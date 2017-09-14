ЛАД написав:Каким образом это сделать при отсутствии технологического и даже количественного превосходства в вооружениях?
умовний блогер з тг каналом щось зміг,
"Умовний" или можете назвать конкретного? И сколько это "щось"?
а хтось, маючи всю повноту влади, просто щось там лопотав про міфічний мільйон дронів.
"Хтось", насколько помню, обещал за год. Пока что прошло чуть меньше половины. И, простите, ничего не знаю о количестве поставленных за это время в армию дронов. Стоит ещё заметить, что, судя по результатам работы по дальним целям, некоторые (и немалые!) успехи в этом есть. Хотя бы по тяжёлым дронам. Вряд ли их сделал "умовний блогер".
Hotab написав:У французов еще 60 штук Истр.-бомбард. Мираж. И сотня Рафалей. Не надо выставлять, будто отдают последнее , потому не дадут.
обговорювати легко про то, шо там у французов єсть... але у них своє життя і замість потенційних 3х штук через хз скільки років може бути нуль.
Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії до Європарламенту
партія війни пролітає як фанера над Парижом
ЛєПенка там завжди набирає багато. Якщо не плутаю, то вона і на президентських виборах мала найбільший результат в першому турі. І потім Макрон перемагає у другому турі лише завдяки електорату інших претендентів. Тобто у ЛєПенки хоч і великий рейтинг, але антирейтинг ще більший.
vitaliiangel написав:Letusrock 500 раз одно и тоже. нас в 3-4 раза меньше значит надо беречь жизнь каждого украинца и довести соотношение потерь 10:1. Тогда появится шанс (при прочих равных). Воевать немотивированным мясом это поражение с отсрочкой в несколько лет.
Каким образом это сделать при отсутствии технологического и даже количественного превосходства в вооружениях?
katso написав:Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.
а щось в США під час війни у В'єтнамі контрактників не вистачило, все одно проводили мобілізацію.
Справедливую мобилизацию когда Президент вытаскивал шары с годом-месяцем-днем рождения мобилизируемого и он шел в армию вне зависимости от того мент он клоун или футболист - https://en.wikipedia.org/wiki/Draft_lottery_(1969) Мои ссылки выше не против мобилизации как таковой - а на примере Канады показывают неэффективность мобилизации путем "отлова тех кто попадется"