detroytred написав:навіщо (отак з людьми, всл)? Це ж рубити сук, на якому сидиш... Це навіть некомпетентні розуміють.
Поясню на досвіді: раніше некомпетентні начальники (рощуміючі про сук) за подібних ситуацій просто або тупо поверещали-посварили за невиконану задачу, або і так і було частіше просто забили -- ну не виконав, так і не виконав (адже їжаку було зрозуміло, що виконати апріорі було неможливо), йди готуйся, відпочивай до чергових отаких задач. А тут тупо знущаються та намагаються карати! Отих робочих волів, які тягнуть воза. За всіх. В тому числі за цих отаких начальників.
Це нонсенс. Це тупік тупіків. Якщо це увійде в систему, в практику. Це писець... На що вони розраховують! Отже ж всі все розуміють і наслідки отакої практики. Імхо. Якщо це не прєсєкут на корню, то писець.
Сили оборони за допомогою американських артилерійських систем HIMARS знищили чотири російських установки С-300, якими армія РФ завдавала ударів по Харкову.
3 червня OSINT-аналітики повідомили, що Сили оборони України вразили російський ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області. Також вони припускали, що удару могли завдати американською реактивною установкою HIMARS. Пізніше Радіо Свобода показала супутникові знімки, на яких видно пошкоджений С-300/400 у Бєлгородській області.
2 червня видання Forbes повідомило, що за кілька годин після того, як Білий дім дозволив Україні завдавати обмежені удари американською зброєю по території Росії, українські військові атакували з РСЗВ HIMARS російське місто Бєлгород.
budivelnik написав:............ б - прийшло до рекрутерів...на ТРЕТІЙ рік війни 6000 осіб БАЖАЮЧИХ служити за 20 днів=300 осіб/доба... Виявляється по мінімуму у нас вистарчає ДОБРОВОЛЬЦІВ...адже до рекрутерів йшли точно не безногі і безрукі наркомани...тобто є ресурс для МОТИВАЦІЙНОГО призову, навіь на сьогоднішньому рівні матеріального зацікавлення...а якщо підняти ?
Откуда "за 20 днів"?
І що незрозуміло рафінованому совку? Може спробуєш вияснити а - дату початку роботи рекрутингових центрів
Це супербізнесмену з ТОВ-кою на 4х працівників за їду мінімальні 8000грн варто поцікавитися що таке відкладений попит, та чому не варто тупо по-будівельницьки єкстраполювати результати перших 20 днів після массованої рекламної компанії.
"Навіть якщо ти отримав повістку, ти можеш звернутися до рекрутингового центру, тобі допоможуть підібрати частину. Далі вже підеш до територіального центру комплектування з документами про мобілізацію, але з рекомендаційним листом і оформлюєшся на контракт до тієї військової частини, яка тебе чекає", — пояснив Бежевець.
Banderlog написав:капєц, ще одну білу кістку зачепили? Вони ж як поліцейські тіки по бажанню мають служити. Те що тут люди без медицинської допомоги загинаються, бойові медики ніякі не медики а солдати з турнікетами всім похєру.
Ви дійсно не розумієте? Факт потреби в мобілізації/мобілізованих не обговорюється, це потреба. Але чи дійсно це треба робити таким чином: викрадення людей, утримання їх, побиття цивільних. Сотні відео в мережі. Кацапам навіть не треба створювати ІПСО. Яка мета такого способу мобілізації? Це саботаж? Свідомий розпал ненависті до ЗСУ? Пересічних підводять до думки, що нема різниці між бурятами та ЗСУ і нема сенсу в боротьбі? Колега пішов вчора сам підписувати контракт. Йому дали перелік документів, відпарвили ВЛК проходити. Сказали, що мобілізують приблизно через місяць, бо заповнені учєбкі. Система не встигає обробити тих, що є. Плюс сотні тисяч, які оновили себе в застосунку, яким можна направляти повістки. Їх теж не чіпають. То який сенс викрадати і бити цивільних в такому разі? Мета яка?
wild.tomcat написав:............... питання не в тому, скільки років тому хтось кудись виїхав і ким він себе вважає, а чи має він україніський паспорт чи ні. все дуже просто - є паспорт, значить громадянин з усіма наслідками. що кому заважало здати паспорт, то вже персональні проблеми власників. з точки зору держави україна вони нічим не відрізняються від вас зі мною. я вам більше скажу, більшість з них, очевидно, не здавала паспорт не лише тому, що він їм не муляв, але й тому, наприклад, що знали, що колись тут матимуть якусь спадщину. з паспортом україни отримати тут спадшину краще ніж без, з якимось іншим. вірно ж?
Вы ошибаетесь, видимо потому, что у вас нет таких знакомых. Тут уже приводили примеры. Могу ещё один. Знаю семью, уехавшую в Германию уже почти 30 лет назад. 4 человека - муж с женой, дочь и сын. Естественно, давно (лет 20 или больше) имеют немецкое гражданство. Не знаю точно, отказались ли уже от укр. гражданства родители, но ладно, им уже много лет. Если хотите, могу уточнить. Но сын точно не отказывался. Никакого наследства у них здесь нет (можете не сомневаться, абсолютно точно). Сыну оно просто не нужно - зачем платить за то, чтобы избавиться от чего-то, что тебе совершенно не мешает, хотя и не нужно. Да ещё и тратить на это время и силы. Единственное что, он не мог сюда приезжать - боялся, что призовут в армию. Ну так оно ему и не особо надо было. Разве что, посмотреть на "родину предков". Но он не сильно сентиментальный. Сейчас ему под 40. Интересно, он до сих пор в какой-нибудь нашей статистике учитывается как военнообязанный?