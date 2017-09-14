Додано: Пон 10 чер, 2024 03:46

sergey_stasyuk555 написав: ЛАД написав: "Хтось", насколько помню, обещал за год. Пока что прошло чуть меньше половины.

И, простите, ничего не знаю о количестве поставленных за это время в армию дронов.

Стоит ещё заметить, что, судя по результатам работы по дальним целям, некоторые (и немалые!) успехи в этом есть. Хотя бы по тяжёлым дронам. Вряд ли их сделал "умовний блогер". "Хтось", насколько помню, обещал за год. Пока что прошло чуть меньше половины.И, простите, ничего не знаю о количестве поставленных за это время в армию дронов.Стоит ещё заметить, что, судя по результатам работы по дальним целям, некоторые (и немалые!) успехи в этом есть. Хотя бы по тяжёлым дронам. Вряд ли их сделал "умовний блогер".

якраз блогер і збирав і на довгі дрони, і на морські, і звичайні само собой.

бо держава оказалась неспроможна.

а хтось "пиздИть і пИздить" прям як в одноіменному кіно. якраз блогер і збирав і на довгі дрони, і на морські, і звичайні само собой.бо держава оказалась неспроможна.а хтось "пиздИть і пИздить" прям як в одноіменному кіно.

збирав. И не один блогер. На сколько штук собрали?Вы себе представляете, сколько штук надо тяжёлых (дальних) дронов, чтобы добиться полученных результатов? Учитывая, естественно, что не все долетают до цели. Я не знаю, но, наверное, очень немало. Посмотрите сообщения наших ПВО о сбитых дронах. % сбития очень высокий. Не думаю, что росс. ПВО намного хуже нашей.Так что вряд ли полученные результаты достигнуты благодаря сборам блогеров. Тем более, что тяжёлые дроны это не китайские поделки, а вооружение и вряд ли свободно продаются на мировом рынке. Не очень разбираюсь в этом вопросе, может быть,сможет уточнить.Но вот можете посмотреть MQ-9 Reaper, который США отказываются нам поставлять (во всяком случае, пока) -А о дронах вообще (о перспективах) можете посмотреть. Хотя, на мой взгляд, статья несколько фантастическая. Вот не знаю, научно ли.