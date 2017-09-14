Бетон написав:Цього року перші F-16 зайдуть до України (+-10 одиниць). Решта (вже українська) F-16 в резерві стоятиме на території НАТО, максимум використовуватиметься у навчанні пілотів ЗС ЗСУ.
надія на ф16 оказалась таким же пшиком як "контрнаступ", єдина різниця що в останньому загинули тисячі українців, а ф16 просто піздьож... але через цей піздьож все одно гинуть тисячі українців.
На озброєнні ВПС Франції стоїть 26 літаків Mirage 2000.
ще ложна надія №2... дадуть 3 штуки через хз скільки років... у нас "ресурс" раніше закінчиться.
Франция, вероятно, сможет передать Украине от 6 до 12 самолетов Mirage 2000, - La Tribune
20:39 09.06.2024 3 66222 Франция, вероятно, сможет передать Украине от 6 до 12 самолетов Mirage 2000, - La Tribune На вооружении ВВС Франции стоит 26 самолетов Mirage 2000.
Об этом пишет французская газета La Tribune, которая подсчитала, сколько самолетов Mirage 2000 Франция сможет передать Украине, сообщает Цензор.НЕТ.
Газета отмечает, что в планах страны сохранить эскадрилью, то есть 20 самолетов. Следовательно, Париж может передать Украине не более 6 единиц.
Однако, как отмечает издание, такого количества Mirage 2000 мало, чтобы помочь Украине, которая стремится усилить свою противовоздушную оборону.
Также французские журналисты предполагают, что шести самолетов мало, чтобы удовлетворить амбиции Эмманюэля Макрона оставаться в центре политической игры в вопросе помощи Украине. La Tribune пишет, что наиболее вероятным выглядит диапазон от 6 до 12 боевых самолетов, однако это усложнит организацию полетов и содержание парка ВВС Франции.
Издание также добавляет, что парк самолетов Mirage 2000-5 или более усовершенствованную версию 2000-9, кроме Франции, имеют еще три страны - Катар, Греция и ОАЭ. Однако, как отмечает СМИ, эти страны еще надо убедить продать или передать свою авиацию.
В частности, La Tribune обращает внимание, что за день до своего визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский был в Катаре, где вполне мог обсуждать эту тему с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Издание добавляет, что Катар ищет возможность продать свои 12 самолетов этого типа.
СМИ отмечает, что существует также возможность, что Украина получит 25 греческих Mirage 2000-5, однако этими самолетами уже заинтересовалась Индия.
Напомним, что 7 июня французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage-2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов. Однако президент Франции не стал разглашать, сколько именно самолетов такого типа Франция сможет передать Украине.
У французов еще 60 штук Истр.-бомбард. Мираж. И сотня Рафалей. Не надо выставлять, будто отдают последнее , потому не дадут.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 чер, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
The most violent opposition occurred in Quebec, where anti-war attitudes drawn from French-Canadian nationalism sparked a weekend of rioting between March 28 and April 1, 1918. The disturbances began on a Thursday when the Dominion Police detained a French-Canadian man who had failed to present his draft exemption papers. Despite the man's release, an angry mob of nearly 200 soon descended upon the St. Roch District Police Station where the man had been held. Rioters then ransacked the conscription registration office
Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.
Ну, в 1917 в Европе вообще и в Росс. империи, в частности, громили не только военкоматы.
Ну так это как-то противоречит моему тезису? Делали фигню -видели что фигня - и больше ее не повторяли. А мы делаем и потом опять повторяем.
тому що вольові укро-арії, а не безхребетні елої загниваючого заходу
Бетон написав:https://edition.cnn.com/2024/03/10/politics/russia-artillery-shell-production-us-europe-ukraine/index.html ........... Россия, похоже, находится на правильном пути к производству почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии нового российского наступления на Украину в конце этого года. .......... у рфии 144 млн населения, а у нас около 30 с учётом правления найвелычнишого + ковид+беженцы на запад 7 млн, на рфию - 4 млн .........
Кац пропонує здатися
..........
Интересный и красноречивый ответ на очень конкретный вопрос. И эти люди называют меня парторгом!
йумарок в тому що матра про бурятів діє "не только лиш на всех" точніше мало на кого діє.
Яка різниця що там на них діє. Є люди які 23.02.22 купляли квартиру в Херсоні чи Бахмуті. На них теж нічого не діяло. Або діяли «шашлики в травні», кому як більше подобається. Думати головою а не ногом вміють «не тільки лиш всі, мало хто вміє». Але я б на вашому місці теж був спокійний: через Карпати вони точно не перелізуть.
Вы, вроде, тоже недавно купили квартиру? И, вроде, в Херсоне? Кофе в Крыму в августе?
katso написав:.......... Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.
Ну, в 1917 в Европе вообще и в Росс. империи, в частности, громили не только военкоматы.
Ну так это как-то противоречит моему тезису? Делали фигню -видели что фигня - и больше ее не повторяли. А мы делаем и потом опять повторяем.
Противоречит возможности сделать однозначный вывод о причинах.