detroytred написав:В армії прививають необхідність. Виконувати не за бажанням, а за необхідністю
хорошо) быть компетентным необходимость или нет? где компетентность? Фриз ещё хз когда писал нахер удерживать под кабами Крынки со снабжением по воде. Братская могила. Потом Безуглая обьяснила зачем. Шото в вашей формуле не сходится.
Відверто -- я не знаю, що відбувається. Бо не маю пояснень. Їх нема. Бо навіть некомпетентні отак себе не ведуть. Це безглуздо зрозуміло навіть повним бовдурам та некомпетентним.
Але чому вищі посадовці держави отак діють -- я не знаю. Мотив тим не менш повинен бути. Тому і запитав - навіщо?
Мови про те, що в ЗСУ йшли всі ідейно -- не було.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 12 чер, 2024 19:21, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: Але не на навіщо (отак з людьми, всл)? Це ж рубити сук, на якому сидиш... Це навіть некомпетентні розуміють.
А тут тупо знущаються та намагаються карати! Отих робочих волів, які тягнуть воза. За всіх. В тому числі за цих отаких начальників.
Це нонсенс. Це тупік тупіків. Якщо це увійде в систему, в практику. Це писець... На що вони розраховують! Отже ж всі все розуміють і наслідки отакої практики. Імхо. Якщо це не прєсєкут на корню, то писець.
Все давно зрозуміло: просто треба прийняти думку, що всі (абсолютно) дії зе-влади ведуть до розвалу Україні, цілеспрямовано. Це їхня мета. І тоді все стає на свої місця: від епічних корупціонних скандалів до провалу підготовки до нападу, зриву мобілізації, розколу між цивільними та військовими. Теперішня влада зло
detroytred написав:Доповідаю яка: два роки тому одного впенса чотири дні генерал названював, вмовляв -- прийди, допоможи, лише ти зможеш оте болото до порядку довести... і він погодився. Порядок навів... (вкалуючі, не шкодуючи залишки здоров'я), а з ним, як... Бо всі отам же свої..., а ти пришлий, не кум, не сват, не брат, не... Генерал - допомогти не можу; а потім з'ї-нув швидко на пенсію
да. Так везде. От добра добра не ищут. Странно почему я это понимаю, а вы нет?
detroytred написав:І не треба оті казки про совість, допомогти, чєсть тощо. Реалії дещо інші.
При чём тут совесть? каждому человеку нужна самореализация. Кому не нужна это патологенез.
Многие наблюдения (и в частности те, которые были сделаны Н. М. Щеловановым, М. Ю. Кистяковской и др., уже излагавшиеся нами) показывают, что при удовлетворении потребности человек испытывает не только состояние довольства и успокоения, но при каких-то, пока еще не изученных достаточно, условиях и сильные положительные эмоции.
По существу, именно здесь возникает качественно новая форма потребности (ее психическая форма), когда человека побуждает к действию уже не нужда в чем-либо, не недостаток, а стремление к новым переживаниям которые дают новые достижения.
вообще не про совесть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 12 чер, 2024 19:21, всього редагувалось 1 раз.
оце так! Гарантії навіть круче будапештського меморандуму!
🇺🇸🇺🇦 США та Україна підпишуть угоду щодо безпеки 13 червня, відомі деталі - ЗМІ
Безпекова угода, повідомили джерела CNN, не міститиме конкретних грошових зобов'язань щодо підтримки оборони України
Співрозмовники CNN також вказали, що безпековий договір США та України буде так званою виконавчою угодою, яка не передбачає ратифікації і яка "не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом".
Менти, - опора наших преЗедентів , тому і збільшення особового складу і всі привілегії держимордам
Там вакансій багато. Вам запізно, а дітей віддаєте в першокласні «держиморди»? Бронь, привілеї, навіть їх дітям (вашим внукам) з ваших слів. То що? Чи в армію, на ранню пенсію? Куди ви своїх оприділили?
budivelnik написав:............ б - прийшло до рекрутерів...на ТРЕТІЙ рік війни 6000 осіб БАЖАЮЧИХ служити за 20 днів=300 осіб/доба... Виявляється по мінімуму у нас вистарчає ДОБРОВОЛЬЦІВ...адже до рекрутерів йшли точно не безногі і безрукі наркомани...тобто є ресурс для МОТИВАЦІЙНОГО призову, навіь на сьогоднішньому рівні матеріального зацікавлення...а якщо підняти ?
поки рекрутингом призвали 150 чоловік, ще треба 399850.
«На сьогоднішній день понад 6600 людей звернулися до цих центрів. Для близько 1,5 тисячі з них підбираються вакансії, вони вже пов'язані з військовими частинами та навчальними центрами. Приблизно 150 людей уже стали військовослужбовцями», — повідомив представник Міноборони.
vitaliiangel написав:В армию шли не воевать. И вы в том числе (не обижайтесь пожалуйста).
Угу. По другому колу пішли. Вже ж було, вже ж пояснював.
Тому вдруге нагадую -- ви поняття не маєте хто і чому йшов в армію. І як виконувались розпорядження, накази тоді. І чи виникала хоч в когось думка, що можна якщо завтра наказ воювати да хоч з інопланетянами, то можна відкосити. Серйозно -- у вас і приблизної уяви нема. Офіцери могли бухати, оплакувати і т.д., але при розпорядженні вперед... хоч з басурманами, хоч з інопланетянами, практично всі без вагань тупотіли. Саме це під корочку весь час навчання чітко вганялось. Системно, напрацьовано.
Просте питання: чому тоді я одразу після випуску поїхав в гарячу точку і воював? Ваша версія? Вигадуйте. Цікаво.
whois2010 написав: цілеспрямовано. Це їхня мета. І тоді все стає на свої місця
Часто зустрічаю цю думку в ЗМІ. Справа Червинського і т.д. Але прямих доказів, що спеціально, цілеспрямовано тощо -- нема.
Тому поки вважаю, що банальна конкурентна боротьба між різними особами, групами, кланами, пісочницями. Деякі дії і рішення під час якої несуть негативні наслідки для країни, суспільства, справи. На користь такого бачення можна такий аргумент --- якщо б ціла вся зелена влада мала отаку мету, то лиха було б на порядки більше.