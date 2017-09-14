sergey_stasyuk555 написав:ЛАД написав:"Хтось", насколько помню, обещал за год. Пока что прошло чуть меньше половины.
И, простите, ничего не знаю о количестве поставленных за это время в армию дронов.
Стоит ещё заметить, что, судя по результатам работы по дальним целям, некоторые (и немалые!) успехи в этом есть. Хотя бы по тяжёлым дронам. Вряд ли их сделал "умовний блогер".
якраз блогер і збирав і на довгі дрони, і на морські, і звичайні само собой.
бо держава оказалась неспроможна.
а хтось "пиздИть і пИздить" прям як в одноіменному кіно.
збирав. И не один блогер. На сколько штук собрали?
Вы себе представляете, сколько штук надо тяжёлых (дальних) дронов, чтобы добиться полученных результатов? Учитывая, естественно, что не все долетают до цели. Я не знаю, но, наверное, очень немало. Посмотрите сообщения наших ПВО о сбитых дронах. % сбития очень высокий. Не думаю, что росс. ПВО намного хуже нашей.
Так что вряд ли полученные результаты достигнуты благодаря сборам блогеров. Тем более, что тяжёлые дроны это не китайские поделки, а вооружение и вряд ли свободно продаются на мировом рынке. Не очень разбираюсь в этом вопросе, может быть, _Mykola_ сможет уточнить.
Но вот можете посмотреть MQ-9 Reaper, который США отказываются нам поставлять (во всяком случае, пока) -
А о дронах вообще (о перспективах) можете посмотреть