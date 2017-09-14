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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8577857885798580
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 23:58

  Hotab написав:ЛАД
............
В 15-му платив, документи у 18-му.
В 22 встиг сфотографувати для продажу 😀😀

Только сфотографировать?
Хоть целая осталась?

до конца 2025 г. 20 пилотов не наберётся.

Хай янки підготують 2 інструктори (і до них бодігардів, щоб щоб Петров з башировим їх не зарізали) , і вони розмножать тут пілотів))
То буржуї багато англійської від наших хочуть.

Так я не против.
Но почему-то так не делают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 00:02

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:У французов еще 60 штук Истр.-бомбард. Мираж. И сотня Рафалей.
Не надо выставлять, будто отдают последнее , потому не дадут.

обговорювати легко про то, шо там у французов єсть...
але у них своє життя і замість потенційних 3х штук через хз скільки років може бути нуль.
Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії до Європарламенту

партія війни пролітає як фанера над Парижом
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 00:14

  sergey_stasyuk555 написав:
  ЛАД написав:Каким образом это сделать при отсутствии технологического и даже количественного превосходства в вооружениях?

умовний блогер з тг каналом щось зміг,

"Умовний" или можете назвать конкретного?
И сколько это "щось"?

а хтось, маючи всю повноту влади, просто щось там лопотав про міфічний мільйон дронів.

"Хтось", насколько помню, обещал за год. Пока что прошло чуть меньше половины.
И, простите, ничего не знаю о количестве поставленных за это время в армию дронов.
Стоит ещё заметить, что, судя по результатам работы по дальним целям, некоторые (и немалые!) успехи в этом есть. Хотя бы по тяжёлым дронам. Вряд ли их сделал "умовний блогер". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 00:25

  flyman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:У французов еще 60 штук Истр.-бомбард. Мираж. И сотня Рафалей.
Не надо выставлять, будто отдают последнее , потому не дадут.

обговорювати легко про то, шо там у французов єсть...
але у них своє життя і замість потенційних 3х штук через хз скільки років може бути нуль.
Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії до Європарламенту

партія війни пролітає як фанера над Парижом

ЛєПенка там завжди набирає багато. Якщо не плутаю, то вона і на президентських виборах мала найбільший результат в першому турі. І потім Макрон перемагає у другому турі лише завдяки електорату інших претендентів. Тобто у ЛєПенки хоч і великий рейтинг, але антирейтинг ще більший.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 00:38

  vitaliiangel написав:Letusrock
500 раз одно и тоже. нас в 3-4 раза меньше значит надо беречь жизнь каждого украинца и довести соотношение потерь 10:1. Тогда появится шанс (при прочих равных). Воевать немотивированным мясом это поражение с отсрочкой в несколько лет.

Каким образом это сделать при отсутствии технологического и даже
количественного превосходства в вооружениях?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 00:44

  Bobua написав:Розкажіть щось про протести проти мобілізації в ссср. Дуже “інтєрєсно”...


Мне нравится как я привожу опыт Запада а мне в ответ предлагают равнятся на СССР :mrgreen:
katso
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 00:53

  Shaman написав:
  katso написав:Перевожу на простой язык - местная полиция упаковала ухилянта гулявшего без военника (знакомо правда?), но народ возмутился настолько что разгромили военкомат. Вот это "не рабы", и вот после этого на Западе контрактная армия, уроки выучены.

а щось в США під час війни у В'єтнамі контрактників не вистачило, все одно проводили мобілізацію.


Справедливую мобилизацию когда Президент вытаскивал шары с годом-месяцем-днем рождения мобилизируемого и он шел в армию вне зависимости от того мент он клоун или футболист - https://en.wikipedia.org/wiki/Draft_lottery_(1969) Мои ссылки выше не против мобилизации как таковой - а на примере Канады показывают неэффективность мобилизации путем "отлова тех кто попадется"
katso
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 01:01

  flyman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:У французов еще 60 штук Истр.-бомбард. Мираж. И сотня Рафалей.
Не надо выставлять, будто отдают последнее , потому не дадут.

обговорювати легко про то, шо там у французов єсть...
але у них своє життя і замість потенційних 3х штук через хз скільки років може бути нуль.
Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії до Європарламенту

партія війни пролітає як фанера над Парижом

Це тобі добре чи погано ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 01:02

Відкрито близько 30 кримінальних проваджень щодо розтрати 20 млрд. грн. на фортифікаціях, — нардеп
https://expres.online/podrobitsi/vidkri ... akh-nardep

Кому війна а кому мати рідна
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 01:22

  ЛАД написав:"Хтось", насколько помню, обещал за год. Пока что прошло чуть меньше половины.
И, простите, ничего не знаю о количестве поставленных за это время в армию дронов.
Стоит ещё заметить, что, судя по результатам работы по дальним целям, некоторые (и немалые!) успехи в этом есть. Хотя бы по тяжёлым дронам. Вряд ли их сделал "умовний блогер". :)

якраз блогер і збирав і на довгі дрони, і на морські, і звичайні само собой.
бо держава оказалась неспроможна.
а хтось "пиздИть і пИздить" прям як в одноіменному кіно.
sergey_stasyuk555
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