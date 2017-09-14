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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8577857885798580>
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 23:11

  Shaman написав:[quote=п"5735532:UA"]
  Shaman написав:а вони досі не зрозуміли, чого ж стояв Майдан?

Розкол всередині ПР.
Угрупування Фірташа, Бойка, Льовочкіна стародонецькій клан не підпускав до корита.

хворобливі фантазії навіть нема сенсу коментувати...[/quote]
А то что ИВК с коллегами новый царь-завгар,коронованный тремя ударами "салями" по лбу, хотел побрить, опустить и к Юльке в Качановку определить - это фантазии или бред?
Не зря в чудном Даунецке Евро2012 провели, а у нас на стадионе, отгроханном за кровнонамученные командой с Меноры полтора млрд уе только товарищеские встречи со всякими Манчестер-Юнвйтед и прочими Реал-Мадридами проводили.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 23:11

  Hotab написав:У французов еще 60 штук Истр.-бомбард. Мираж. И сотня Рафалей.
Не надо выставлять, будто отдают последнее , потому не дадут.

обговорювати легко про то, шо там у французов єсть...
але у них своє життя і замість потенційних 3х штук через хз скільки років може бути нуль.
Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії до Європарламенту
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 23:13

Бетони гавкають, а караван іде :lol:

У суботу ввечері, 8 червня, українські сили завдали "скоординованого удару" по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився в Азовське море з Чорного моря.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на українське військове джерело.

Джерело зазначає, що судно стало 5-м із 7-и десантних кораблів класу "Ропуха", які були потоплені або "приведені в непридатність" внаслідок українських атак.

"Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході", – додало джерело.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 23:13

ЛАД
Вы, вроде, тоже недавно купили квартиру?
И, вроде, в Херсоне?

В 15-му платив, документи у 18-му.
В 22 встиг сфотографувати для продажу 😀😀

до конца 2025 г. 20 пилотов не наберётся.

Хай янки підготують 2 інструктори (і до них бодігардів, щоб щоб Петров з башировим їх не зарізали) , і вони розмножать тут пілотів))
То буржуї багато англійської від наших хочуть.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 23:21

  ЛАД написав:Каким образом это сделать при отсутствии технологического и даже количественного превосходства в вооружениях?

умовний блогер з тг каналом щось зміг,
а хтось, маючи всю повноту влади, просто щось там лопотав про міфічний мільйон дронів.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 23:26

Трохи позитиву.
Різко впала кількість звернень громадян до національної поліції.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 23:30

  UA написав:Трохи позитиву.
Різко впала кількість звернень громадян до національної поліції.

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 23:36

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Трохи позитиву.
Різко впала кількість звернень громадян до національної поліції.

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Значит можно мусор...копов и немного бусифицированно сократить
Вдвое допустим, а то и вчетверо
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 23:41

  Ukrainian написав:Бетони гавкають, а караван іде :lol:

У суботу ввечері, 8 червня, українські сили завдали "скоординованого удару" по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився в Азовське море з Чорного моря.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на українське військове джерело.

Джерело зазначає, що судно стало 5-м із 7-и десантних кораблів класу "Ропуха", які були потоплені або "приведені в непридатність" внаслідок українських атак.

"Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході", – додало джерело.

Когда канадские спецслужбы помогут Буданову подобраться к непотопляемому дальневосточному флоту?
Камчатка с Чукоткой с нетерпением ждут перехода с рублёвой зоны в долларовую.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 23:47

  Дюрі-бачі написав:ЛАД ні ми ні москалі не можемо друкувати

Москалі не можуть.
Мы тоже.
Но мы и сегодня воюем не за свои доллары (и евро).
А наши спонсоры могут сколько угодно (им).
ЛАД
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