1 ... 8577857885798580>
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