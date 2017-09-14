The most violent opposition occurred in Quebec, where anti-war attitudes drawn from French-Canadian nationalism sparked a weekend of rioting between March 28 and April 1, 1918. The disturbances began on a Thursday when the Dominion Police detained a French-Canadian man who had failed to present his draft exemption papers. Despite the man's release, an angry mob of nearly 200 soon descended upon the St. Roch District Police Station where the man had been held. Rioters then ransacked the conscription registration office
Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.
Ну, в 1917 в Европе вообще и в Росс. империи, в частности, громили не только военкоматы.
Ну так это как-то противоречит моему тезису? Делали фигню -видели что фигня - и больше ее не повторяли. А мы делаем и потом опять повторяем.
тому що вольові укро-арії, а не безхребетні елої загниваючого заходу
Бетон написав:https://edition.cnn.com/2024/03/10/politics/russia-artillery-shell-production-us-europe-ukraine/index.html ........... Россия, похоже, находится на правильном пути к производству почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии нового российского наступления на Украину в конце этого года. .......... у рфии 144 млн населения, а у нас около 30 с учётом правления найвелычнишого + ковид+беженцы на запад 7 млн, на рфию - 4 млн .........
Кац пропонує здатися
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Интересный и красноречивый ответ на очень конкретный вопрос. И эти люди называют меня парторгом!
Letusrock написав:а ви пропонуєте воювати до останнього кацапа або українця або останнього кіловата)) ? що ж станеться скоріше, важке питання
500 раз одно и тоже. нас в 3-4 раза меньше значит надо беречь жизнь каждого украинца и довести соотношение потерь 10:1. Тогда появится шанс (при прочих равных). Воевать немотивированным мясом это поражение с отсрочкой в несколько лет.
Каким образом это сделать при отсутствии технологического и даже количественного превосходства в вооружениях?
йумарок в тому що матра про бурятів діє "не только лиш на всех" точніше мало на кого діє.
Яка різниця що там на них діє. Є люди які 23.02.22 купляли квартиру в Херсоні чи Бахмуті. На них теж нічого не діяло. Або діяли «шашлики в травні», кому як більше подобається. Думати головою а не ногом вміють «не тільки лиш всі, мало хто вміє». Але я б на вашому місці теж був спокійний: через Карпати вони точно не перелізуть.
Вы, вроде, тоже недавно купили квартиру? И, вроде, в Херсоне? Кофе в Крыму в августе?
katso написав:.......... Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.
Ну, в 1917 в Европе вообще и в Росс. империи, в частности, громили не только военкоматы.
Ну так это как-то противоречит моему тезису? Делали фигню -видели что фигня - и больше ее не повторяли. А мы делаем и потом опять повторяем.
Противоречит возможности сделать однозначный вывод о причинах.